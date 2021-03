Gunhild Stordalen er hundeeier og gjest i siste episode av NRK sin podkast «Mitt liv med hund». Der stiller hun spørsmål ved hvor miljøvennlig maten til kjæledyrene våre egentlig er.

– Jeg fikk bakoversveis da jeg leste at å fôre hunder og katter krever et areal som er større enn Storbritannia, sier Stordalen.

– Med en befolkning som vokser og som kommer til å nå 10 milliarder om et par tiår, hvor stadig flere får seg hund og katt, er det viktig at dyrefôr blir med i beregningen om hvordan man kan sikre mat på en bærekraftig måte.

Stordalen refererer til den britiske forskningsrapporten «The global environmental paw print of pet food», som har funnet tall på miljøpåvirkningen fra dyrefôrsindustrien.

EAT vil se på problematikken

Som grunnlegger og styreleder av organisasjonen EAT, mener Gunhild Stordalen det er viktig å se på hvordan man kan produsere mer bærekraftig dyrefôr.

Til syvende og sist er det store spørsmålet hvordan vi mennesker kan forvalte hav- og landressurser for å møte våre behov på en mer bærekraftig måte, utdyper hun.

– I dette regnestykket må også mat til kjæledyrene våre inn, og dette er definitivt noe EAT kan komme til å jobbe med i større grad framover.

Mye fôr til stor hund

Størrelse. Rammstein er stor og veier hele 75 kg. Foto: Privat

Hunden til Gunhild Stordalen er en Grand Danois, som er en av verdens største hunderaser, og den krever derfor mye mat.

Nå vil Stordalen gå foran med et godt eksempel. Hun jobber med å bytte ut hundens diett fra kjøttbasert tørrfôr til mer bærekraftig tørrfôr som inneholder insektproteiner.

– Jeg gir ham også slakteavfall som ellers ville blitt kastet. Det er en tommelfingerregel at når man oppdretter dyr for mat må man bruke hele dyret. Alt som ikke kan brukes som menneskemat må utnyttes som dyrefôr, forteller hun.

Større utslipp andre steder

Men ikke alle mener at mat til kjæledyr er et stort klima- og miljøproblem.

Skeptisk. Ahlstrøm er usikker på om det er riktig å rette klimasøkelyset mot dyrefôrsindustrien. Foto: Privat

Øystein Ahlstrøm er professor ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Norges miljø- og naturvitenskapelige universitet, og tror det er andre steder man med fordel kunne rettet klimafokuset.

– Klimakonsekvense fra dyrefôrsindustrien er nok ikke neglisjerbare, men de er forsvinnende små i forhold til mye annet.

- Med tanke på forurensning og miljøproblemer er andre menneskeskapte fenomen, som biltrafikk, mye verre, sier Ahlstrøm.

Det menneskene ikke spiser

Selv om produksjon av dyrefôr krever ressurser, tar den også i bruk råvarer som ellers ville blitt kastet, fortsetter han.

I dyrefôr utnyttes produkter som ingen andre kan eller er villige til å bruke, som for eksempel hode, bein og innvoller fra kylling.

– Jeg synes denne utnyttelsen av ressurser er god, så å kritisere dyrefôrindustrien virker å være litt på siden av det man kunne fokusert på. Selv om klimaaspektet er verdt å tenke på er det nok ikke her skoen trykker, utdyper Øystein Ahlstrøm.

Vil unngå klimaskam

Felleskjøpet er Norges største produsent av dyrefôr. Knut Røflo leder Felleskjøpets Fôrutvikling og forteller at de jobber med å regne ut miljøavtrykket fra kjæledyrsfôr, et arbeid som ennå ikke er ferdig.

Klimaskam. Knut Røflo håper folk ikke føler seg dårlig overfor klimaet selv om man er dyreeier. Foto: Privat

Han anslår at dyrefôrsproduksjonen utgjør en veldig liten del av deres totale mengde klimagassutslipp.

– Med tanke på dette tror jeg man skal være forsiktig med å gi dårlig samvittighet eller klimaskam knyttet til det å ha kjæledyr. Det er en positiv ting for veldig mange, sier Røflo.

Hunder er verre for miljøet enn katter

Han presiserer at selv om dyrehold har et visst klimaavtrykk er det beskjedent i forhold til det gjennomsnittlige avtrykket fra mennesker på verdensbasis. Ifølge Verdensbankens statistikk, som Røflo referer til, ligger dette utslippet på rundt 5 tonn CO₂-ekvivalenter per person.

– Til sammenligning har en gjennomsnittshund et klimaavtrykk på omtrent 100 kg CO₂-ekvivalenter i året med tanke på fôr. For katter er avtrykket betydelig mindre, den er kanskje så liten som en tidel av hundene sitt. Selv om disse utslippene ikke er uvesentlige er de veldig små i det store bildet, avslutter Knut Røflo.