Eit grunnleggjande, menneskeleg trekk er at vi trur at alle har like behov. Dette kan skape grobotn for konflikt i hytteområde. Dette er typiske område der heilt ulike behov blandast, som bonden sitt behov for godt beite, og hytteeigarane sitt behov for å halde dyra unna hytteplattingen.

– Vi har lett for å tru at alle har same ønsker og behov, men slik er det jo ikkje. Ein tenker kanskje at det er vond vilje som ligg bak kvifor ein oppfører seg som ein gjer, utan at det er tilfelle. Ofte er ein berre ulike, seier Stabekk.