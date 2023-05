Ber regjeringen lage ryddeplan for Nordsjøen

SV oppfordrer regjeringen til å lage en skikkelig plan for opprydningen etter oljeindustrien, gjennom en stortingsmelding.

Det skjer etter at NRK lørdag fortalte hvordan Nordsjøen kan bli en gravplass for forlatte plattformer. Millioner av tonn med betong og stål kan bli stående i havet for alltid.

Av hensyn til livet i havet er det avgjørende at opprydningen skjer på en skikkelig måte, og at det ikke etterlates noe som kan være til skade for havmiljøet, påpeker Lars Haltbrekken (SV).

Stortingsrepresentanten har sendt skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som nå har seks dager på seg til å svare.