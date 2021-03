Anket voldsdom mot samboeren – pågrepet rett etter for nytt angrep

Retten har ikke en gang rukket å ta stilling til mannens anke før han på nytt skal ha banket samboeren.

– Bakgrunnen for at mannen ble pågrepet kort tid etter den siste dommen, var at politiet fikk en melding om at samboeren hans var utsatt for vold nok en gang.

Det sier politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt.

Mannen i 60-åra er dømt to ganger tidligere for mangeårig vold mot samboeren.

Nå har politiet siktet han for kroppskrenkelse mot den samme kvinnen.

FORSVARER: Ove Herman Frang sier mannen nekter for å ha utøvd vold mot kvinnen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Utsatte samboeren for vold i 25 år

Mannen er nå varetektsfengsla i fire uker, men nekter straffskyld.

– Det er ikke avgjort om han godtar fengslingen eller om det blir anket til lagmannsretten, sier hans forsvarer Ove Hermann Frang

Tingretten satte mannen i varetekt fordi den mener det er fare for gjentakelse. Retten la vekt på at siktede kan utøve enda mer vold mot samboeren.

Retten skriver «at det er viktig å avverge ytterligere forhold av hensyn til den som kan bli rammet».

Mannen ble dømt første gang i 2015.

Han fikk en dom på fire år og tre måneder for mishandling av samboeren over en periode på 25 år.

I februar i år ble han nok en gang dømt . Nå til to års fengsel for mishandling av samme kvinne.

Mannen har altså anket dommen.

Det var lokalavisa Mitt Kongsvinger som først omtalte saken.

Samboer nekter for å ha blitt mishandlet

Under rettssaken mot mannen i Glåmdal tingrett i februar, forklarte mannens samboer at hun ikke var mishandlet.

Blåmerkene og skadene hun hadde, forklarte hun med at hun har dårlig balanse. Dermed kan hun lett falle og får raskt blåmerker.

Det trodde ikke retten på.

– Det er ikke uvanlig i slike saker at fornærmede nekter for å ha vært utsatt for vold, sier politiadvokat Anja Ruud.

Hun er ansvarlig for etterforskningen av den siste saken mot mannen.

BISTANDSADVOKAT: Siri Brænden Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Siri Brænden er bistandsadvokat for kvinna som etter rettens mening på nytt skal være utsatt for vold fra sin samboer.

Hun ønsker ikke å gi noen kommentar til den siste siktelsen og pågripelsen av kvinnens samboer.

Krevende etterforskning

Politiet starter umiddelbart avhør av aktuelle personer i den nye saken mot mannen.

– Når det gjelder etterforskning av saker der det er snakk om vold i hjemmet, så er det ofte ikke så mange som vet hva som faktisk har skjedd innenfor huset fire vegger, sier politiadvokat Anja Ruud.

Nå har politiet knappe fire uker på seg til å etterforske saken.

Målet er å få gjort den etterforskningen som må til på denne tida, sier politiadvokaten.