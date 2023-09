FNs løypemelding før klimatoppmøtet: – Vi trenger mye mer handling nå

Parisavtalen forplikter i dag 194 land til å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 grader, helst til 1,5 sammenlignet med førindustrielle nivåer.

I dag fikk vi igjen en påminnelse om hvordan vi ligger an til å nå dette målet.

FNs medlemsland kom nemlig med en slags løypemelding, «The global stocktake». Fra i år av, vil vi få en slik løypemelding hvert femte år.

Foreløpig er vi langt ifra å være i rute.

– Vi trenger mye mer handling nå, på alle områder og fra alle aktører, hvis de langsiktige målene i Parisavtalen skal nås, heter det i gjennomgangen.

– Vinduet lukker seg raskt, står det videre.

Generalsekretær i Verdens naturfond WWF, Karoline Andaur, kaller rapporten for en «marsjordre».

– Den nye rapporten fra Klimakonvensjonen bør være en marsjordre for politikere til å heve klimaambisjonene og øke tempoet i omstillingen, sier hun.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik

Grunnlag for toppmøtet i Dubai

«Global Stocktake» har på norsk fått navnet «Den globale gjennomgangen», og begynte på klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. Den har altså tatt to år å gjennomføre.

Og denne løypemeldingen er viktig, for på klimatoppmøtet i Dubai i november og desember, blir politikerne nødt til å svare på resultatene den viser.

De vil også måtte forhandle frem løsninger for å få verden på rett kurs.

Spesielt utviklingslands arbeid for klimatilpasning vil bli et viktig tema under toppmøtet, heter det i rapporten.

– Her skulle jeg ønske med at Norge så på denne rapporten og tok med seg litt mer ambisiøse mål til Dubai, sier Sigrun Gjerløw til NRK. Hun er daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Daglig leder i Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland. Foto: Caroline Dokken Wendelborg / Zero

Særlig håper hun at den norske delegasjonen kan komme med større ambisjoner om klimafinansiering til utviklingsland, og større planer for karbonfangst.

Dette er målene i Parisavtalen Ekspander/minimer faktaboks Under Parisavtalen fra 2015 har verdens nasjoner forpliktet seg til å kutte utslipp og dermed begrense global oppvarming til maksimalt 2 grader, og helst 1,5 grader over førindustriell tid. Global oppvarming var på 1,14 grader i snitt mellom 2013 og 2022, så det er ikke så mye slingringsmonn igjen. Dersom vi skal nå det siste målet om 1,5 grader, må vi kutte globale klimagassutslipp med 43 prosent sammenliknet med 2019, da vi totalt slapp ut 55 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter. Klimagassene vi må kutte er hovedsakelig CO₂, men også for eksempel metan (CH 4 ), som er et vanlig produkt av landbruk. Men i stedet for å synke, ser det ut til at de globale utslippene holdt seg stabile eller økt de siste årene. I 2022 slapp vi ut 58 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter, mer enn noensinne. Parisavtalens mål er at denne økningen skal stanse før 2025. Kilder: FNs rammekonvensjon om klimaendringer, Forskingsartikkel: Indikatorer for klimaendringer i 2022 (Earth System Science Data, Copernicus), Tracking emissions by country and sector (Brookings, november 2022).

Seniorforsker i Cicero, Erlend Hermansen, sier til NRK at det tydeligste er at rapporten viser store gap mellom målsettinger og faktisk handling.

– Den peker på gap både i ambisjoner, men også på implementering. Vi ligger langt etter der vi bør ligge hvis vi skal nå målene, sier han.

Hermansen understreker at det viktigste nå er hvordan man vil agere.

På spørsmål om hva som er det mest overraskende med rapporten, svarer han:

– Den er overraskende tydelig på betydningen av å fase ut fossile brensler, og betydningen av tiltak både når det gjelder tilbud- og etterspørselssiden av fossile brensler.

Viktige beskjeder til Norge

Gjennomgangen viser blant annet til at vi trenger en mye raskere omstilling til grønn energi, mer finansiering av grønne tiltak, og at olje- og gass må fases ut.

Rådgiver Aled Fisher i Naturvernforbundet peker spesielt på det siste punktet som svært interessant for et norsk publikum.

– Systemer med netto nullutslipp forutsetter at alle fossile brennstoff må stanses, med mindre utslippene fanges opp og lagres, understreker rapporten.

Aled Fisher er rådgiver i Naturvernforbundet.

