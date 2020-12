2020 kan bli Norges varmeste år

2014 er - så langt - det varmeste året noensinne registrert i Norge.

Nå kan rekorden bli slått av 2020.

Denne grafen viser hvordan temperaturen har steget siden målingene startet for over 100 år siden:



Gjennomsnittstemperaturen i 2020 er blant de høyeste målt i Norge. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Fra januar til november lå snittet 2,2 grader over normalen.

– Foreløpig ligger de to årene likt. Det er ekstremt høyt. Dersom desember blir varm, kan det hende vi slår rekorden fra 2014, sier Reidun Gangstø Skaland. Hun er klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Reidun Gangstø Skaland er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: Mai-Linn Finstad

Skaland er ikke overrasket. Med klimaendringene får vi stadig varmere år, og sannsynligheten for disse øker.

– Dette er suicidalt

Også globalt havner 2020 på listen over rekordvarme år, til tross for at værfenomenet La Niña har slått til. Det skulle egentlig gjøre kloden kaldere.

2020 ser ut til å ligge på en foreløpig andreplass blant de tre varmeste årene målt. Det skriver Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en pressemelding.

Tiåret beskrives som det varmeste noensinne, der de seks foregående årene topper listen som de varmeste.

– Planetens tilstand er ødelagt. Menneskeheten fører krig mot naturen. Dette er suicidalt, sa FNs generalsekretær António Guterres i en tale nylig.

FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Salvatore Di Nolfi

Oppvarmingen av havet fortsetter også. Store deler av klodens havområder har opplevd minst én sterk hetebølge i år.

Varmerekorder i fylkene

– 2020 startet med høye temperaturer. Vinteren var varm, juni og november også. Det bidrar mest til at året totalt har vært veldig varmt, sier klimaforsker Ragnhild Gangstø Skaland.

Se utviklingen måned for måned:

Årets vinter er den varmeste noensinne registrert i Norge. Januar 2020 skiller seg også ut som den våteste siden målingene startet.

I Oslo var årets første måned stort sett snøfri:

En ny snøfri rekord ble satt i Oslo i januar i år. Du trenger javascript for å se video. En ny snøfri rekord ble satt i Oslo i januar i år.

Det er satt hele åtte nye varmerekorder i norske fylker i 2020. Det inkluderer en ny norgesrekord: I januar ble temperaturen målt til 19 grader på Sunndalsøra.

Flere regioner har hatt sin varmeste vinter siden målingene startet: Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag.

Temperaturene lå fra 3,9 til 5,7 grader over normalen.