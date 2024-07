Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for store deler av Østlandet fra tirsdag ettermiddag. De skriver på X at det ventes lokalt svært kraftige regnbyger.

Det er også sendt ut varsel om fare for flom nord i Innlandet.

I tillegg er det sendt ut varsel om jord- og flomskredfare. Farevarslene er på gult nivå, som betyr moderat fare.

– Det er et relativt omfattende nedbørområde som har kommet inn i løpet av natten, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Været kan få konsekvenser for trafikken, slik som overvann og stengte veier, ifølge yr.no.

Yr anbefaler bilister å kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger på 175.no.

Foto: Meteorologisk institutt

Store variasjoner lokalt

Meteorologene skriver også at vannføringen vil øke raskt i bekker og mindre elver.

Derfor bør folk holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

I deler av varslingsområdet kan det komme 40-50 mm regn utover ettermiddagen.

– Det vil være stor lokal variasjon i intensitet, og været kan endre seg raskt, skriver meteorologene.

Vakthavende meteorolog, Per Egil Haga, sier de venter mest intenst regn utover ettermiddagen i dag, mens regnværet vil trekkel litt østover i kveld.

– Det blir da lettere vær i Valdres og deler av Gudbrandsdalen, mens det fortsatt vil være en del nedbør i den østelige delen i gamle Hedmark utover dagen, sier Per Egil Haga.

Oslo og Akershus er også blant stedene hvor det kan komme styrtregn.