Skuldrene verker av revmatisme når Jan Gunnar Østby (79) må sitte i fleire timar bak rattet på veg til legetime.

Kalde vinterdagar har gått med til å bere ved over tunet og måke snø.

Det var jo dette dei hadde valt vekk då dei for fem år sidan flytta inn i ei nyinnkjøpt leilegheit i Trysil sentrum.

Han og sambuaren Aud Mary Ås (82) hadde reist frå einebustaden, skaffa seg trygg komfort i eit heilt nytt bygg.

Eit fredeleg og oversiktleg liv. Kort veg til treningssenter med profesjonell hjelp, butikkar og apotek. Nær annan familie.

Men over natta vart dei kasta ut. Det nybygde burettslaget var ei brannfelle. Verst for dei som bur på toppen av bygget, i tredje etasje. Der Aud Mary og Jan Gunnar heldt til.

Dette er ei historie om fortvila bebuarar, som fryktar dei aldri får flytte tilbake. Om store mengder papir for å finne ut kven som har ansvaret. Eit advokatfirma i kamp mot kommunen, men også om husa vi bur i: For kor brannsikre er dei eigentleg?

– Vi vart nesten lamma då vi høyrde vi måtte flytte ut på dagen, seier paret.

No er dei tilbake til huset dei budde i før, i Elgå i Engerdal. Like ved svenskegrensa i Innlandet. Her kryp gradestokken til under 30 minusgrader vinterstid.

Korleis kunne eit nytt leilegheitsbygg bli så farleg at kommunen ikkje kunne la folk bu der?

Ekspertar NRK har snakka med seier systemet ikkje fungerer. At vi eigentleg ikkje har kontroll med tryggleiken i nye bustadblokker.

Bygget som skulle vere trygt å bu i

Hausten 2016 flytta Aud Mary og Jan Gunnar inn i det splitter nye sameiget Pernup. Dei såg fram til å kose seg på den trivelege solvende terrassen.

Lyse vegger, nytt kjøkken, godt bad og flott utsikt.

Utbyggar hadde betalt ein uavhengig kontrollør for å godkjenne at bygget er oppført i tråd med godkjente planar, noko som det er krav om etter regelverket.

Han leverte skriftleg til kommunen at bygget ikkje hadde nokon avvik. Bygget var trygt å flytte inn i.

Men etter få år ante burettslaget uråd. Etter eit utbetringsarbeid på loftet hadde fagfolk stilt spørsmål ved branntryggleiken.

Styret hyra inn eit ekspertfirma på brannsikkerheit, som kom med ein skakande rapport. Den vart sendt til kommunen av sameiget, som igjen rådførte seg med branntekniske ekspertar.

Då vart det krisestemning på rådhuset.

Kvelden kommunen kom på døra

15. november 2021 var ein roleg ettermiddag i sameiget. Bebuarane ante ingenting om kva som gjekk føre seg på rådhuset nokre steinkast lenger unna.

Fem år etter innflyttinga hadde Aud Mary og Jan Gunnar funne seg godt til rette.

På Dagsrevyen åtvarar Nato-sjef Jens Stoltenberg om ei uvanleg samling av russiske styrkar på grensa til Ukraina. Det er aukande koronasmitte, og Noreg ladar opp til landskamp mot Nederland.

Lite ante dei at bygget dei bur i skulle dukke opp i Kveldsnytt nokre timar seinare.

PERNUP: Sameiget Pernup den 15. november 2021. Inne var forferda bebuarar i gang med å pakke sakene sine. Foto: Knut Røsrud / NRK

Om bygget tek fyr, kan ein brann spreie seg så raskt at bebuarane i dei 18 leilegheitene ikkje vil klare å komme seg ut i tide.

Bebuarane måtte flytte så raskt som råd. Mange var sinte, redde og leie seg.

– Kommunen kunne ikkje sitje på denne informasjonen utan å gjere noko, seier ordførar Erik Sletten (Sp) i dag.

ORDFØRAR: Erik Sletten (Sp) Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Vi forstod det nesten ikkje, at det var så farleg når vi hadde budd der i fem år, seier Aud Mary og Jan Gunnar.

