Det haster med å sjekke hvor godt næringen passer på skogens sårbare liv. Budskapet kommer fra seks politikere i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi forventer at de setter i gang med det samme. Tar dette for lang tid, må vi ta opp saken igjen, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun påpeker at regjeringen har fått en marsjordre.

Det økte presset fra stortingspolitikere kommer etter den siste av NRKs serie av skogsaker.

Skog flere biologer mener inneholdt verneverdier ble hogd og deretter solgt med bransjens stempel for bærekraftig tømmer.

– Saken viser at kartlegging av natur og dermed skog må forbedres, sier Senterpartiets Siv Mossleth.

NRK-artikkelen belyser kappløpet mellom natursiden og næringen om skogene ved Follsjå. Et område med nasjonale og internasjonale verneverdier.

I saken følger vi biolog Sigve Reiso, i det han fortvilet ser nok en snauhogd skog.

Senterpartiets Siv Mossleth sier følgende etter NRKs sak:

– Vi må vekk fra slike konfrontasjoner. Kartlegging av skog må ha tillit hos alle som har interesser i skogbruket, mener Mossleth, og legger til at hun stoler på at regjeringen følger opp vedtaket som er gjort.

– Oppsiktsvekkende lesning

Saken fra Follsjå viser også hvordan næringen selv sjekket miljøverdiene før hogst.

De reduserte verneområdet betydelig i forhold til det biologer avmerket.

Skog utenfor denne avmerkingen kunne dermed hogges lovlig. Selv om også denne skogen hadde verneverdier.

Grunneieren ville heller ikke verne.

UNIKE: En svært gammel furu, etter sin solnedgang. Biologer omtaler skogene ved Follsjå som unike.

Saken viser også:

Mannen som befarte området på vegne av næringen omtales som biolog. Han har lang skogfaglig erfaring, men ingen utdannelse.

Han fant truede arter under befaringen før hogsten, som han ikke registrerte.

D et finnes begrenset dokumentasjon på hvilke vurderinger som ble gjort, kun et møtereferat.

Næringen tviler på at hele området skal defineres verneverdig. De påpeker at reglene er fulgt, og at ikke all skog med vernekvaliteter vernes. Kun et utvalg, slik de gjorde.

– Denne saken traff meg som et slag i magen, sier Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Om det saken viser sier hun:

– Det er helt uakseptabelt.

Bastholm mener det er fullt mulig å ha en lønnsom skognæring i Norge, uten å ødelegge sårbare arters leveområder.

– Næringen kan til og med vokse. Men da må det settes helt andre krav fra regjeringen, sier Bastholm.

– Dette er oppsiktsvekkende lesning, sier Rødts Sofie Marhaug, og mener dette kan tyde på at vi ikke kan stole på miljømerkingen.

NRK har tidligere fortalt om at skogbruket bryter egne miljøregler – og likevel beholder det grønne sertifikatet.

Med et stort omfang hogster er det vanskelig å unngå feil, påpekte Skogeierforbundet, og la til at de lærer av feilene sine.

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre er tydelig:

– Hogsten ved Follsjå viser fram alle manglene ved norsk skogforvaltning. Og hvorfor vi ikke klarer å ta bedre vare på artsmangfoldet i skogen.

GRØNT: MDGs Une Bastholm mener at det ikke burde vært lov å flatehogge i områder med store naturverdier, som ved Follsjå. Foto: André Fagernæs-Håker / NRK

Gav ingen tidsfrist

I mars krevde Stortinget full sjekk etter NRKs sak om oversette miljøverdier i en annen skog i Telemark.

De ba regjeringen gå gjennom hvordan innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdier i norsk skog gjøres.

De ba også om å vurdere tiltak for å sikre at kartleggingen er god nok.

Men ingen tidsfrist fulgte vedtaket. Heller ikke instruks om hvordan sjekken bør gjøres.

MÅ BEDRES: Miljøregistreringene må ha god kvalitet, skogvernet må treffe og flere viktige livsmiljøer for artene må skånes, mener Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde ser for seg at sjekken og tiltakene kan bestå av stikkprøver av miljøregistreringer i felt, styrket kompetanse og metode for kartlegging.

– Vi er helt avhengig av at det er tillit til de miljøregistreringene som gjøres fremover, sier Høyre-representanten.

SV konfronterte minister

SVs Birgit Oline Kjerstad tok denne uken opp saken i Stortingets spørretime. Der utfordret hun klima- og miljøminister Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet.

– Avsløringene til NRK er så grove at han må på banen og ta affære, sier Kjerstad.

Klima- og miljøministeren åpnet for strengere krav til skognæringen. Han stilte spørsmål ved om bransjen skal kontrollere seg selv.