Høsten 1945.

Tyskland ligger i ruiner.

De som har overlevd bomberegnet sulter og kjemper for å overleve.

Tysklands leder og diktator Adolf Hitler har tatt sitt eget liv.

Naziregimet har brutt sammen.

Men han som var sett på som Hitlers førstemann og arvtager, tror fortsatt han har en viktig oppgave.

Mannen er Hermann Göring.

I 1939 utnevnte Adolf Hitler ham til sin etterfølger og leder for Det Tredje riket, hvis det skulle skje diktatoren noe.

SAMMEN: Adolf Hitler til venstre, mottar blomster av en jente fra BDM (Bund Deutscher Maedchen). Hitlers høyre hånd, Hermann Göring til høyre. Foto: NTB / NTB

Rett før krigens slutt i april 1945, flyktet Göring fra sitt palass og kontor i Berlin til Berchtesgaden sør i Tyskland.

Derfra foreslo Göring at Hitler skulle overlate ham ledelsen av det tyske riket.

I stedet ble den tidligere riksmarskalken, sjefen for det tyske flyvåpenet og Hitlers høyre hånd arrestert og overga seg til amerikanerne.

Hermann Göring var blant annet med på å etablere de første konsentrasjonsleirene for politiske motstandere og hadde millioner av liv på samvittigheten.

Men han var også kjent for et overdådig liv i luksus.

Da han ble pågrepet i mai 1945 hadde han 16 kofferter med eget monogram på, en rød hatteeske og en stor samling ringer, armbåndsur og mansjettknapper.

I ruinene

I Berlin, som i andre tyske byer og tettsteder er ødeleggelsene totale høsten 1945.

Midt i dette kaoset er flere norske journalister på jobb.

Blant dem var forfatteren Sigurd Evensmo fra Hamar.

PÅ TUR; Sigurd Evensmo på reportasjereise i Tyskland høsten 1945, sammen med flere journalister. Evensmo nr. 2 fra venstre. Foto: Privat/fotograf ukjent

Flere uker høsten 1945 reiste han og noen andre norske journalister rundt i Europa og Tyskland.

De skulle rapportere hjem om krigens og nazismens grusomheter og hva som var igjen av det tyske riket.

Evensmo leverte 40 artikler til Arbeiderbladet.

Til slutt endte reisen i et utbombet Berlin.

SØNDERSKUTT; Bildet viser ruinene av den tyske riksdagen i august 1945. Storparten av byen lå i ruiner. Foto: Ap

Etter dager i et land og en by preget av død og nød, lengtet Sigurd Evensmo hjem.

En dag møter han og de andre norske journalistene en amerikansk kollega. Han sier det er mulig å ta seg inn i det som er igjen av sønderskutte Hermann Görings Luftfartsministerium på Unter den Linden i Berlin.

Murene står, men ellers er alt ødelagt. De går inn i det som var Görings private sekretariat og arkiv.

Her flyter det av nedstøvet papir, nedstøvete filmer og en mengde fotografier.

De sparker i bunkene med støvete papir og tar opp noe.

Bunker med papir fra Görings arkiv. Det er også en del av Gestapos hemmelige rapporter til ham.

OMTALT: Sigurd Evensmo forteller selv om funnet av fotoalbumet etter Hermann Göring i boka Inn i din tid. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I kaoset ligger også det som viser seg å være et privat fotoalbum etter Hermann Göring.

Jeg plukker opp og tar med meg et album med den umåtelig forfengelige marskalkens signatur Sigurd Evensmo / Boka Inn i din tid

Albumet, bildene og dokumentene tar Sigurd Evensmo med seg hjem til Oslo.

I 1946 ga Evensmo og journalist Eilert Eriksen ut boka Dokumenter fra ruinene – Gestaporapporter til Göring funnet og lagt frem av norske journalister.

Görings album

FOTOALBUM: forsida på fotoalbumet etter nazitoppen Hermann Göring. Bildet tatt da han var jagerflyger under 1. verdenskrig. Foto: Geir Olav Slåen

Øverst på sida er det limt inn et bilde av Herman Göring i flygeruniform. Fotoet er ødelagt både i over og underkant.

Foran på albumet er det trykket «Kriegserinnerungen» med hvit skrift.

Hverken album eller bilder har tidligere vært vist offentlig.

