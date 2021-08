Frp melder Vestre Toten til politiet

Framstegspartiet varslar at dei i dag har meldt ordførar Stian Olafsen, kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud i Vestre Toten til politiet for tenestefeil.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtala saka først.

Partiet kalla inn til pressekonferanse i dag med stortingskandidat Carl I. Hagen og fleire sentrale kommunepolitikarar. Der informerte dei om kvifor dei har valt å politimelde kommuneleiinga.

Meldinga kjem etter fleire varsel om svikt i heimetenesta. Statsforvaltaren i Innlandet kom i juli med eit svar på ein klage frå ein brukar i heimetenesta.

Før eit ekstraordinært kommunestyremøtet 16. august publiserte også OA hovudinnhaldet i ein farmasøytrapport som underbyggjar dårleg handteringa av medisin.

Fryktkultur

– Vi føler at det blir drive ein leiingskultur som er basert på frykt, seier Stig Vestlie, leiar i Frp Vestre Toten.

Han meiner dei som kommunepolitikarar har ansvar for å tale tilsette og brukarar si sak. Difor har dei valt å politimelde omstenda.

– Det har kome såpass mange varsel og oppslag, på tvers av forskjellige sektorar i kommunen, og då kan vi ikkje lenger prate om ein ukultur, då er det ein kultur som har sett seg, og den kan vere vond å snu.

– No er vi midt i ein valkamp. Er det ein av grunnane til at de har valt å politimelde no?

– Nei, ikkje i det heile tatt. Dette er ei sak som starta i oktober i fjor, men det var først no vi har tilgang på varslar og rapportar, og då er det riktig å gjere dette no.

Vil ikkje kommentere

FLEIRE VARSEL: Kommuneleiinga har teke imot fleire varsel frå heimetenesta, mellom anna retta til ordførar Stian Olafsen. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Ordførar Stian Olafsen seier at han ikkje har høyrt noko om politimeldinga ut over det som står i Oppland Arbeiderblad.

– Eg ønsker ikkje å seie meir enn at politiet må få gjere jobben sin. Så må eg bruke fokuset mitt på heimetenesta og den jobben eg er sett til å gjere, seier Olafsen.

Kommunedirektøren og omsorgssjefen ønsker ikkje å kommentere saka.

Det er eit kontrollutval som skal granske situasjonen i heimetenesta. I det ekstraordinære kommunestyremøtet 16. august stemte alle for å vedta at eit dei mellom anna skal sjå på tre spørsmål:

Følgde kommuneleiinga opp meldingane frå tilsette i heimetenesta hausten 2020 og våren 2021 på forsvarleg måte, i tråd med arbeidsmiljølova?

I kva grad er det lagt til rette for at tilsette i Vestre Toten kommune kan ytre seg?

Er retningslinjene for varsling godt nok kjent i organisasjonen, og tek dei vare på varslar mot toppleiinga på ein god måte?

På sin plass

Carl I. Hagen er Frp sin førstekandidat til Stortinget i Oppland. Han har vore rådgjevar for Stig Vestlie og Svein Erik Sørensen i Vestre Toten Frp i vurderinga om dei skulle melde.

RÅDGJEVAR: Stortingskandidat Carl I. Hagen har prata med partikollegaer og dei rørt ved saka. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det var på sin plass no når det i tillegg har vore ekstraordinært kommunestyremøte der mange av dei tilsette ikkje kjenner seg att i framstillinga av saka, seier Hagen.

Han legg til at det er viktig at den ansvarlege leiinga blir behandla på same måte av loven som dei i næringslivet blir når det er prat om tenestefeil.

Meldt for tenestefeil

Kommuneleiinga er meldt etter to paragrafar i straffelova, 171 og 172, som dekker tenestefeil og grov aktlaus tenestefeil.

No skal politiet vurdere om dei skal gå vidare med saka, eller henlegge den.

Politiet i Innlandet har førebels ikkje stadfesta at dei har motteke meldinga.