Derfor tok klimasaken fyr i valgkampen

Verdens oppmerksomhet var nylig rettet mot disse dresskledde herrene. Kamera gikk. Bildet var blast. De bladde i papirer og stirret i manus. Ramset først opp navn og serverte lang takketale.

De skulle legge frem budskapet fra FNs klimapanels sjette hovedrapport. Etterpå kom kritikken mot den digitale seansen.

NRK har bedt retorikk-ekspert Jens E. Kjeldsen vurdere formidlingen av et av klodens viktigste budskaper. Han er ikke nådig.

TAPT MULIGHET: Retorikk-ekspert Jens E. Kjeldsen mener klimarapporten ble skremmende dårlig presentert. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– De brukte veldig lang tid på å snakke om seg selv, før de kom til det avgjørende. De undergraver både budskapets troverdighet og egen viktighet. For at noen skal tro på det du sier, må de også tro på deg som karakter, sier Kjeldsen.

«En tapt mulighet»

– Det var sørgelig å se dette produsert og kommunisert så skremmende dårlig, på et så avgjørende tidspunkt.

– De burde med en gang fortalt oss hva som skiller funnet i denne nye rapporten fra det de vet fra før. Betydningen for oss. Hvilke endringer vi alle står ovenfor. Og at vi nå vet med mye større sikkerhet. For jo sikrere du vet noe, jo større grunn til å handle.

Han sammenlikner også med koronasaken.

– Der ser vi statsledere, ministre og sentrale myndighetspersoner linet opp rundt talerstoler i dypt alvor. Det er symbolsk tungt. Det alvorlige innholdet avspeiles i uttrykket. I sterk kontrast til hvordan klimarapportens budskap ble presentert, sier Kjeldsen.

Kjeldsen kaller øyeblikket «en tapt mulighet» for FNs klimapanel. Han tror de kunne fått enda mer fart på den globale oppmerksomheten med proffere formidling.

Riktignok tok klimasaken fyr i den norske valgkampen. Den norske pressekonferansen i regi av Miljødirektoratet blir av flere fremholdt som langt bedre. Kjeldsen trekker også frem flere andre årsaker til at klimasaken er varm nå.

Klima hett stoff Ekspandér faktaboks Etter at FNs ferske klimarapport ble lagt frem fosset MDG frem på ny partimåling.

Norske velgere har endret mening. To saker er blitt mye viktigere i løpet av sommeren, meldte Aftenposten: Sosiale forskjeller og miljø/klima kom ut som de to viktigste sakene. Samme avis slo fast «Klima er det viktigste i årets valg.»

Flere vil ha koronatiltak for klima, meldte NTB. Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 15.000 nordmenn om de synes myndighetene bør sette like kraftige tiltak til verks for å få bukt med klimakrisen som det er blitt gjort gjennom pandemien.I august svarte 37 prosent ja på dette spørsmålet, noe som er en økning på hele åtte prosentpoeng fra juni.

Europa i flammer

– Saken har modnet i folks bevissthet. Noe er i ferd med å skje. Vi er bearbeidingsfasen. På glid mot handling. Flere har kommet dit at: enten løser vi problemet. Eller så løser vi det ikke, sier professoren.

Europa står i brann, rammes av dødelig rekordvarme, folk drukner i flom. Kjeldsen påpeker at mediene har vist disse skremmende bildene og løftet klimasaken under valgkampen. Bilder av fjerne isfjell og isbjørner fortapt på isflak er byttet ut med skrekkbilder fra ferieområder.