– Det mest interessante og relevante for Norge, er hvor tydelig FN er på utfasing, ikke bare nedfasing, av alt fossilt, sier Fisher.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

I tillegg viser rapporten at subsidier til fossil energi må fjernes, at karbonfangst ikke er noen erstatning for utslippskutt, og at rike land bør gå foran med effektiv klimahandling, understreker Fisher.

– Dokumentet er tydelig på at det ikke er noen unntak eller unnskyldninger. Det åpner ikke for argumentene vi ofte hører i Norge for at Norge, og bare Norge, bør fortsette lengst med oljeutvinning, sier Fisher.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier til NRK at han vil sette seg inn i rapporten før han kommenterer dens innhold.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) er klar i sin tale.

– Alarmen har gått. Det haster å få en kraftfull klimapolitikk globalt og i Norge som reduserer utslipp og tar vare på naturen. Det betyr storstilt utbygging av fornybar energi, satsing på fremtidens klimaløsninger som karbonfangst og lagring og hydrogen og økt pris på C02, skriver hun i en e-post til NRK.

Krever store kutt

De globale utslippene må nesten halveres innen 2030 for at verden skal begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

Foreløpig går det feil vei. Utslippene øker fremdeles i verden.

FNs klimapanel så i sin siste synteserapport på klimapolitikken fra 2020. Med denne kursen går vi mot over 3 grader oppvarming innen 2100. Dersom man skal begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader, må utslippene veldig raskt ned. Grafikk: FNs klimapanel/NRK

Tidligere tall fra Miljødirektoratet viser at norske utslipp synker, men ikke nok for å nå målene.

– Mye høyere ambisjoner i de nasjonale målsettingene er nødvendig for å kutte utslipp raskere, heter det i gjennomgangen.

I tillegg vil det bli nødvendig med klimatilpasning dersom samfunn og økosystemer skal takle klimapåvirkningene som allerede er her og forventes å bli verre.

I klimadelen av partilederdebatten i Arendal fikk partilederne beskjed om å rekke opp hånda hvis de mener Norge er på god vei mot å nå klimamålene. Du trenger javascript for å se video. I klimadelen av partilederdebatten i Arendal fikk partilederne beskjed om å rekke opp hånda hvis de mener Norge er på god vei mot å nå klimamålene.

FNs klimasjef Simon Stiell, har tidligere skrevet at det Den globale gjennomgangen bare vil bli «nok en rapport», med mindre regjeringer faktisk greier å agere på det som kommer fram.

Viser til betydelige fremskritt

Samtidig som Den globale gjennomgangen understreker at verden har dårlig tid, minner den også om at vi har klart veldig mye allerede.

– Siden Rio-konvensjonen i 1992 har det blitt gjort betydelige fremskritt, står det i rapporten.

Verden var på en kurs mot 3,7 til 4,8 graders oppvarming i 2010, mens vi etter Parisavtalen var på en kurs mot 3,0 til 3,2 graders oppvarming.

I 2021 var vi på en kurs mot 2,6 til 2,7 graders oppvarming, understreker forfatterne.

– Bevisstheten og kunnskapsgrunnlaget om klimaendringer aldri vært høyere, heter det også.

– Gjennomgangen er en viktig påminnelse om at klimapolitikk virker, og at Parisavtalen har satt i gang mange gode prosesser, sier Sigrun Gjerløw.

Forskjellig fra FNs klimapanels synteserapport

Konklusjonene i Den globale gjennomgangen er for det meste kjent fra før.

I mars kom forskerne i FNs klimapanel med sin siste synteserapport. Der var beskjeden at verden måtte skru opp et hakk med klimahandlingen, og at det måtte skje før 2030.

Generalsekretær i FN Antonio Guterres var spiss i formuleringene da Klimapanelet kom med sin siste synteserapport i mars. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

– Kort fortalt: Verden trenger klimahandling på alle fronter. Alt, på en gang, sa FNs generalsekretær António Guterres.

Rapporten kom med en lang liste over alle tiltak nødvendig for å nå klimamålene.

Klimapanelets rapporter har også formet noe av grunnlaget for Den globale gjennomgangen, men nå er det medlemslandene selv som har drøftet dette faktagrunnlaget.

– Global Stocktake er ikke i seg selv en «game changer». Det er hvordan myndighetene velger å bruke rapporten som vil være avgjørende, sier Karoline Andaur i Verdens naturfond.