Vaskemiddel i vannet i Øystre Slidre

Det melder kommunen på sin nettside.

Stoffet som har havnet i vannet er en blanding av kaustisk soda og såpe, opplyser kommunen.

Innbyggere i Øystre Slidre kommune blir bedt om å ikke bruke vann etter at det har blitt oppdaget et utslipp av vaskemiddel fra Vindin vannverk, ifølge kommunen.

Det var Oppland Arbeiderblad som meldte saken først.

Det skal være rundt 400 hustander med rundt 1000 personer som er tilknyttet drikkevannet fra Vindin vannverk.

Feil med datastyringen

– Det har skjedd noe med datastyringen som ikke skal skje og som aldri har skjedd før, sier Gjermund Skrindsrud som er kontaktperson i Vindin Vassverk.

Han forteller at utslippet skjedde i forbindelse med en vaskeprossess internt på anlegget, og at det forurensa vannet ved en feil ble sent ut på nettet.

Utslippet ble oppdaget i dag tidlig, og vannverket ble da stengt umiddelbart. Samtidig ble både kommunen og Mattilsynet varslet.

– Vi vet ikke grunnen, og det skulle egentlig ikke gå an at det skjer, sier Skrindsrud.

Når har vannverket satt i gang utspyling, og Skrindsrud regner med at folk i kommunen vil få tilbake vannet om ikke lenge.

Han forteller at vannet er stengt, og at folk ikke bør drikke eller vaske seg med vannet siden vaskemiddelet har ein høg PH.

– Det kan ta mellom to timer og litt flere, men det kommer tilbake i løpet av dagen, ja, sier han.