Korleis kunne det gå så gale?

Rett før jul fekk bebuarane i dei to nedste etasjane flytte tilbake mot at eit vaktselskap går brannvakt i bygget annankvar time.

I tredje etasje er det framleis forbod mot å bu. Fire ulike branntekniske rapportar er laga for å kartlegge manglane.

Firesafe AS for sameiget, det var denne som låg til grunn for at bebuarane måtte flytte.

Safezone AS for utbyggarselskapet Trybo AS. Dette er utbyggarselskapet som ville ha sin eigen gjennomgang av tilstanden.

Norconsult AS for Trysil kommune.

Sweco AS for Trysil kommune. Dei ulike rapportane hadde ulike formuleringar og omtala feila på forskjellige måtar. Sweco samanlikna derfor dei forskjellige rapportane.

Fire ulike rapportar til ein samla prislapp på nær ein halv million kroner, men konklusjonane viste seg å vere nokså like. Bygget er altfor brannfarleg.

Bileter frå brannsikkerheitsrapport viser at ein brann lett kan spreie seg på loftet. Foto: Firesafe sin brannsikkerheitsrapport / Firesafe Foto: Firesafe sin brannsikkerheitsrapport / Firesafe Brannskiller går ikkje opp til taket. Foto: Norconsult Foto: Norconsult Isolasjonen på loftet er ikkje av ein type som har nok motstand mot brann. Foto: Norconsult / Norconsult Foto: Norconsult / Norconsult

No går det føre seg ein kamp om kven som skal ta ansvar. Utbyggaren har hyra inn advokat som krev erstatning frå kommunen for tapte leigeinntekter, han leiger ut nokre av leilegheitene i bygget. Utbyggaren vil også ha dekka utgifter for advokat og konsulentbruk. Det har kommunen avvist.

Framleis veit ingen kven som skal rydde opp eller kven som skal ta rekninga.

Dette er manglane kommunen meiner reduserer branntryggleiken Ekspandér faktaboks 3. etasje inkludert kald loft er oppført som ei stor branncelle. (Branncelle er eit område der ein brann fritt kan spreie seg.)

Det er dårleg sikkerheit mot brannspreiing til loft.

Feil type isolasjon mellom himling i 3. etasje og kaldt loft aukar faren for brannspreiing.

Det er dårleg sikkerheit mot brannspreiing via balkongar.

Manglande dekningsgrad på sprinklaranlegg og brannalarmanlegg. Det manglar branndetektor over himling i 3. etasje.

Ikkje tilfredsstillande sikring av utvendige rømmingstrapper.

Brennbare overflater på vegger i svalgangen.

Garasjane er ikkje tilfredsstillande åtskilt frå resten av bygget.

Innbygging av svalgang i enkelte område. Denne feilen har kome fordi bebuarar har gjort endringane, og sameiget seier denne konkrete mangelen ikkje er utbyggar sitt ansvar. (Kjelde: Norconsult og Safezone sine rapportar om branntryggleiken. Trysil kommune.)

Jan Gunnar og Aud Mary lurer på om dei nokon gong kan flytte tilbake.

– Situasjonen er veldig rar, eg har vore litt forbanna, seier Jan Gunnar.

Får eigarane av leilegheitene heve kjøpa? Og kven skal betale for utbetringane?

Ingen krav om fysisk kontroll

Nye leilegheitsbygg dukkar opp overalt kring om i landet. Det er eit system basert på stor tillit til dei som bygger.

Utbyggar leiger inn ein uavhengig kontrollør som skal gå god for at branntryggleiken er i tråd med regelverket.

Kommunen sin kontroll er å gå gjennom dokumenta som stadfestar at dei involverte tek på seg ansvaret for det dei teiknar og bygger. Dei er svært sjeldan på fysiske tilsyn for å sjekke at regelverket faktisk blir følgt.

Det er heller ikkje krav om at kontrolløren fysisk skal vere til stades. Då den mest brannutsette delen av Pernup vart oppført, var ikkje kontrolløren eingong i Noreg, han reiste på ferie til USA i seks veker.

Kan vi stole på dette kontrollsystemet?

