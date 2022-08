Regjeringen vil innføre en makspris for å utjevne prisforskjellen på kostpenger.

Tobarnsfar Erik Carlos Svendsrud synes det er en god idé.

MAKSPRIS ER BRA: Erik Carlos Svendsrud synes kr 578 per barn hver måned er mye. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det begynner å bli dyrt nå, alt er jo blitt dyrere. Makspris gjør det økonomisk lettere for oss i hverdagen, sier Svendsrud.

Selv betaler han 1156 kroner i matpenger hver måned for de to barna sine ved Holmejordet barnehage i Lillehammer.

Det gjør at barnehagen ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder pris for mat.

Fakta om matpenger i barnehagene Foto: Ruth Barsten / NRK Ekspandér faktaboks Barnehagene kan velge å ha et mattilbud og ta betalt for det.

Barnehagene kan ta så mye de vil i matpenger så lenge pengene faktisk brukes på mattilbudet.

Snittet i Norge er 322 kroner i matpenger i måneden. 2693 barnehager ligger over det nasjonale snittet. 362 barnehager tar 500 kroner eller mer.

Det føres i liten grad tilsyn med hva pengene faktisk brukes til.

Kommunene har ofte en fast sats for alle sine barnehager, og denne er politisk vedtatt.

De private barnehagene fastsetter egne satser for matpenger i sine barnehager. Kommunene har ikke lov til å legge begrensinger på hva matpengene skal være i de private barnehagene.

Vil viske ut klasseskiller

Kunnskapsdepartementet har hentet inn tall som viser at matpengesatsene varierer veldig både i kommunale og i private barnehager.

MAT ER GODT: Torkild spiser det som kommer på matbordet, i hvert fall i barnehagetiden. Foto: Ruth Barsten / NRK

Landsgjennomsnittet er på 322 kroner per barn per måned i matpenger, men mer enn halvparten av alle barnehagene i Norge ligger over dette.

De har laget en oversikt over prisnivået for alle barnehagene i landet.

Kunnskapsministeren mener det skaper et klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har det, og tror derfor at en makspris kan minske forskjellene.

Regjeringens forslag er en makspris på cirka 300 kroner.

VIL MINSKE FORSKJELLER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

– Det er ikke bra at matpengene varierer fra null til nesten tusen kroner i en og samme kommune, det tror jeg foreldrene opplever som urimelig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen ser for seg enten en nasjonal makspris eller en lokal ordning der kommunene selv bestemmer taket.

Frykter makspris betyr dårligere mat

Men ikke alle mener at makspris er en god ide'.

FORNØYD: Fredrik Sundt Brynhildsvoll er glad han slipper å handle inn og lage store matpakker hver dag. Foto: Ruth Barsten / NRK

En av dem er Trebarnsfar Fredrik Sundt Brynhildsvoll.

– Jeg er redd mattilbudet til ungene mine vil bli dårligere, sier han.

Han får støtte av mor Ranveig Pedersen i samme barnehage. Hun er svært fornøyd med matpengeordningen ved Holmejordet barnehage, og synes ikke 578 kroner per barn i måneden er for mye.

MINDRE PENGER GIR MINDRE MAT: Ranveig Pedersen er i full jobb og har to barn i barnehagen. Hun tror lavere matpengesats gir dårligere mattilbud til barna. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Jeg hadde ikke brukt noe mindre penger om jeg skulle handle inn brød, pålegg, frukt og grønt, og laget varierte og sunne nistepakker hjemme, sier Pedersen.

Høyres Jan Tore Sanner er kritisk til detaljstyring av barnehagene. I stedet for makspris, vil Høyre heller gi støtte til de familiene som har dårlig råd.

KRITISK: Jan Tore Sanner (H) mener de som har dårlig råd, heller bør få støtte til matpenger i barnehagen Foto: Lokman Ghorbani

– Det bør være automatikk i at de som har rett til subsidiert barnehageavgift også får støtte til matpenger, sier Sanner.

– Verdt pengene

Lillehammer er blant kommunene i landet med høyest kostpris.

Men barnehagesjefen i Lillehammer har ikke fått klager på matpengeordningen eller prisen.

LAV MAKSPRIS FÅR KONSEKVENSER: Barnehagesjef i Lillehammer Marianne Slåen Bruket Foto: Ruth Barsten / NRK

I dag er prisen i de kommunale barnehagene i Lillehammer nesten dobbelt så høy som maksprisen regjeringen vil foreslå.

Dette er vel anvendte penger, mener barnehagesjef Marianne Slåen Bruket.

Hun begrunner det med at pengene blant annet brukes til å lønne en egen kjøkkenassistent.

– En kjøkkenansvarlig med ernæringskompetanse frigjør tid for det pedagogiske personalet, så de kan være sammen med barna, sier barnehagesjef Marianne Slåen Bruket.

LUNSJ ER LÆRING: Inger Line Sønsteli er kjøkkenansvarlig i 40 % av stillingen sin ved Holmejordet barnehage. Foto: Ruth Barsten / NRK

Hun er redd for konsekvensene hvis regjeringen innfører en makspris som er nesten halvparten av det de nå får inn fra foreldrene.

– Hvis maksprisen blir så lav, må vi ta en vurdering og se på hvordan vi kan klare å opprettholde et godt nok mattilbud for barna. En konsekvens kan bli å bare tilby frukt og melk, sier Marianne Slåen Bruket.

Nøyaktig hvordan matpenger-løsningen blir er usikkert. Men i løpet av neste år vil regjeringen sende ut et forslag på høring om strengere regulering av matpengene