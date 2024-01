Eidsivating lagmannsrett mener det foreligger skjellig grunn til mistanke for drap, og at det er en fare for bevisforspillelse dersom siktede løslates.

Det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

I kjennelsen står det at bevisforspillelsen særlig gjelder våpenet, og at lagmannsretten mener det er fare for bevisforspillelse ved at siktede kan forsøke å påvirke forklaringer til vitner som enda ikke er avhørt.

Lagmannsretten har derfor fengslet siktede til 9. februar med brev- og besøksforbud i hele perioden, til tross for at tingretten ville løslate kvinnen.

Nekter straffskyld

Det var lørdag morgen 30. desember i fjor ble en mann i 70-årene funnet død i en fritidsbolig på Flisa i Solør.

Forrige fredag ble hans samboer, ei kvinne i 70-åra siktet for drap. Hun ble varetektsfengslet i fire uker.

Kvinnen og hennes forsvarer anket fengslingen. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

Torsdag besluttet tingretten at kvinnen skulle løslates, noe politiet anket og fikk medhold i i lagmannsretten.

Svekket mistanke

Tidligere denne uken mente Østre Innlandet tingrett at det var svekket mistanke mot kvinnen som forrige uke ble siktet og fengslet for drap på sin samboer på Flisa forrige uke.

Ifølge tingretten ble det funnet flere våpen i fritidsboligen.

Disse funnene svekket mistanken mot kvinnen, sto det i kjennelsen fra Østre Innlandet tingrett.

Tingretten ville løslate kvinnen

Tingretten mener kvinnens forklaring samsvarer med opplysninger i politiets dokumenter.

I kjennelsen står det at det gjelder både «hendelser før dødsfallet og hendelser knyttet til opprydning av våpen og ammunisjon i etterkant av dødsfallet».

Kvinnen varslet helsevesenet om dødsfallet tidlig om morgenen lørdag 30. desember. Helsevesenet varslet rutinemessig politiet.

– Siktedes forklaring samsvarer i det vesentlige med forklaring fra ambulansepersonell på stedet, skriver tingretten.

Tingretten mener at siktedes mulighet til å forspille bevis ikke er like aktuelt lengre.