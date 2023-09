Gjorde eit brakval i kommunen – heldt mistillit mot eigen ordførarkandidat skjult

Allereie 1. september stemte styret i Vestre Toten Høgre for mistillit mot partiet sin ordførarkandidat, Kjetil Sangnes.

Årsaka er ei konkret hending toppkandidaten var involvert i.

Det skal ha dreidd seg om usemje som eskalerte mellom Sangnes og andre folkevalde frå andre parti i kommunen.

– Saka er alvorleg i forhold til Høgres reglement, seier leiar i Vestre Toten Høgre, Øivind Sørhusbakken.

– Det er ikkje grunn til å ekskludere han frå partiet, men det er eit klart brot på Høgres etiske retningslinjer.

Leiar i Vestre Toten Høgre, Øivind Sørhusbakken. Foto: Roar Berntsen / NRK

Onsdag vart også kommunestyregruppa til Høgre i Vestre Toten samde om at dei ikkje har tillit til ordførarkandidaten.

Sørhusbakken understrekar at Sangnes framleis er medlem i Høgre, og har plass i kommunestyregruppa.

– Vi har berre tatt ei avgjersle på om han er vår ordførarkandidat eller ikkje.

Skjulte det

Både styret i Vestre Toten Høgre og fylkespartiet var kjent med saka mot ordførarkandidaten før valdagen, ifølgje OA.

Likevel valte dei å halde det hemmeleg for veljarane.

Sørhusbakken seier at det var med omsyn til ordførarkandidaten at dei ikkje fortalde veljarane om situasjonen.

– Vi veit det hadde blitt mykje spekulasjonar, så for å ta vare på han, har vi valt å løyse saka internt, seier Sørhusbakken.

– Er ikkje det å lure veljarane?

– Nei, det synest eg ikkje. Vi har veljarar som trur på Høgre. Det er viktig for oss. Det er også viktig for oss å få til eit skifte i kommunen etter 100 år med Arbeidarparti-styre. Her har vi gjort det vi kan for at han skal ha det best mogleg i situasjonen.

I ei pressemelding skriv lokallaget at dei ser seg ferdige med saka.

Kjetil Sangnes var ordførarkandidat for Høgre i Vestre Toten. No har partiet vraka han som ordførarkandidat, men han er ikkje ekskludert frå partiet. Foto: Roar Berntsen / NRK

Favoritt blant veljarane

Høgre gjorde eit brakval i industrikommunen på Toten der Arbeidarpartiet har styrt sidan 1923.

Partiet gjekk fram 6,6 prosentpoeng frå førre val og enda med 22 prosent oppslutning.

Med det vart dei større enn Senterpartiet, og fekk inn sju mandat i kommunestyret.

Sangnes var også ein favoritt blant veljarane i Vestre Toten.

Valprotokollen frå Vestre Toten viser at ordførarkandidaten frå Høgre var den politikaren som fekk flest slengarar og personstemmer.

Han fekk 40 slengarar og i 351 personstemmer i ei kommune der 11 181 personar har røysterett.