Dokumenta som vart destruert

For at sameiget Pernup skulle bli godkjent, skulle den uavhengige kontrolløren, Olav Teppen i Trysil Byggtjeneste og takstforretning, levere rapport til kommunen.

Det gjorde firmaet. Alt skulle vere i orden. Men då bebuarane vart kasta ut, oppretta kommunen eit tilsyn for å sjekke kvifor alle manglane med branntryggleiken ikkje vart oppdaga under bygginga likevel.

Kommunen etterspurde all grunnlagsdokumentasjon innan fagområdet branntryggleik frå kontrolløren, slik som detaljteikningar, sjekklister og internkontroll. Men han kunne ikkje gi kommunen papira dei bad om.

Dokumenta var destruerte. Kasta i søpla, dei mest sensitive var brende.

Trass i at eit slikt selskap har plikt etter lova til å oppbevare dokumenta i fem år.

Teppen seier han gjorde dette fordi han ville rydde kontoret i huset sitt.

– Det hadde jo gjort det enklare for meg i dag om eg ikkje hadde gjort det, men gjort er gjort, seier 79-åringen i dag.

Han hadde samla på 1000 byggemapper etter over 30 år i bransjen.

Men i fjor haust kvitta han seg med dei han såg på som forelda.

– Men oppbevaringsplikta di for slike dokument er jo etter Plan- og bygningslova fem år?

– Eg meiner femårsfristen hadde gått ut, sidan det var fem år etter ferdigsøknaden.

Men etter lova er det tidspunkt for ferdigattest som gjeld. Sidan kommunen etterspurde fleire dokument, var femårsfristen nokon månader lenger framme.

– Det vart eg ikkje varsla om, seier Teppen.

UAVHENGIG KONTROLLØR: Olav Teppen Foto: Per Becker / Østlendingen

Men kor var kontrolløren då tredje etasje i bygget vart oppført?

I eit tilsvar til kommunen skriv han at han hadde vore på elleve byggemøte undervegs. Men at han også var i USA i ein og ein halv månad på ferie saman med syskena sine.

Dette var då den omstridde tredje etasjen vart oppført. Etter regelverket er det heller ikkje eit krav om at han fysisk skulle sjekke at alt var i orden.

– Vi har masse slekt der og hadde lagt opp til eit veldig detaljert program, seier 79-åringen. Eg måtte jo bli med på den turen. Eg har jo krav på ferie.

Før byggestart var det laga eit eige brannkonsept for bygget, slik det er krav om etter lova. Det skildrar i detalj korleis bygget skal vere trygt etter regelverket.

Ifylgje brannkonseptet skulle det bli brukt ikkje brennbar eller avgrensa brennbar isolasjon på loftet over leilegheitene. Men utbyggar brukte ein annan type isolasjon. Ein som gjer at ein brann lett kan spreie seg.

– Kan det at du var på ferie ha betydning for at du ikkje oppdaga denne feilen?

– Ja, det er vel sannsynleg at eg hadde lagt merke til at det remediet dei brukte der ikkje kunne vere vanleg Rockwool, seier Teppen.

Dei branntekniske ekspertane som gjekk gjennom manglane med Pernup-bygget, meiner konseptet ikkje har blitt følgt i detalj.

Safezone er i tillegg kritisk til at garasjebygget til sameiget ikkje har tilstrekkeleg avstand til leilegheitene i brannkonseptet.

Men firmaet som laga brannkonseptet, Rune Ullerud bygg- og brannrådgivar, seier at i teikningane som dei fekk, var garasjebygget heller teikna som eit carportanlegg.

– Då er avstandskrava annleis, seier innehavaren Rune Ullerud.

– Lett å vri seg unna

Ekspertar innan brannsikring meiner Noreg har eit system som langt frå fungerer godt nok.

Hugo Haug er styreleiar i Brannfagleg Fellesorganisasjon. Han er kritisk til systemet som vi har i dag og meiner mange i Noreg bur meir brannfarleg enn dei trur.

KRITISK: Hugo Haug er styreleiar i Brannfagleg Fellesorganisasjon. Foto: Frode Meskau / NRK

Store rekkehus- og blokkbrannar den siste tida gjer han ekstra uroa.

