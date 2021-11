Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,4 % Les mer om klima

Det er en uke igjen til forhandlere og politikere i Glasgow skal være ferdige. Målet er å få på plass de siste bitene av verdens viktigste klimaavtale og ta grep for å begrense klimaendringene.

Mens forhandlingene pågår har det kommet en rekke gode nyheter for klimaet.

Men en rød tråd gjennom klimatoppmøtets første uke, er at store utslippsland ikke blir med.

En redning for skogen – uten skoggigant?

Verdens skoger gjør et stort bidrag for klimaet. Trær fanger og lagrer CO₂ helt naturlig. Men hugges skogen ned, frigjøres karbon, og utslippene bidrar til å varme opp kloden.

Da toppmøtet startet lovet 100 land å stanse avskogingen innen 2030. De 100 landene har 86 prosent av verdens skoger.

Ett av verdens største skogland ser ut til å ha ombestemt seg om det som ble omtalt som tidenes skogsatsing. Foto: Ronny Valstad

Dagen etter toppet tolv land, deriblant Norge, satsingen med å love 105 milliarder kroner til å beskytte verdens regnskoger de neste fire årene.

Men så gjorde Indonesia, som var med på begge avtalene, tilsynelatende helomvending.

Få dager etter at avtalen ble undertegnet, sa Indonesias miljøminister at planen mot avskoging er «upassende og urettferdig». Klimakutt og bevaring av skog må ikke stå i veien for landets utvikling, mener hun.

Nå tar miljøministeren til orde for å endre ordlyden i den historiske avtalen.

Indonesia er blant de tre landene i verden med mest skog.

Stans i kull – uten kullgiganter

Mer enn 40 land ble i Glasgow enige om å ikke bygge nye kullkraftverk, og å fase ut kullkraften de har i dag. Også denne uttalelsen mangler underskrifter fra de viktigste landene.

Verken Kina, USA, Australia eller India er med. De fire landene står for nesten halvparten av hele verdens utslipp av CO₂.