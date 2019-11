Vogntog kjørte i feil kjøreretning på E6

Politiet fikk tallrike telefoner fra bilister som møtte et utenlandsk vogntog som kjørte i feil retning på E6 sørover mot Stange i Hedmark fredag kveld ved 21-tiden. Fartsgrensen på strekningen er på 110 kilometer i timen.

– VI fikk plutselig mange meldinger fra motgående bilister om at et vogntog som kom i feil retning, forteller operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt.

Han sier den litauiske sjåføren nok hadde innsett at han hadde kjørt feil ut i Kåterudkrysset like sør for Hamar. Ute på den fire felts motorveien holdt han lav hastighet og la seg langt ute på veiskulderen mens han kjørte sørover. Først etter åtte–ni kilometer ved Uthus-krysset kom han seg av E6.

– Han kjørte nok forsiktig, men bilene imot kom jo i 110. Vi fikk en masse telefoner fra livredde bilister, sier operasjonslederen.

Politiet fikk stanset den litauiske føreren som ble ilagt kjøreforbud. Det er ikke mistanke om ruskjøring.