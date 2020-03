Her skal det trolig lagres millioner av tonn CO₂

Sammen med Total og Shell har Equinor i vinter drevet boreoperasjoner i den såkalte Johansen-formasjonen i Nordsjøen. Formålet er å finne ut om området egner seg til å lagre millioner av tonn CO₂.

– De foreløpige resultatene fra brønnen er positive. Boreresultatene vil nå bli analysert nærmere før vi er klare til å konkludere, sier Geir Tungesvik, som er direktør for prosjektutvikling i Equinor, ifølge en pressemelding.

Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor. Foto: Equinor

Boringen er en del av det norske fullskala karbonfangst og -lagringsprosjektet. Her er planen at CO₂ skal fanges ved to norske fabrikker. Deretter skal CO₂en transporteres med skip før den sendes i rør til lagringsplassen 2700 meter under havbunnen i Nordsjøen.

800.000 tonn CO₂ årlig

Planen er å fange og lagre 800.000 tonn CO₂ i året. Dette tilsvarer utslippene fra 400.000 personbiler. Både FNs klimapanel og EU mener det er helt nødvendig å fange og lagre CO₂ om vi skal nå klimamålene.

I høst vil trolig regjeringen og Stortinget bestemme om Norge skal gå for prosjektet, men dette er helt avhengig av at brønnen fungerer som CO₂-lager.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO₂-lager på norsk sokkel, sier Tungesvik.

Norcem sin sementfabrikk ved Porsgrunn er ett av stedene der CO₂ skal fanges og deretter sendes ut i Nordsjøen – hvis regjeringen gir grønt lys for prosjektet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpi

I første omgang skal lageret i Nordsjøen klare å lagre rundt 1,5 millioner tonn CO₂ i året, men planen er etter hvert å utvide brønnen til å kunne romme 5 millioner tonn årlig. Tanken er at fabrikker og selskaper fra hele Europa skal kunne «dumpe» CO₂en sin i Nordsjøen, noe Norge i så fall kan tjene penger på.

Dette vil i så fall bli det første CO₂-lageret i verden som kan lagre CO₂ fra flere kilder.

«Lokk» av skifer

Boringen har avdekket et reservoar som trolig vil funke svært godt til CO₂-lagring, ifølge Oljedirektoratet. Det ligger nemlig et «lokk» av skifer over reservoaret som gjør at CO₂en ikke kan unnslippe.

Brønnen er boret 17,5 kilometer sørvest for Troll A i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 100 kilometer vest for Bergen.

Det er Gassnova som koordinerer arbeidet med det norske fullskalaprosjektet for karbonfangst og -lagring. Administrerende direktør Trude Sundset mener resultatet fra boringen er «gode nyheter».

– Med dette faller en av de siste brikkene på plass i fullskalaprosjektet, som etter planen skal opp til Stortingsbehandling til høsten, sier hun.