BRANNER: En skogbrann skapte massive ødeleggelser i byen Schinos i nørheten av Korint i Hellas. Åtte fly og tre helikopter var med i slukningsarbeidet. Foto: Valerie Gache / AP Jakutia-regionen i Sibir har vært sterkt rammet av store skogbranner denne sommeren. Byas-Kyuyol er en av byene som ble hardest rammet av brannene. Foto: ALEXANDER RESHETNIKOV / Reuters I byen Bozkurt I Kastamonu-provinsen i Tyrkia døde to dusin mennesker som følge av flommer og jordskred, som knuste både hus og broer. Foto: Ismail Coskun / AP Mangystau-regionen i Kasakhstan har opplev alvorlig tørke denne sommeren, som har ført til at mange dyr har dødd. Foto: PAVEL MIKHEYEV / Reuters En huseier inspiserer skadene etter at tavernaen hans brant ned i nabolaget Varympompi nord i Athen. Brannen startet 30 kilometer nord for Athen og mer enn 500 mennesker var med i slukkearbeidet. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP En mann ror ned en av gatene i byen Angleur i Belgia etter en flom brøt ut som følge av regn. Foto: Valentin Bianchi / AP En mann ser på flammene som nærmer seg stranden i utkanten av byen Limni på Hellas. Foto: Thodoris Nikolaou / AP Området rundt byen Byas-Kyuel har hatt så alvorlige branner de siste årene, at etaten som overvåker skogbranner nærmest har blitt overveldet. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP Frivillige hjelper brannvesenet med å slukke en brann i nærheten av Avgaria på Evvia i Hellas. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP Frivillige hjelper å rydde etter en massiv flom forårsaket massice skader i Reimerzhoven i Tyskland. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Kjeldsen er ikke tvil om at disse visuelle inntrykkene har beveget oss og gjort klimasaken glovarm. Men hvor lenge vil det vare?

– Redd saken kjølner

Elisabeth Bergskaug tar master i klimajournalistikk. Hun er redd klimasaken kjølner idet valgkampen stilner. Bergskaug påpeker at dekningen av klima går i bølger, med topper rundt katastrofer, valg, klimatoppmøte eller Greta Thunberg-utspill.

ALVOR: Klimakrisen må tas på samme alvor som pandemien, mener Elisabeth Bergskaug. Foto: Erlend Berge

– Siden dekningen ikke er konstant og ikke ofte nok gir de store sammenhengene, faller klimasaken ut av folks bevissthet, sier hun.

Bergskaug kom nylig med skarp kritikk mot medier og politikere i kommentar i Vårt Land. Hun trakk frem at da koronakrisen var et faktum, så fylte koronareportere på heltid mediene med pandemi-stoff hver dag.

«Klimakrisen burde være forsidestoff så å si hver eneste dag, ikke bare (kanskje) når FNs klimapanel lanserer nye rapporter, eller det brenner i et overopphetet Europa.»

Nå vil hun se flere slike forsider resten av året:

Aftenposten 10. august: Dagen etter fremleggelsen av FNs klimarapport. Nå brenner det! Dagbladet 10. august: I etterkant av fremleggelsen av FNs klimarapport. Dagsavisen 6. august: Kommer med krass kritikk mot norske medier. Nationen 12. august: Mener SV og SP kan finne sammen i klima- og energipolitikken. Foto: Skjermbilde Dagsavisen 10. august: Rapporten bør være valgkampens tema. Aftenposten 17. juli: Under de store oversvømmelsene i Europa.

Bergskaug mener klimakrisen er mer alvorlig enn det norsk politikk og mediedekning gjenspeiler.

– Det er på tide at våre folkevalgte tar samme ansvar i møte med klimaendringene som koronaen. Konsekvensene av klimakrisen er mer alvorlige og mer langvarige, mener Bergskaug.

Men hvordan er budskapet i klimarapporten tilrettelagt for dem som skal bestemme?

«Gammeldags formidling»

Klimaforsker Rasmus E. Benestad mener innholdet er sterkt.

– Men formidlingen er gammeldags, sier han.

Benestad fremhever at klimapanelet organiserte et møte i Oslo for flere år siden for å styrke kommunikasjonen. Der var anbefalingen å støtte seg mer til drevne forskningsskribenter. Samtidig skulle forskerne få bedre skolering.

I sin blogg på nettstedet RealClimate går Benestad løs på «summary for policymakers.». Det som i rapporten er oppsummeringen for beslutningstakere.

– Det er så tungt at selv jeg sliter med å lese mer enn par sider, sier han til NRK.

Ikke enige i kritikken

I en e-post til NRK forklarer Jonathan Lynn, kommunikasjonssjef i FNs klimapanel at de ikke er enige i kritikken. Fremleggelsen av rapporten har satt seerrekord og fått medieoppslag verden over. Det viser at stilen ikke var et hinder for å nå publikum.

Klimapanelet har arbeidet for å bedre kommunikasjonen sin siden et møte i Oslo i 2018. Om selve innledningen var preget av formaliteter, var de neste presentasjonene mer effektive, påpeker Lynn. Presentasjonene var godt forberedt og uten vanskelige figurer.