Myndighetene og oljebransjen har lenge vært interessert i mineralene som skal skjule seg under havbunnen vår.

Kartlegging anslår at det kan blant annet ligge kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull verdt milliarder der nede. Dette er metaller som er avgjørende for klare det grønne skiftet.

Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for slik gruvedrift i norske havområder.

Havbunnen utenfor Jan Mayen kan inneholde mineraler verdt milliarder av kroner. Foto: Heiko Junge / NTB

Men nå advarer Havforskningsinstituttet (HI) dem som mener dette er Norges nye olje. I et fersk innspill til en stortingsmelding om marint vern kommer HI-forskere med varsko om konsekvensene av virksomheten:

«Gruvedrift er planlagt å fungere på samme måte som et dagbrudd på land og vil fjerne eller velte om den naturlige havbunnen totalt (...). Det vil sannsynligvis ta 100-vis av år å skape et nytt sediment lag som kan koloniseres av bunndyr».

For at folk skal se for seg hva som skjer, sammenlikner forsker Tina Kutti med gruvedrift på land.

– Man fjerner alt liv og etterlater seg bare stein. Dette kan ikke sammenliknes med oljeboring. Økosystemene vil påvirkes kraftigere. Så vi må være mer forsiktige, påpeker forskeren.

Forbereder gruvedrift i havet Ekspandér faktaboks Regjeringen har igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Som en del av denne prosessen vil regjeringen bevilge 30 millioner kroner til mer kartlegging.

Det er knyttet stor usikkerhet til både hvor mineralene finnes og hvor mye det er.

Tidligere kartlegginger gjort av Oljedirektoratet og NTNU anslår at det kan ligge kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull verdt milliarder der nede.

Dette er metaller som er viktige for å lage blant annet batterier.

Olje- og energidepartementet har laget et såkalt konsekvensutredningsprogram – som er en forberedelse til konsekvensutredning av gruvedrift.

– Må verne før lisenser

Kutti viser til FNs og havpanelets mål om å verne 30 prosent av verdens havområder. Forskeren påpeker at disse områdene må identifiseres.

Tina Kutti, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi kan ikke la industrien velge først. Hovedpoenget for oss er at kartlegging og vern bør være på plass før vi deler ut lisenser til gruvedrift i det sårbare dyphavet. Det har blitt en vane at vi gjør motsatt, med fare for at vi går glipp av muligheten til å oppnå tilstrekkelig vern, sier Kutti.

Forskeren påpeker at dyphavet har mange arter som er sårbare for gruvedrift.

– Der finnes et rikt økosystem. Spesielt koraller og svamp er sårbare, med forekomster som er unike i verdensammeheng. Så vi må være helt sikre på at økosystemet ikke påvirkes negativt i større grad, før man eventuelt starter gruvevirksomhet på havbunnen.

LES OGSÅ: Equinor vurderer å utvinne mineraler ved Jan Mayen

– Kan bli et mareritt

Havforskerne får støtte av WWF Verdens naturfond. I en fersk rapport påpeker de at havbunnen på norsk sokkel er unik, at vi vet altfor lite og at gruvedrift kan gjøre «enorm skade».

– Vi trenger mineraler og metaller til det grønne skiftet, blant annet til bruk i batterier. Men vi kan ikke risikere store ødeleggelser på havbunnen, og forstyrrelse av dyreliv og økosystemer vi ikke kjenner rekkevidden av. Drømmen om havbunnsmineraler kan fort bli et mareritt, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: Verdens Naturfond / WWF

WWF krever at Norge stopper dette arbeidet. De ønsker at Norge heller skal jobber for en global utsettelse av utvinning av havbunnsmineraler til vi vet at det kan gjøres på en måte som ikke skader naturen.

Mener Norge taler med to tunger

WWF synes det er pussig at Norge åpner opp for gruvedrift samtidig som det internasjonale havpanelet advarer mot den slags i sin hovedrapport fra desember i fjor. For hvem er lederen i havpanelet? Jo, det er Erna Solberg.

– Det er et dypt gap mellom Erna Solbergs rolle i havspørsmål internasjonalt, blant annet som høy beskytter for FNs tiår for havforskning, og det Norge gjør i denne saken, sier Andaur.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier regjeringen bare vil åpne for gruvedrift dersom det kan gjøres på en «forsvarlig måte», og med samme krav til bærekraft og miljø som i våre andre havnæringer.

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

– Etterspørselen etter en rekke mineraler går opp når man digitaliserer og elektrifiserer på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi er interessert i alle framtidsrettede næringer som kan skape jobber og verdiskapning i Norge. Det er derfor helt naturlig å undersøke mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler, sier statsråden.