Vivian mista 16 år på grunn av feilmedisinering

For over 20 år sidan vart Vivian Haugen frivillig lagt inn for psykiatrisk behandling på Reinsvoll. Der vart det mange år med behandling der ho vart gitt mykje antipsykotisk medisin.

– I starten fekk eg fleire antipsykotika samtidig, og forsvann inn i mi eiga verd. Eg vart ein zombie.

Vivian var i utgangspunktet positiv til behandlinga.

– Eg ville ikkje vere dårleg, eg ville ha hjelp. Dersom eg hadde eg sagt nei til det ville dei 16 åra gått bra. Det var då det starta, eit skikkeleg helvete, seier Vivian.

I dag er ho sikker på at ho var djupt deprimert, og at behandlinga ho fekk etter ho var innlagt ikkje hjelpte.

Medan ho vart behandla var ho ute av stand til å arbeide, ho måtte få verje, og foreldra overtok omsorga for barna.

Ho hugsar veldig lite frå den perioden av livet sitt.

Kommunikasjonsrådgjevar frå Sykehuset Innlandet forsikrar om at alle saker der det blir avdekka avvik blir gått nøye gjennom. Lenger nede i saka kan du lese ei grundigare forklaring.

Tidlegare i fjor var det ei anna hending ved Reinsvoll:

Delvis erstatning

Dei siste åra har det blitt sendt mellom 300 til 400 søknadar til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) innan psykiatri. Det er derimot ikkje så mange som får medhald. I 2019 fekk 39 erstatning, i 2020 var det 40.

Vivian var ei av dei.

– For at retten til erstatning utløysast, er hovudregelen at det må ha vore svikt i behandlinga og at denne svikta har ført til skade på pasienten, seier Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør i NPE.

SKADE MÅ HA FØRT TIL TAP: For å få erstatning må du kunne vise at skada du har fått gjorde at du tapte pengar. Foto: NPE

Skada må ha ført til tap over 10 000 kroner. Vivian fekk stadfesta at ho har krav på 1,6 millionar kroner.

«En bedre diagnostisk utredning ville mest sannsynlig ført til en mer dekkende diagnose og mer målrettet behandling, både med hensyn til medisinering og annen terapi.» står det i eit brev frå NPE der saka blir vurdert.

At ho ikkje kunne arbeide i over 16 år i løpet av denne behandlinga blir foreløpig ikkje erstatta, men ho planlegg å ta saka vidare.

PAPIRA PÅ PLASS: Vivian har, saman med advokaten sin, sørga for at ho skal få erstatning for behandlinga. Foto: ÅSMUND GRINI / NRK

Studentar får mindre pengar til psykisk helse. Kritikken hagler frå fleire hold.

Nøye gjennomgang

Vivian hadde fleire forskjellige behandlande legar i løpet av desse 16 åra, og det er ikkje ein enkeltperson som er ansvarleg for heile behandlingsløpet. NRK har vore i kontakt med Sykehuset Innlandet angåande behandlingssvikt og feilmedisinering.

Kommunikasjonsrådgjevar for Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug, understrekar i ein e-post til NRK at NPE si behandling av slike saker er viktig.

– Alle saker der det blir avdekka svikt i behandling av ulike grunnar blir gått gjennom nøye, skriv ho.

Sidan Vivian fekk medhald av NPE er dette ei av sakene dei må sjå på. Dette arbeidet er blant anna ein del av sjukehusa sine interne kvalitetsutval for å sikre tryggleiken til pasientar.

På spørsmål om bruk av medisin blir det skrive:

«Sykehuset Innlandet følgjer til ein kvar tid forskrift om legemiddelhandtering og dei oppdateringar som følgjer, og har stort fokus på pasienttryggleiksarbeid og kvalitet i pasientbehandling.»

Vil ha eit sentralisert tilbod

Sjølv om ho mista mange år av livet sitt, var det likevel godt for Vivian å få stadfesta at det som skjedde var feil. Åra prega henne, og no håpar ho andre skal sleppe å gå gjennom det same.

Det har lenge vore ein debatt rundt sjukehusstrukturen i Innlandet, spesielt om dei mindre sjukehusa skal leggjast ned. Reinsvoll er eitt av dei som kan bli nedlagt, og har vore eit psykiatrisk sjukehus i over 100 år.

Vivian meiner sjukehuset bør leggjast ned.

– Det er gamle fasilitetar og ikkje nok fagfolk, seier ho.

Ho vil heller ha eit meir sentralisert psykiatrisk tilbod.

– Det er vanskeleg å seie kva som hadde skjedd dersom eg vart behandla på eit større sjukehus, men då trur eg det ville vore fleire folk med meir kompetanse.

Sjukehusdebatten i Innlandet har gått føre seg i lang tid, og det er enno ikkje sikkert korleis det blir:

Vil hjelpe andre

Sjølv om ho har mange dårlege minner frå Reinsvoll, er Vivian likevel takksam til ein av legane som arbeidde der. Han tok seg tid til å gå gjennom journalen hennar og nøste opp i feilmedisinering og diagnosar.

– Utan han hadde eg ikkje stått her i dag.

Legen ønskte ikkje å stille til intervju.

VIL HJELPE FOLK: Vivian har det mykje betre i dag, og har planar for livet framover. Foto: ÅSMUND GRINI / NRK

I dag er livet heilt annleis. Ho har eit godt forhold med barna, og studerer psykisk helse og rusarbeid.

– Eg trur eg har litt andre fagbriller på enn folk som ikkje har vore pasient.

Med dei erfaringane håpar ho å kunne hjelpe folk.