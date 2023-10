Jordomseilere i ti år: Fant øy som nå er helt under vann

– Jeg ble ganske forvirra da vi seilte forbi Gili Anyaran for første gang, sier Paul Lubbe (37).

Det var en sterk eventyrlyst og dragning mot havet som gjorde at han og Linn Charlotte Klund (36) satte seil 2013.

Planen var å seile jorden rundt i tre år. Det ble til over ti år.

Raskt fant de ut at de var tidsvitner til et klima i endring.

Paret begynte å dokumentere det de så.

Linn Charlotte og Paul og sønnen deres i Oslo. De har noen måneder på land før det farer ut igjen på havet. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Ved Gili-øyene i Indonesia seilte de forbi en svær øy som lå helt under vann.

– På kartet ble det vist en øy, men foran oss lå det bare vann, forteller Paul.

Gili Anyaran i Google maps.

– Husker palmetrærne

Tett opp på vannoverflaten kunne Paul og Linn Charlotte se et korallrev, og ved hjelp av drone kunne de se hele øya.

Vannet dekker øya med bare noen centimeter når det er lavvann. Når det er høyvann er dybden på to meter.

Nå er hele øya under vann Du trenger javascript for å se video.

Lokalpolitiker Abu Abdullah har bodd på øya Gili Gede i Lombok hele sitt liv.

Folk kaller ham bare «Abu Gili Gede». Gili-øyene består av 13 øyer med totalt 1450 innbyggere.

På Facetime med NRK, 15.000 kilometer unna, står han med vann opp til anklene mens han står på den sunkne øya.

Han sukker og smiler samtidig.

– For 15 år siden var det veldig vakre, hvite strender på denne øya. Nå kan vi bare se øya når det er lavvann. Akkurat nå ser jeg bare korallrev og sjøstjerner her jeg står.

Abu Abdoullah står med vann opp til anklene på øya Gili Anyaran. Foto: Privat

– Faren min fortalte meg at det var palmetrær her da han var yngre og at alle fiskerne kom hit for å hvile i fiskehusene. Eller så stoppet de her for å forberede utstyret før de fanget fisk, forteller Abu.

– Da pappa lærte meg å seile som liten gutt, var milepælen å komme hit, legger han til.

Av de 13 Gili-øyene, er to av dem nå under vann.

– Jeg håper virkelig vi kan beskytte de resterende øyene. Vi har to øyer som er borte, og jeg håper ikke dette skjer med de andre. Folk må komme og se dette. Vi må redde verden fra global oppvarming, sier Abu.

Klimaendringer er den største utfordringen øyboerne har, forteller han.

– Vi kan ikke kontrollere dette, dette er naturen, global oppvarming, og et Antarktis som smelter, sier Abu.

– Vi jobber med mange tiltak, og undersøker mulige løsninger hele tiden. For eksempel at vi kan sette opp mangroveskog på en naturlig måte, sier Abu.

Gili Amben er den andre øya som nesten er borte. Foto: Abu Abdoullah

Gili Amben stikker opp fra havet når det er lavvann. Foto: Abu Abdoullah

– Plast absolutt over alt på denne planeten

Paul og Linn Charlotte har reist sakte og lenge i verden, og sier de har fått se, føle og dokumentert endringer i klima og miljø.

Etter å ha besøkt 50 land har de nå en harddisk full av bilder og opptak.

Paul forteller at det mest sjokkerende han har sett, er hvor mye plast som finnes der ute.

– Vi har vært på veldig, veldig isolerte steder, og vi har ikke sett ett eneste sted uten plast, forteller Paul.

– For samfunnene vi møtte var det alltid problematisk at det er klimaforandringer, for eksempel når det gjelder å dyrke mat. Det har føltes slik jorda rundt. At tradisjonelle værmønstre som folk lever etter, blir mer og mer vanskelige og uforutsigbare, sier Paul.

Linn Charlotte Klund og Paul Lubbe skulle bare seile i tre år, men det ble til ti. Eventyrlyst og et engasjement for klima gjør at de fortsetter reisen på havet. Foto: Privat

At det skjer forandringer i verdensklima, har de sett tydelige tegn på, sier de.

– Passatvind sviktet et sted hvor det egentlig er passatvind året rundt. Vi seilte fra Bora Bora. Vi hadde motvind, men det finnes ikke motvind der. Det var ganske skremmende, sier Paul.