– Det er lett for bransjen å vri seg unna, vanskeleg å bli oppdaga, og det er få konsekvensar av å bli oppdaga.

Haug seier regelverket i stor grad er basert på tillit som kan utnyttast. Han fryktar at det gjennom åra er kome fullt av slike tilfelle som Pernup-bygget i Trysil.

– Det er sjeldan ein blir teken for noko. Det er sjeldan slike ting kjem i rettssystemet, seier Haug.

STORBRANN: Brannen på Lone i utanfor Bergen i august i fjor spreidde seg ukontrollert og raskt. Seinare har rapportar avdekka store feil og manglar med bygget. Foto: Even Norheim Johansen / NRK Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Også styresmaktene er på saka. I 2018 sette regjeringa ned eit utval for å vurdere om dagens verkemiddel er tilstrekkelege for å vareta ein forsvarleg byggkvalitet.

Rapporten frå Byggkvalitetsutvalet kom i 2020. Dei peika på at kontrollen med utbyggarane er for dårleg.

Nyleg la regjeringa fram ei fyrste utgreiing av tiltak på høyring. Her føreslår ekspertar meir målretta kontroll.

Kontrollørane skal ikkje lenger berre bekrefte at eit bygg er kontrollert, som i dag, men også dokumentere at bygget faktisk er i samsvar med krava.

Kontrollørane skal ha krav på seg om å møte opp på byggeplassen for å sjekke at alt er i orden. Dei skal også varsle kommunen om ikkje ting blir ordna.

Regjeringa kan ikkje seie når dei har tatt endeleg stilling til kva endringar som må gjerast med regelverket.

– Dette forslaget er ikkje unaturleg, seier kontrolløren for Pernup-bygget i Trysil, Olav Teppen, som seier han sjølv har brukt å dukke opp på byggeplassane.

Også brannvesenet er bekymra

Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen seier dei har fått tilbakemeldingar frå brannfolk over heile Noreg då Pernup-saka vart kjent. Meldingane går på uro over manglande kontroll og tilsyn under byggeperioden, og at saka i Trysil kan vere berre toppen av isfjellet.

Ingen veit eigentleg sikkert kor mange storbrannar som skuldast at det har blitt gjort feil under bygginga.

Når eit bygg har tatt fyr, kan det vere umogleg å finne ut om konstruksjonsfeil er årsaka til overtenning.

– Når det har vore ein brann, er det ganske mykje som må stå att skal ein finne ut av årsaka, seier Knut Bjørnseth, som er leiar for førebygging i Midt Hedmark brann- og redningsvesen.

PERNUP: Tredje etasje i bygget er framleis fråflytta. Foto: Frode Meskau / NRK

Dei ynskjer seg tilbake til ein fysisk bygningskontroll, der fagfolk frå kommunen kjem umeldt på byggeplassen for å vere sikre på at ting blir gjort etter boka.

Det er vanskeleg å kontrollere når byggeperioden er over. Når ein har fått tette vegger og tak, er det nesten uråd å finne grums bak fasaden.

Kommunal bygningskontroll undervegs i byggeperioden hadde vi her til lands fram til den såkalla Byggesaksreformen kom i 1997.

Men i praksis var det varierande korleis kommunane utførte denne oppgåva. Med reforma skulle kvaliteten bli betre, og ansvaret for at alt er i orden skulle ligge hos utbyggar.

Staten meiner kommunane ikkje har kapasitet

Men Direktoratet for byggkvalitet, som forvaltar regelverket her til lands, meiner bustadene våre er trygge berre regelverket er følgt.

– Dei alle fleste aktørane i byggenæringa gjer ein god jobb. Men dessverre ser vi at det har vore brannar som har blitt meir omfattande enn venta dersom regelverket hadde blitt følgt, seier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen.

Kommunane handsamar over 80.000 byggesaker i året. Direktoratet meiner at kommunane ikkje har kapasitet til å på nytt innføre ein omfattande kommunal bygningskontroll.

Lengtar etter at nokon kan ordne opp

I mars 2022 låste Aud Mary og Jan Gunnar seg inn i den forlatne leilegheita. Det luktar litt innestengt, så Aud Mary var rask med å late opp døra til verandaen.

