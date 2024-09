Saka samanfatta: Juliana Mattson, ein student frå USA, blei utvist frå Noreg mens ho deltok i eit kulturutvekslingsprogram på eit småbruk i Innlandet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) meinte at Mattson hadde tatt seg arbeid på garden, noko som førte til utvisinga.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo frå Venstre reagerer sterkt på saka og stiller spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl.

Bjørlo tviler på at lovverket faktisk set ein stoppar for aktiviteten som WWOOF tilbyr og meiner at hendinga kan vere resultatet av feiltolking av lovverket frå UDI si side.

Også stortingsrepresentant for Mijøpartiet Dei Grøne, Rasmus Hansson, kritiserer UDI sin praksis i denne saka.

Førre veke skreiv NRK om 22 år gamle Juliana Mattson frå USA som blei henta av politiet på eit småbruk i Innlandet og sendt ut frå landet.

Dette sjølv om Mattson var på garden fordi ho deltok i eit kulturutvekslingsprogram i regi av organisasjonen Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF).

Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) er ei verdsomspennande rørsle som har som mål å byggje bru mellom økologiske bønder og folk som vil vitje dei.

Organisasjonen formidlar kultur- og kunnskapsutveksling, og er eit globalt fellesskap som jobbar for økologisk jordbruk over heile verda.

Det er ikkje høve til å tilby eller ta i mot lønn for deltakarar i WWOOF-utveksling.

WWOOF blei grunnlagt i 1971, og er eit av dei første utdannings- og kulturutvekslingsprogramma i verda.

I dag er WWOOF i meir enn 132 land rundt om i verda (og veks stadig).

I Noreg er det i dag 145 gardar som tilbyr opphald via WWOOF-nettverket. Dei tek vanlegvis i mot 2-4 wwoofarar om gongen. Det er flest som kjem om sommaren.

I Noreg må borgarar frå land utanfor Schengen ha arbeidsløyve for å kunne komme via WWOOF. Ingen andre land i Europa praktiserer det same. Kjelde: WWOOF NORWAY

Dette reagerer stortingsrepresentant Alfred Bjørlo frå Venstre sterkt på.

– Dette er håplaust. Vi kan ikkje ha det slik at Noreg kastar ut folk som deltar i eit seriøst internasjonal utvekslingsordning for å lære om jordbruk, seier Bjørlo til NRK.

Alfred Bjørlo (V) håpar at regjeringa tar grep slik at ikkje liknande hendingar gjentar seg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Spørsmål til justisministeren

– Meiner statsråden at deltaking på denne type utvekslingsprogram i Noreg, som einaste land i Europa, skal sidestillast med arbeidsinnvandring slik at folk risikerer å bli arresterte og utvist frå Schengen?

Dette skriv Bjørlo i eit brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) datert den 9. september.

Spørsmålet frå stortingsrepresentanten er no til behandling i Justisdepartementet.

Alfred Bjørlo tviler sterkt på at lovverket faktisk set ein stoppar for aktiviteten WWOOF tilbyr.

– Det første vi vil spørje regjeringa om er om dette kjem av ei sperre i lovverket, eller om dette handlar om korleis lova blir handheva av UDI. Dersom denne hendinga kjem av feiltolking av lovverket frå UDI si side, forventar eg at regjeringa tar dette opp med UDI, seier han.

For opphaldet var ikkje meint som arbeid, verken frå Mattson, eller frå vertane på det økologiske hobbybruket i Eidskog si side. Der på garden har dei tatt i mot wwoofarar i over ti år.

Åklangenga er eit økologisk hobbybruk som dyrkar grønsaker og held sau til eige bruk. Rundt eit titals ungdommar vitjar garden kvart år for å lære om økologisk jordbruk. Foto: Arne Sørenes / NRK Toni Poleo er førsteamanuensis innan økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet. På garden viser han og kona fram sirkulært landbruk i praksis til ungdommar frå heile verda. Foto: Arne Sørenes / NRK Gammalnorsk spælsau stammer frå den gammalnorske sauen som er opphavet til dagens spælsauraser. På Åklangenga er sauen viktig for gardsdrifta. Foto: Arne Sørenes / NRK André Lemee frå Normandie er også på Åklangenga gjennom WWOOF. Men sidan han kjem frå EU-landet Frankrike kan han vere på garden så lenge han vil. Julia Hurter er oppvaksen i USA, men har også norsk statsborgarskap. Ho var to veker på Åklangenga i mai gjennom WWOOF, og er no tilbake på eige initiativ.

Planen var at Mattson skulle vere på garden i to veker.

– Det eg gjorde var berre å hjelpe litt til mot kost og losji, sa Mattson til NRK like etter utkastinga i august.

– Det var del av ei praktisk opplæring i berekraftig landbruk. Det var ikkje arbeid, eg var der for å lære, sa ho da.

For ifølge WWOOFS retningslinjer skal det ikkje finnast noka form for lønnsutbetaling i samband med slike opphald.

Likevel blir opphaldet på garden altså definert som eit arbeidsforhold av UDI.

I vedtaket om utkasting viser UDI blant anna til paragraf 55 i utlendingsloven der det heiter at ein utlending som skal arbeide i Noreg må ha opphaldsløyve som gir rett til å ta arbeid.

«forholdets alvor skjerpes ved at det ulovlige arbeidet kan knyttes til arbeidslivskriminalitet. Allmennpreventive hensyn og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning taler etter dette for at du utvises». UDI

Dersom lovverket tilseier at denne praksisen er ulovleg meiner Bjørlo at det bør bli gjort endringar i lovverket.

– Det må gå an å finne ein grenseoppgang slik at vi gjer unntak for denne typen verksemd, utan å tillate ulovleg arbeidsinnvandring, seier stortingsrepresentanten.

– Urimelege konsekvensar

Heller ikkje stortingsrepresentant for Mijøpartiet Dei Grøne, Rasmus Hansson, er særleg imponert over måten UDI praktiserer lovverket på i denne saka.

– Kor i alle dagar er folkevitet i UDI? Dette er stivna byråkratisk dusteri med heilt urimelege konsekvensar, skriv han til NRK.

Rasmus Hansson (MDG) meiner at utkastinga er eit resultat av utdatert byråkrati. Foto: Annika Byrde / NTB

Hansson er tydeleg på kvifor han meiner dette.

– Det Juliana Mattson skulle gjere i Noreg er jo hundre prosent positivt. Ho er jo berre ein fin bidragsytar til norsk landbruk som verken plager staten eller folket i Noreg. Det er temmeleg håplaust at UDI da bøtter ut offentlege ressursar på å jage henne ut av landet, meiner MDG-politikaren.

NRK har vore i kontakt Justisdepartementet for å kunne intervjue justisminister Emilie Enger Mehl om denne saka. Ministeren svarer via kommunikasjonsavdelinga si at ho ikkje kan svare før ho har svart på Alfred Bjørlo sitt spørsmål i Stortinget.

TILBAKE I USA: Juliana Mattson er no heime hos mora og katten hennar i Rhode Island i USA. Ho er framleis skuffa over det som skjedde i Noreg. Mattson fortel at ho truleg kjem til å reise ut på nytt med WWOOF ein annan gong. Men ikkje til Noreg. Foto: NRK