– Det er en komplisert sak. Vi skulle gjerne ha unngått dette, det er likevel vår jobb å ta vare på kulturminner.

Det sier arkeolog i Innlandet fylkeskommune May-Tove Smiseth som har jobbet med saken.

I 2018 ble det satt opp en grunnmur og laget en grusvei ved et boligområde i Hamar kommune.

Ikke langt unna ligger Åker gård, hvor det berømte Åkerfunnet stammer fra.

Nå må alt fjernes: grunnmuren må rives, veien fjernes og masser tilbakelegges.

Stått i tre år

Byggearbeidet ble oppdaget ved en tilfeldighet av en ansatt i fylkeskommunen. Det ble umiddelbart sendt ut varsel om stopp i all bygging på stedet.

På området var det nemlig registrert flere titalls vernede røyser.

Da dette ble oppdaget hadde grunneier rukket å legge til rette for en grusvei, planert et område og satt opp en grunnmur på 50 kvadratmeter.

GRUSVEI: Fylkeskommunen krever at store deler av arbeidet som er blitt gjort skal gjøres om igjen. Foto: Innlandet fylkeskommune

Én røys er blitt fjernet og to delvis fjernet i arbeidet. Nå har det ikke vært aktivitet der på tre år.

Hvorfor er dette området så viktig?

– Det er et gravfelt, og mange gravfelt forsvant da man fikk et mer effektivt og intensivt jordbruk. Gravfelt som blir liggende i fred og urørt, har stor formidlings- og kunnskapsverdi. Det er sjelden vi gir dispensasjon etter kulturminneloven til tiltak innenfor disse, sier May-Tove Smiseth i fylkeskommunen

Ble anmeldt

Fylkeskommunen anmeldte arbeidet for brudd på kulturminneloven til politiet, men saken ble henlagt.

Hamar kommune skal ha gitt tillatelse til arbeidet, men det var ikke avklart med kulturminnevernet. Det skriver Kulturhistorisk museum i saken som NRK har fått innsyn i.

Men fordi dette er et brudd på kulturminneloven, er Fylkeskommunens vurdering at grunnmuren og veien må fjernes, i tillegg til at massene legges tilbake.

Denne vurderingen er kulturhistorisk museum enig i.

De går lenger og sier det bør vurderes å restaurere de ødelagte røysene.

ARKEOLOG: May-Tove Smiseth er arkeolog hos Innlandet fylkeskommune. Foto: Privat

Får man ofte slike saker?

– Nei, det er veldig sjelden vi får inn slike saker. Heldigvis, kan man kanskje si. Ofte setter folk seg inn i hva de har på eiendommen, slik de er plikta til, før de gjør noe på eiendommen, sier Smiseth.

Må rive

Fylkeskommunen har sendt et varsel til grunneier, og kommer til å sende et vedtak om fjerning, retting og tilbakelegging av masse, opplyser Smiseth.

Slik det ligger an, er det fylkeskommunen som kommer til å gjøre rettearbeidet.

Dette kommer til å gjøres på grunneiers regning. Hvis grunneier ikke vil betale dette, går det videre til et ordinært søksmål.

NRK har vært i kontakt med grunneier som ikke ønsker å kommentere saken.