Alle plantane var framleis i live. Dottera har lova å stikke innom for å passe på.

– Eg saknar leilegheita, seier Jan Gunnar.

Paret hadde det så fint her. Dei likte spesielt å gå ut på terrassen og sette seg i sola. Ta med seg kaffikoppen.

VENTING: Aud Mary Ås og Jan Gunnar Østby. Foto: Frode Meskau / NRK

Dei kjenner seg som offer i ein kamp mellom kommunen, sameiget og utbyggar om kven som skal rydde opp.

Det er døtrene til Aud Mary som eig leilegheita. No har ikkje paret lov til å bruke henne, dei veit ikkje om kjøpet kan hevast, kor raskt feila kan reparerast, og kven som skal ta ansvaret og kostnaden.

Sameiget meiner utbetringane er utbyggar sitt ansvar og at bebuarane ikkje skal stå økonomisk ansvarleg.

Eit unntak er delar av svalgangane som er blitt innebygd av tre av bebuarane i eigen regi på eige areal.

I vinter har breva ramla inn til Trysil kommune frå utbyggaren sitt advokatfirma. For han vil ikkje utan vidare ta på seg ansvaret. Utbyggar er også usamd i at bygget vart evakuert.

Utbyggar krev hundretusenvis i erstatning frå kommunen

Håkan Stengrundet, som eig Trybo AS, leiger også ut fleire av leilegheitene i bygget. Han viser til sin advokat.

Advokat Matias Baugerud vil ikkje konkludere om ansvaret, men seier Trybo AS er ansvarleg ovanfor kjøparar av leilegheitene etter inngåtte kontraktar, og bustadoppføringslova. Reklamasjonsperioden er fem år, og det finst reglar om forelding.

– Kor vidt Trybo AS er ansvarlege for eventuelle feil som har oppstått i byggefasen er eit spørsmål som i utgangspunktet må vurderast etter desse kontraktrettslege reglane, skriv advokat Baugerud.

Firmaet seier dei er overraska over at det er avdekka feil ved branntryggleiken. Selskapet bygde ikkje bygget sjølv, men leigde inn ansvars-belagde underentreprenørar, prosjekterande selskap og kontrollføretak.

– Det er framleis uklart for oss kva som konkret er feil med bygget, vi har varsla dei som kan vere ansvarlege for eventuelle feil, skriv Baugerud.

Det var Nye Trysil Byggsystem AS som utførte store deler av byggearbeida. Selskapet gjekk konkurs i 2019. Håkan Stengrundet, som også eig Trybo AS, eigde halvparten av selskapet då Pernup-sameiget vart bygd.

Den siste daglege leiaren i selskapet vil ikkje kommentere saka.

Trybo seier det kunne vore gjort mellombelse tiltak for å få bygget trygt nok til at folk kunne bli buande i tredje etasje. Det har kommunen avvist fordi arbeida vil vere søknadspliktige, ein slik søknad har ikkje kommunen fått.

Nyleg avviste også Statsforvaltaren ei klage frå utbyggar på at tredje etasje framleis har bruksforbod av kommunen.

Statsforvaltaren skriv at vesentlege manglar ved branntryggleiken i Pernup-sameiget skapar overhengande fare for liv, helse og store materielle verdiar.

Trybo har også klaga til Statsforvaltaren at ferdigattesten for bygget er trekt tilbake, men klagen er ikkje ferdig handsama.

– Eg har gått ein del langs vegane, seier Jan Gunnar. Foto: Mats Sparby / NRK

– Vi føler oss litt gløymt

Tilbake på Elgå tar paret på seg varme ytterklede. Det knirkar under skoa i minusgrader. Aud Mary held Jan Gunnar i handa for å vere sikker på å ikkje gli på snøen.

Dei prøver å gå turar så ofte dei kan. Det er mindre å ta seg til enn i Trysil sentrum. Kjentfolk og gamle vener møtest no og då.

– Vi orkar ikkje å tenke på usikkerheita, slik har det blitt. Vi håpar det blir ei løysing til slutt, vi føler oss litt gløymt, seier Aud Mary.