Albumet består av 76 innramma ruter, der det kan settes inn bilder. Trolig var det tiltenkt foto av krigskamerater.

En brun bomullstråd går gjennom arkene og holder albumet sammen.

Det er en blanding av ulike bilder i albumet.

Noen av bildene viser Göring i ulike situasjoner utover 30-tallet. Blant annet fra begravelsen til hans første kone, den svenske adelsdamen Carin von Kantzow i 1934. Til stede var også Adolf Hitler.

SIGNATUR: Signatur med Görings etternavn skrevet inne i albumet. OPPSTILLING; Hermann Göring under en av mange samlinger under krigen. BEGRAVELSE; Begravelsen til Görings første kone, svenske Carin, i 1934. Til høyre for Göring står Adolf Hitler. IDYLL: Hermann Görings andre kone Emmy Sonnemann og datteren Edda. POSERER; Hermann Göring til høyre på trappa foran Carinhall, hans storslåtte representasjonsbolig og jaktslott nordøst for Berlin. Var kalt opp etter hans første kone Carin. SIGNERER: Hermann Göring underskriver et dokument. SKAL HENGES: Bildet er tatt av tyskere og viser en mostandsmann like før han blir hengt i byen Kragujevac i daværende Jugoslavia i 1941. ULIKE SAMMENHENGER: Hermann Göring og generalmarskalk og øverste sjef for den tyske hær, Wilhelm Keitel foran Carinhall. Øverst til høyre Adolf Hitler med offiserer. Nederst Göring og en ung gutt ved en hest.

Mari Finess har brukt mye tid på å undersøke det private albumet etter Hermann Göring, som svigerfaren Sigurd Evensmo fant i Berlin en høstdag i 1945.

Ikke minst har hun undersøkt signaturen i blått blekk på innsida av albumet.

I fotoalbumet står det skrevet løytnant Göring, ikke Hermann Göring, som han brukte i senere signaturer.

Signaturen i dette albumet kan stamme fra 1915. Da var Hermann Göring 22-år gammel.

-Det har ikke vært lett å skaffe Görings signatur fra rundt første verdenskrig og holde opp mot det som står i albumet, sier Mari Finess.

UNDERSØKT; Mari Finess har brukt mye tid på å undersøke fotoalbumet som svigerfar Sigurd Evensmo fant i ruinene i Berlin høsten 1945. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men hun fant noe å sammenlikne med, en signatur på et pass tilhørende Hermann Göring fra 1920.

Under signaturen i albumet står det «Feldflieger 25 Stenay».

Det viser til at han var stasjonert i den lille byen Stenay nord-Øst i Frankrike. Göring var jagerflyger og deltok i luftkamper i grenseområdet mellom Tyskland og Frankrike.

Bildet på forsida av Göring som jagerflyger er mest trolig hentet fra 1. verdenskrig.

Ifølge Kari Finess tok også svigerfaren selv i bruk albumet som sitt private krigsminnealbum.

Grunnen var trolig mangel både på penger og muligheter for å kjøpe fotoalbum høsten 1945 i Oslo.

På loftet

Materialet som var tatt med fra Berlin høsten 1945 ble tatt vare på av Sigurd Evensmo i huset i Oslo.

Det omfattet fotoalbum med bilder og dokumenter.

-Det var en stor overraskelse at vi hadde dette albumet på loftet i barndomshjemmet, sier Ivar Evensmo, en av barna.

VISSTE IKKE; Det var en stor overraskelse at vi hadde dette albumet på loftet i barndomshjemmet, sier Ivar Evensmo, en av barna. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han ble godt voksen før han skjønte hva de hadde hatt iggende på loftet i barndomshjemmet i Oslo siden 1945.

Vi møter Ivar Evensmo og kona Mari Finess på Kvikne, litt nord for Tynset.

Siden noen år tilbake har de bodd store deler av året her. Da ble også plastposene med fotoalbum og dokumenter med på flyttelasset fra Oslo.

-For et par år tilbake skulle jeg lete etter noe helt annet og da dukket denne posen opp igjen, sier Mari Finess.

Museet

-Vi har slitt med å finne ut hvordan vi skulle gjøre dette tilgjengelig for flere enn oss i familien, sier hun.

