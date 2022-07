Kraftlina mellom Åbjøra i Valdres og Gjøvik vart sat opp for 60–70 år sidan.

Og no må den bytast ut.

Nettselskapet Eliva planlegg ei ny, kraftigare høgspentline som kan få fram meir straum. Den skal gå til industri og hushaldningar i Mjøsområdet.

Oppå straumkablane vil dei legge sykkelveg, samanhengande frå Toten til Fagernes. Akkurat der Valdresbanen gjekk før i tida.

Men den tar stor plass. Traseen er 50 meter brei.

I DAG: Kraftlina frå Valdres til Gjøvik må bytast ut for å sikre straumforsyning til Mjøsområdet. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Omsyn til folk og natur

Ei ny kraftline kan ikkje ligge i den same traseen som den gamle. Blant anna fordi den gamle lina må vere i bruk medan ei ny blir bygd.

Nå har Elvia tre forslag til ny trase, som NVE har bedt råka kommunar og organisasjonar si meining om.

Ola Tore Dokken er ordførar i Nordre Land. Heile tre mil av den nye høgspentlina skal gå gjennom kommunen. Og begge dei to føreslåtte traseane kjem til å gå nær kommunesenteret Dokka.

Mens Elvia vil byggje ei ny kraftline, vil ordføraren legge den i bakken, langs traseen til Valdresbanen.

– NVE og Elvia bør ta omsyn til både naturmangfaldet, skogbruksinteresser og interessene til bebuarane, seier Dokken.

GAMLE SPOR: Delar av gamle Valdresbanen er forfalle og farlege å passere, seier ordførar Ola Tore Dokken. Slik som t.d. denne brua Foto: Inger Johanne Solli

Valdresbanen Ekspandér faktaboks Valdresbanen frakta passasjerar og gods mellom Eina på Toten og Fagernes i Valdres. Så vedtok Stortinget å legge den ned. Det siste persontoget gjekk i 1988 og det siste godstoget tøffa forbi Dokka i 1999. Nå ligg jernbaneskjener, skiftespor, stasjonsbygningar og skur att, delvis brakk og attgrodd, som minne frå gamle dagar.

Sykkelveg heilt til Vestlandet

Ola Tore Dokken synest ideen om ein sykkelveg langs den gamle traseen er genial. Og at kraftlina kan vere løysinga for å få det til.

– Tenk å sykle samanhengande på fin sykkelveg gjennom nydeleg natur frå Toten til Valdres. Derfrå kan du sykle over til Hallingdal om du vil – og så vidare til Vestlandet.

Dokken ser for seg at det godt bevarte stasjonsområdet på Dokka i framtida kan bli ein fin stad å stoppe for syklistar.

SYKKELSTI LANGS TRASEEN: Frå Fagernes til Leira i Nord-Aurdal er det allereie lagt sykkelsti i den gamle jernbanetraseen

Fleire av stasjonsbygga langs Valdresbanen er seld til privatpersonar. Men Bane Nor eig sjølve jernbanen. Planen er at kommunane skal ta over traseen. Men ingen av dei vil drive ei gammal jernbane.

For svillene og stolpar er sat inn med kreosot, eit stoff som forureinar og er eit miljøproblem. Da vil dei heller bli kvitt den.

Ola Tore Dokken meiner Bane Nor bør ha samtalar med Elvia om forslaget om å legge kraftlina i jernbanetrassen.

For dyrt

Men å legge den i bakken gjennom den svingete jernbanetraseen, kan gjera den to-tre gonger dyrare.

Prosjektleiar Jan Olav Grønvold i Elvia, seier den ny kraftlina er eitt av dei største løfta for Elvia på langt tid.

DYRT: Prosjektleiar i Elvia, Jan Olav Grønvold, seier det blir mykje dyrare å legge kablane i bakken i staden for å ha dei i lufta. Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter dagens prisar vil den koste mellom 500 og 600 millionar kroner.

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i seksjon for nettkonsesjonar i NVE seier at ønskje om jordkabel i staden for luftleidning er noko NVE får i fleire saker.

– Vi har ikkje tatt stilling til innspillet per i dag, men vi tar det med i vurderingane vidare, seier Vedeld Hammer.

Eigedomssjef i Bane Nor, Tove Reine Steinheim Solbakken, seier på si side til NRK at dei ventar og ser kva dei andre partane seier, før dei gjer noko som helst.

Mister mykje skog

I Nord-Aurdal fortvilar skogeigar Inger Torun Klosbøle.

Den nye kraftlina kjem til å gå gjennom skogen hennar og svært nært garden.

Ho støtter ordførarane som vil legge den i bakken i den gamle jernbanetraseen.

– Eg vil ikkje at mine etterkommarar skal få ei kraftline så tett innpå garden. Verdifulle kulturminne kan bli sterkt råka, blant dei det nyleg freda krigsminnet Bangsbergatn. Med å legge den i bakken langs jernbanesporet unngår vi begge dele, seier ho.