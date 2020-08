Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet fikk opplysninger om mannen fra smitteteamet på Lillehammer.

Det var mistanke om at mannen ville reise fra Gardermoen med fly. Han skal ha vært kjent med at han var smittet med covid-19, og at han skulle i isolasjon før avreise.

Dette skal mannen ha ignorert.

Det var Romerikes blad som først skrev om saken.

REISERUTA: Denne skjermdumpen fra Flightradar, viser ruta til flyet. Foto: Skjermdump / Flightradar

Fikk prøvesvar tirsdag

– Vi ble kontaktet av smittevernvakta på Gardermoen, som igjen hadde fått beskjed fra smitteteamet på Lillehammer, sier operasjonsleder i Politi Øst, Terje Marstad.

Mannen hadde tidligere i dag hadde fått prøvesvar på en koronatest, som var positiv. Smittevernteamet var kjent med at personen hadde planer om å reise utenlands.

Da de ikke fikk kontakt med ham, vurderte teamet muligheten for å få stoppet ham på Gardermoen.

Politiet rakk imidlertid ikke å stanse mannen før flyet gikk, da de først fikk melding om saken klokka 16.19.

– Mannen var klar over at han var smitta. Han har svart på prøveresultatet han fikk. Han valgte likevel å reise, og det er skjerpende, sier Marstad.

OPERASJONSLEDER: Terje Marstad i Politi Øst. Arkivfoto. Foto: Tomas Berger / NRK

Fortsatt i lufta

Ifølge opplysninger fra Avinor gikk det et fly fra Oslo Lufthavn til Doha klokka 1452. Flyet landet i Qatar rundt klokka 21.20 norsk tid.

– Akkurat nå er det ikke mye vi kan gjøre med dette. Det som er viktig er at flyselskap og flyplassen i Doha er orientert, og at det ble tatt nødvendige forholdsregler ombord på flyet.

Marstad sier at reiseruta til mannen er gjennomgått, fra hjemkommunen Lillehammer til Gardermoen.

– Det er gjort varslinger for dette.

Mannen kan vente seg en anmeldelse fra kommuneoverlegen for brudd på smittevernlovgivningen.

– Det blir opp til påtalemyndigheten å vurdere videre tiltak, opplyser Marstad, som legger til at saken er alvorlig.