Hun innrømmer at det ikke var enkelt å finne et sted å stille ut materialet og at det samtidig skulle settes i en sammenheng og gi mening.

Fra en bekjent fikk de tips om et privat krigsmuseum i Sollia i Nord-Østerdal.

HISTORIE: Fotoalbumet og dokumentene etter Hermann Göring kan publikum sjå på krigsmuseet i Sollia i Østerdalen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ganske fort kom både album og dokumentene på plass i museet ved Atnbrua i Sollia.

–Jeg trodde nesten ikke at det eksisterte noe materiale som dette i Norge og at jeg skulle få tilbud om det til museet.

Ordene tilhører Jo Øvergaard. Han står i et av de mange rommene i krigsmuseet han har bygget opp på gården sin.

Han ville mer enn gjerne ta imot både fotoalbumet og dokumentene, som forfatteren Sigurd Evensmo tok med hjem fra Tyskland i 1945.

Jo Øvergård har hele livet vært interessert i historie og 2. verdenskrig.

FORMIDLEREN; Her har Jo Øvergaard tatt imot en gruppe fra Tsjekkia i museet sitt på gården i Sollia. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Faren Rolf Øvergaard var medlem i Grebe, en gruppe i Kompani Linge.

-Når far min etter krigen fikk besøk av gamle kamerater og pjolterglassene kom på bordet, kom ofte den ene historia etter den andre, sier Jo og smiler litt.

MOTSTANDSMANN: Far til Jo Øvergaard, Rolf Øvergaard, var sentral i motstandskampen under 2. verdenskrig. Foto: Oddvar Dobloug

Han hadde gutterommet rett ved sida av stua der faren og kompisene satt. Unggutten hadde lange ører og en god hukommelse. Det meste ble lagt på minnet og noe av dette bruker han fortsatt i sin formidling på museet.

Formidleren

20 år tilbake var det sauer i driftsbygningen på gården.

Da fikk han også beskjeden om at øyesykdommen han har, etter hvert ville gjøre ham helt blind. Da ble valget tatt.

Han og kona bestemte seg for å bygge om fjøs og låve til et museum, der Jo kunne vise fram gjenstander og formidle om begge sider ved 2. verdenskrig.

Han vil formidle og få folk til å reflektere over det som skjedde og kan skje.

Ikke minst er det viktig i vår tid, med dramatiske hendelser som skjer i vår nærhet i Europa, er budskapet fra Jo Øvergaard, med adresse til krigen i Ukraina.

Innstillingen som Jo Øvergaard driver sitt museum på, var et viktig poeng for etterkommerne etter Sigurd Evensmo.

-Det må følge en historie med slike gjenstander og alt må settes i en sammenheng. Det klarer Jo veldig bra, sier Mari Finess.

Hun får støtte av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

-Det viktigste er ikke det enorme antall gjenstander i en slik sammenheng, sier Harald Sunde.

Hans poeng er at formidleren Jo Øvergaard får oss som kommer dit til å tenke over hva som skjedde og hvorfor det skjedde.

Det private krigsmuseet er et av de mest omfattende i hele landet. Ikke minst når det gjelder gjenstander knyttet til Milorg. Det som var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945).

MYE UTSTYR: Her fra rommet med gjenstander fra motstandskampen under 2. verdenskrig i Norge. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Familien etter Sigurd Evensmo er vel tilfredse med at materialet er på plass i museet i Sollia.

De er også klare over at det er et samlermarked, der dette materialet er ettertraktet.

-Foreløpig er vi komfortable med at det ligger der det nå er, sier den ene av de fire barna, Arne Evensmo.

Han understreker at det ikke er noe ønske fra arvingene om å selge og gjøre penger på dette.

For dem er den kulturhistoriske delen det viktigste.

Inntil videre ligger det private fotoalbumet etter Adolf Hitlers mest betrodde mann, nazitoppen Hermann Göring på det private krigsmuseet i Sollia i Innlandet.

1300 kilometer unna der det ble plukket opp høsten 1945 av forfatteren og journalisten Sigurd Evensmo i et utbombet og ødelagt Berlin.

Mannen som en gang eide albumet ble dømt til døden som krigsforbryter i Nürnbergprosessen.

Men han begikk selvmord 15. oktober 1946, noen timer før han skulle henrettes.