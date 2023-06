Store bakkemonterte solkraftverk er nytt i Norge. Foreløpig har bare to slike kraftverk fått konsesjon, men rundt 50 er under planlegging.

I Ringsaker kommune vil selskapet Energeia benytte nærmere 8400 mål i utmark til solkraftverk, kombinert med beitebruk.

Ordfører Anita Ihle Steen vil behandle søknaden etter Plan- og bygningsloven og ikke som en konsesjonssak for NVE.

Hun peker på at de store anlegga vil ha store konsekvenser både for natur, for dyr og de som bor i nærheten.

ØNSKER STYRING: Når store solkraftverk skal vurderes bygget i kommunen ønsker ordfører Anita Ihle Steen (Ap) å ha hånden på rattet. Foto: Lars Erik Skrefsrud

– Jeg tenker at det nå er viktig at en kjører gode prosesser. Da er det viktig at vi gjør det riktig, så vi ikke får folk imot oss før vi får startet utbyggingen av solkraft, sier hun.

Kommunen peker i sin foreløpige kommentar til søknaden at områdene både inneholder beiteområder for villrein, turområder, myr, kulturminner, skog og dyrket mark.

Vil gjøre rett fra start

Ringsaker-ordføreren understreker at hun er positiv til fornybar kraft og solkraft, men at det er viktig med grundige prosesser som ivaretar lokalsamfunnet.

Regjeringen har kommet forslag til lovendringer som gir kommunene makt over vindkraftutbyggingen.

SAMDRIFT: Det er et tilsvarende solkraftanlegg som dette selskapet Energeia vil bygge. De mener solkraft og utmarksbeite skal gå hånd i hånd. Foto: Adobe stock

Dette skjer etter at vindkraftutbyggingen ble svært kontroversiell og kommunene opplevde at de mistet makt over utbyggingen.

Nå mener Ihle Steen at hennes regjering bør vurdere å inkludere bakkemonterte solkraftverk i de samme lovendringene.

– Når jeg ser det som foregår i Ringsaker nå, så har jo selskapet her som heter Energeia inngått avtaler med grunneiere på til sammen 8400 mål. Det betyr at det har store konsekvenser og dette er bare en kommune, dette vil vi møte i veldig mange, sier hun.

Støtter lovendring

Selskapet Energeia mener det er riktig nå å bygge ut store bakkemonterte solkraftverk fordi det er den billigste formen for energiproduksjon. Og understreker at de allerede i dag er opptatt av en god dialog med kommunen før de sender inn en konsesjonssøknad.

POSITIV: Adm.dir. Viktor E. Jakobsen i Energeia støtter ordførerens ønske om kommunal styring i solenergi-saker. Foto: Reidar Gregersen

– Jeg har stor sympati for ordførerens ønske om også å gjøre konsesjonsbehandling av solkraftverk til en sak under plan og bygningsloven. Det støtter vi fullt ut, sier administrerende direktør, Viktor E. Jakobsen.

Jakobsen mener kommunal styring ikke er til hinder for en rask saksbehandling, snarere tvert imot.

Energeias solkraftprosjekt Ekspander/minimer faktaboks Energeia, som ønsker å bygge ut i Ringsaker, er opptatt av at kraftverkene de bygger skal være i samdrift med landbruket. – Blir det ikke landbruk, blir det ikke solkraftverk. Enkelt og greit, sier administrerende direktør Viktor E. Jakobsen. Ved å bruke arealene til beite, rovdriftsbeskyttelse og nydyrking er målet deres at områdene skal beholde LNF-reguleringen. Solkraftverket kan nemlig fjernes senere og naturen restaureres. Selskapet har inngått avtaler med grunneiere i kommunen på til sammen seks arealer. Det totale arealet er 8400 mål.

Får støtte fra Rødt

Rødt støtter ordføreren i Ringsaker og mener at om man skal lykkes med solkraft så må kommunene få mer makt fra starten av. Slik planen nå er for vindkraft.

Derfor vil partiet under neste ukes behandling av nye lovendringer foreslå for Stortinget at bakkemonterte solkraftverk blir en del av det nye regelverket for vindkraftverk.

– Det er for å unngå at vi får den samme hodeløse utbyggingen av store anlegg (som vindkraft, journ.anm.) i konflikt med både lokaldemokratiet og i konflikt med verdifulle tur- og naturområder, sier stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug.

ØNSKER LOKAL STYRING: Naturvernforbundet i Innlandet og leder Ole Midthun ønsker at kommunene skal kunne få si nei til prosjekter. Samtidig ønsker de en nasjonal sikkerhetsventil for naturen. Foto: Frode Meskau Rødt og Naturvernforbundet om solkraft Ekspander/minimer faktaboks Rødt: Rødt er ikke prinsipielt mot solkraft. Men som de sier, mot at det skal skje med hastverk og lastverk og på tvers av gode demokratiske prosesser som Plan- og bygningsloven legger opp til. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug mener det haster å få disse reglene på plass samtidig som det blir lovendringer for vindkraft. Hvis ikke tror hun at utbyggerne vil utnytte muligheten. – Da er det et vindu nå der de kan prøve seg med samme type utbygging for bakkemonterte solkraftverk. Vi frykter at det vinduet fører til tankeløst naturfiendtlig utbygging, sier hun. Naturvernforbundet: Naturvernforbundet i Innlandet er glad for det oppsvinget solkraft har fått de siste årene, men er også varsomme på naturens vegne. – Men det vi ser nå er at vi er i ferd med å få en byggeboom der hvor vi vil legge store grøntarealer i Innlandet under solkraftanlegg. Det vil være en voldsom industrialisering av det som i dag er natur, sier leder i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun. Han mener det er greit å teste ut noen prosjekter, men ønsker ikke en storstilt utbygging nå. Først ønsker de utbygging på tak, parkeringsplasser og i industrianlegg. Og en storstilt energieffektivisering.

Også Naturvernforbundet støtter at utbygging av bakkemontert solkraft skal behandles etter plan- og bygningsloven.

– Vi mener at kommunen bør ha rett til å si nei i saker det ikke er lokal støtte for, men samtidig ønsker vi mekanikker til stede for å ivareta nasjonale mål for vern av naturmangfold, sier leder i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun.

For det kan også være uheldig å gi for mye makt til kommunene, ifølge Naturvernforbundet.

– Det er mye nedbygging av natur som er hjemlet i Plan- og bygningsloven der vi som høringsinstans med våre faglige vurderinger blir satt til side.

Olje- og energidepartementet har foreløpig ikke ønsket å kommentere denne saken.

SKOGSAREAL: Områdene som ønskes utbygd i Ringsaker innbefatter blant annet skog, beiteområder, dyrket areal og beite for villrein. Foto: Reidar Gregersen

Hvor mye kan et solkraftverk produsere? Ekspander/minimer faktaboks Effekten i et solkraftverk blir målt i watt eller megawatt (1 million watt). Mens energien det leverer blir målt i terawattimer (TWh). Eller gigawattimer (GWh). Det er 1000 GWh i en TWh. Et område på nærmere 2000 mål vil kunne gi rundt 150 MW i effekt og produsere rundt 150 GWh.