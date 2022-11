Yael handlar ikkje i kantina til studentane: – Det går ikkje opp

– Eg handlar ikkje her så ofte.

Det seier Yael Tsubarah som går førsteåret på sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet.

NRK møter henne utanfor kantina på høgskulen. Ho går ikkje inn i kantina, sidan ho uansett ikkje skal kjøpe noko. Yael synest prisane er for høge.

Ein liten Red Bull der kostar 35 kroner, medan ein Red Bull av same storleik på Kiwi kostar 20 kroner.

– Eg synest det er synd at dei skal sette så høge prisar her. Det er for dyrt, seier Yael.

15 KRONAR FORSKJELL: Bileta viser prisforskjell på energidrikk frå SINN Kantine og ein Kiwi Butikk. Prisen frå Kiwi butikken er runda opp til 20 kr. Den originale prisen er 19.60 kr. (inkl. pant) Grafikk: Aleksandr Nedbaev

2000 kroner på kantinemat

– Vi studentar er jo kategoriserte som fattigare i samfunnet, men så er det høgare prisar her.

Yael skulle ønske prisane i kantina var dei same som på butikken.

– Eg synest faktisk det, fordi det er studentar som er her. Vi har ei inntekt på 9000 i månaden, og du kjem ikkje ut av kantina utan å ha brukt ein hundrelapp. Handlar ein fem dagar i veka blir det 2000 kroner i månaden. Det går ikkje opp.

Synest du prisane i kantina til studentane er for dyre? Ja, absolutt! Kanskje litt... Nei, det synest eg ikkje Vis resultat

Yann Belov er også student ved Høgskolen i Innlandet. Han handlar i kantina nesten kvar dag.

– Personleg har eg for tida råd til å handle her, men på eit vanleg studentbudsjett har ein ikkje det. Det er dyrt.

EI NORM: – Det er veldig vanleg med dyre kantineprisar i Noreg. Eg trur det berre har vorte ei norm – sjølv for studentkantiner, seier Yann Belov. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Yann reagerer på at kantineprisane på Stortinget er billigare enn kantina til studentane.

– Helst så skulle prisane vore lågare. Eg har vore i kantina på Stortinget. Det er billegare der, seier han.

STOR FORSKJELL: Bileta viser prisforskjell på dei same varene i SINN Kantine og i ein Kiwi-butikk. Prisane er runda opp til næraste heile tal.

For mykje for studentlommeboka

NRK har snakka med studentleiarar frå fleire høgskular og universitet rundt om i landet.

Joakim Ramsland er nestleiar ved studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger. Den siste tida har også prisane i kantina deira auka, som prisane på mykje anna i samfunnet.

Han meiner det blir vanskelegare og vanskelegare å berre leve på studiestipend og lån.

– Vi skulle sjølvsagt sett at kantineprisane blir billigare. Men viss noko blir rimelegare, så går det ut over ei anna teneste. Leiar av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Marius Torsvoll, fortel at studentane generelt sett er nøgd med tilbodet. Men at dei alltid skulle ønskt seg lågare prisar. – Det er sjølvsagt utfordrande å nytte seg av tilboda til matstadene med dagens studentøkonomi, seier Torsvoll. Ida Steinsland Lutro er leiar av Velferdstinget Vest. Ho fortel at det har kome tilbakemeldingar frå studentane om at prisane er relativt høge for studentlommeboka. – Men det er klart at med ein prisvekst på 6,8 prosent i samfunnet, blir det dyrare for alle, inkluderte studentane, seier ho.

Ida Steinsland fortel derimot at studentsamskipnaden på Vestlandet har gjort tiltak som å auke prisen for eksterne og tilsette, slik at prisauken ikkje skal gå utover studentar.

Les også: Slik lager Kristoffer middag til 12 kroner

Blir rekna som kioskvarer

Det er samskipnadane som er ansvarleg for prisane i dei ulike studentkantinene.

Erik Ulateig er administrerande direktør for Studentsamskipnaden i Innlandet.

I kantina til studentane på Lillehammer kostar ein rislunsj 23 kroner. På Kiwi kostar den 11,70 kroner. Altså blir prisen over dobbelt så høg for studentane.

Ulateig seier grunnen til dette er at ein del av produkta går under kategorien «kioskvarer».

– Vi har ein policy der vi har sagt at kioskvarer skal ligge litt under prisane til vanlege kioskar. Når det gjeld andre matvarer skal vi vere konkurransedyktig med andre serveringsstader, seier han.

NONPROFITT: Prisane blir berekna av kantinesjefane ved skulen. – Når vi prisar varene gjer vi det ut frå at vi skal drive såkalla nonprofitt, altså i balanse, men litt i pluss, så vi kan drive utviklingsarbeid, seier Erik Ulateig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ulateig fortel at dei har fått nokon klager frå studentane om at kantineprisane er for høge.

Sjølv synest han ikkje kantina på høgskulen har for dyre prisar.

– Eg vil eigentleg ikkje seie det. Vi meiner vi har eit godt og variert tilbod til studentane.