Likevel er håpet heller styrket, enn svekket, understreker Paul.

– Vi var blant tradisjonelle samfunn i Vanuatu der utdanningsnivået ikke er så høyt i gjennomsnitt, og som sier det er helt opplagt menneskeskapte klimaforandringer og at vi må gjøre noe. Det er ingen som tviler på dette, sier han.

Abu håper verden åpner øynene

Det var i 2020 at paret besøkte Gili-øyene og fant øya under vann.

– Det var ganske surrealistisk å se øya og tenke på at det som tidligere hadde vært et sted folk oppholdt seg, nå lå under vannskorpa rett under båten vår, sier Linn Charlotte.

Der møtte de også Abu, som ønsker at så mange folk som mulig skal se øya og realiteten de står overfor.

Oversiktsbilde av Gili Anyaran som nå er helt under vann. Foto: Paul Lubbe

– Vi må jobbe sammen for å finne ut hvordan å beskytte jorden fra skade og katastrofe, både internt i Indonesia og i verden.

– Hvis vi får muligheten til å snakke på klimakonferansen i Dubai i desember, tror jeg det hadde vært en veldig god idé. Vi øyboere kan se med det blotte øyet hvordan klimaendringer påvirker vårt bærekraftige liv, og jobbe sammen for å finne en løsning for å få tilbake øylivet, sier Abu.

– Dramatisk for Indonesia

Havstigning er en av de tydeligste, og på sikt mest dramatiske, konsekvensene av global oppvarming, sier klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero.

– Vi styrer nå mot et sted der øyene i Indonesia får godt over en halv meters havstigning i løpet av de neste 80 årene. Det er veldig mye, når øyene ligger så lavt som de gjør, og i tillegg synker av andre årsaker, sier Samset.

I dag stiger havet med over fire millimeter i året, i gjennomsnitt, men denne stigningen er ikke lik rundt om i verden.

– Rundt Indonesia går det raskere enn gjennomsnittet, som man kan se på dette bildet fra amerikanske NOAA, sier Samset.

– Kort fortalt er havnivåstigning veldig dramatisk, spesielt for de lavtliggende øystatene i Indonesia og Stillehavet, men også for folk som bor i kystnære områder verden over. Og det gjelder egentlig milliarder av mennesker, sier han.

Havet har gradvis steget de siste 10.000 årene, så det i seg selv er vi ikke ukjent med, sier Samset.

– Men hastigheten er i dag fire ganger høyere, og den øker raskt, sier han.

Klimaforsker Bjørn Samset i Cicero. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Synker gradvis

Grunnene til havstigningen er i dag delvis at både landhøyde og de store ismassivene endrer seg etter forrige istid, men dette er mindre enn en fjerdedel av årsaken, forteller Samset.

– Resten kommer av at global oppvarming gjør havet varmere, slik at det utvides, og at isen på Grønland, i Antarktis og i breer rundt om i verden smelter.

Samtidig er ikke dette alt som skjer.

– 10 centimeter får jo ikke for eksempel Gili Anyaran til å synke på den tiden som snakkes om. Det er mange naturlige prosesser som hever og senker land og øyer i tillegg, og akkurat i Indonesia er det mange øyer som gradvis synker på grunn av kontinentaldrift, erosjon. Så jeg vil tro det først og fremst er det som har skjedd her, sier Samset.

– Ned med utslipp og flytte byer

– Spørsmålet er jo hva som skjer framover. Der vet vi, uheldigvis, at havnivåstigningen på grunn av klimaendringene bare vil fortsette, og dessuten bli raskere for hvert år i lang tid. Det er fordi smeltingen alt er satt i gang, og verden ikke blir kaldere igjen i noen overskuelig fremtid, sier Samset.

– Hva gjør vi med dette?

– Først og fremst må vi kutte utslipp av drivhusgasser, slik at stigningen blir så lav som mulig, og at den skjer så sakte som mulig, så vi rekker å tilpasse oss, sier Samset.

– Dernest må vi, uansett, enten bygge diker eller flytte byer og samfunn vekk fra kystområdene. Hva som er mest aktuelt varierer fra sted til sted, men i Indonesia er det jo nå hele land som vurderer om de må flytte, sier han.