Frp fnyser av advarslene – vil ha flere hytter

– Tar man en flytur over Norge så ser man jo at hvis det er et land som har masse urørt natur, så er det Norge, sier kommunalpolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad.

Han fnyser av forskerne og ekspertene sine advarsler om at norsk natur forsvinner bit for bit.

– På kysten hvor jeg er fra har vi masse urørt strandlinje, så det er bare tull at vi har bygget ned. Alt ligge til rette for at vi fortsatt kan stille areal til rådighet for at bedrifter skal få utvikle seg og folk skal få bygge hus, sier Njåstad.

Frp-politikeren reagerer særlig på kritikken av norske kommuner: At de ikke har kunnskap og at de ikke bør kunne bestemme over egen natur. Biologiprofessor Dag O. Hessen mener «desentralisert forvaltning er en ulykke for naturen».

– Lokalpolitikerne klarer å veie ulike hensyn. Det er ingen som vil bygge ned de virkelig flotte naturperlene i nærmiljøet sitt, det ville ikke velgerne akseptert, sier Njåstad.

Kunnskapsfiendtlig, mener Ap

Aps miljøpolitiske talsmann, Espen Barth Eide, mener det Njåstad sier er kunnskapsløst.

– Det er ikke bare kunnskapsløst, men rett og slett kunnskapsfiendtlig når vi vet at en rekke fagfolk og eksperter sier at vi må forvalte naturen bedre enn det vi gjør nå.

Villmark i Norge 1900–2018. Med «villmark» menes natur som ligger 5 kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. Foto: miljostatus.no

Ifølge Barth Eide handler ikke dette om at vi skal slutte å bygge ting.

– Men vi trenger en annen bevissthet på hvordan vi kan gjøre det mest mulig bærekraftig, sier han.

Ap vil derfor opprette et naturrisikoutvalg. Utvalget skal vurdere risikoen som tapet av natur utgjør for norsk økonomi. Utvalget skal også hjelpe bedrifter, kommuner og andre med å analysere denne risikoen.

Espen Barth Eide, miljøpolitisk talsmann for Ap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. Derfor trenger vi et solid faglig grunnlag for å kunne forstå og håndtere naturrisiko på best mulig måte, sier Barth Eide.

Statsråden deler bekymringen

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier han deler naturforskernes bekymring for nedbyggingen av norsk natur.

– For mye verdifull natur har forsvunnet. I fremtiden må vi jobbe for å få mer natur, ikke mindre. Det er ikke tvil om at vi på mange områder har bygget ned for mye natur, og at vi ikke har vært flinke nok til å prioritere arealbruken vår, sier han.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Mener vi vet mye

Fremover er det viktig at det tas beslutninger om naturen basert på kunnskap, påpeker statsråden.

– Det er ikke sånn at vi ikke vet noen ting. En del arter har vi bedre oversikt over en nær sagt alle andre land. Men vi kan aldri få for mye kunnskap. Vi trenger mer. Føre-var-prinsippet må ligge til grunn når vanskelige beslutninger kan gå utover naturverdier.

Rotevatn er langt på enig med Njåstad og Frp om at kommunene må få bestemme mye.

– Jeg tror lokalt forankrede beslutninger står seg best i det lange løp, sier statsråden.