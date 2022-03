EU med strengere kleskrav – kun de mest holdbare varene skal selges i Europa

Onsdag kom EU-kommisjonen med sin nye strategi for tekstiler.

Dette er en del av EUs første sirkulærøkonomipakke – som foreslår nye regler for hvordan EUs produkter skal bli mer sirkulære, miljøvennlige og energieffektive.

Her strammer kommisjonen også til kravene for klær og andre tekstilvarer.

– Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for planeten, helsa og økonomien, sier EU-kommisjonens visepresident og klimaansvarlig Frans Timmermans i en pressemelding.

– Dagens forslag skal sørge for at kun de mest holdbare produktene selges i EU, fortsetter han.

Hver europeer kaster 11 kilo klær årlig, ifølge EU. Knappe én prosent av dette blir resirkulert. Mesteparten havner på søppelfyllingen, eller går til forbrenning – noe som forårsaker store klimagassutslipp.

KLESFJELL: Atacama-ørkenen i Chile har blitt berømt for sine fjell med tekstilsøppel. Området er også kalt tekstilenes kirkegård. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Strammer grepet

Det skal nå stilles strengere krav til at den nye dongeribuksen du kjøper, skal holde lenger, og kunne repareres og resirkuleres. Dette er bare en liten del av tiltakene.

Den nye tekstilstrategien er også en del av EUs Green Deal, såkalte grønne giv, som skal bidra til å nå EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050.

Målet er også at tekstilindustrien skal spille en rolle, sammen med andre sektorer, for nå målet om å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

Her er noen av de viktigste tiltakene:

Nye krav til økodesign: Det settes et minimumskrav for hvor mye resirkulert materiale et produkt skal inneholde. Dette skal gjøre at tekstilene lever lenger, og blir lettere å reparere og resirkulere.

Det settes et minimumskrav for hvor mye resirkulert materiale et produkt skal inneholde. Dette skal gjøre at tekstilene lever lenger, og blir lettere å reparere og resirkulere. Et digitalt produktpass: Dette skal inneholde obligatorisk informasjon om produktet, og bidra til tydeligere informasjon om tekstiler.

Dette skal inneholde obligatorisk informasjon om produktet, og bidra til tydeligere informasjon om tekstiler. Sterke grep om grønnvasking: Kommisjonen vil styrke reglene som skal beskytte forbrukere når de handler.

Kommisjonen vil styrke reglene som skal beskytte forbrukere når de handler. Mikroplast: Det skal rettes tiltak mot blant annet produksjonsprosess, forvask, merking, rettet mot å minimere mikroplast i tekstiler.

Det skal rettes tiltak mot blant annet produksjonsprosess, forvask, merking, rettet mot å minimere mikroplast i tekstiler. Større produsentansvar: Kommisjonen skal sørge for at tekstilprodusentene må ta med ansvar for varene, og skal i tillegg innføre økonomiske insentiver for å gjøre tekstilene mer holdbare.

Kommisjonen skal sørge for at tekstilprodusentene må ta med ansvar for varene, og skal i tillegg innføre økonomiske insentiver for å gjøre tekstilene mer holdbare. Forbud mot ødeleggelse : Under visse betingelser skal det blir forbudt å ødelegge usolgte tekstilvarer.

: Under visse betingelser skal det blir forbudt å ødelegge usolgte tekstilvarer. Økt støtte til forskning, innovasjon og investering: Til dem som jobber for å utvikle hvordan bransjen kan bli mer klima- og miljøvennlig.

Til dem som jobber for å utvikle hvordan bransjen kan bli mer klima- og miljøvennlig. Tekstilavfall: Jobbe med utfordringene knyttet til eksporten av klær og tekstil som søppel.

EUs grønne giv Ekspandér faktaboks En strategi for å gjøre EU klimanøytral i 2050.

Ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019.

Et omfattende politisk program der klimapolitikk kombineres med omstilling av økonomien.

NRK har tidligere skrevet om hvordan EU allerede har bestemt at alle EU-land, inkludert Norge, må ha et eget system for separat innsamling av tekstilsøppel. De færreste er i nærheten av å nå dette målet.

– Et viktig skritt bort fra «fast fashion»

På Oslo Met klipper og syr studentene Emma Grønning Bergem og Thorstein Fretheim flitting i ulike stoffer.

De går begge på kunst -og designlinjen, der de lærer om den komplekse klesindustrien.

– Jeg har ikke hatt samvittighet til å kjøpe meg noe nytt siden jeg begynte på dette studiet. Vi lærer så mye om bevissthet, og konsekvensene av denne bransjen, sier Bergem.

KJØRER GJENBRUK: Emma Grønning Bergem bruker et gammelt fotballnett i designet sitt. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Både hun og Fretheim er enige i at onsdagens EU-pakke er en viktig start, for å så grønne spirer i en grå industri.

– Hele verdikjeden er feil som den er i dag, og hele bransjen må endres. Det holder ikke at de som produserer gjør dette annerledes, hvis ikke vi som forbrukere også går gjennom en endring, sier Fretheim.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener EU-kommisjonens nye grep for å endre klesindustrien, vil gjøre det lettere å være en grønn shopper.

– Dette er en klesgavepakke fra EU, som tar et grundig oppgjør med bruk og kast av klær, sier Riise.

FORNØYD: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener EUs nye tekstilstrategi er en gavepakke. Foto: Terese Samuelsen

Hun legger til at dette vil tvinge kleskjedene til å ta større ansvar enn de gjør i dag.

– Klær skal ikke lenger designes for dynga, men for å vare. Det er et viktig skritt bort fra «fast fashion» og overforbruk. Nå er det endelig slutt på at kleskjedene kan ødelegge fullt brukbare klær og de må ærlige om hvor mye klær de ikke får solgt, sier Riise.