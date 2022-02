Vanskelege vêrforhold måndag kveld

Mykje snø og milde temperaturar gir vanskelege køyreforhold fleire stadar i landet.

På Austlandet er det meldt gult farevarsel for snø. Meteorologane ventar 5 til 25 centimeter med snø i indre og høgare strøk.

Farevarselet gjeld heilt til klokka 1 i natt.

I Innlandet har det vore fleire ulukker gjennom dagen, og sikta ser ikkje betre ut på kvelden.

I Østre Gausdal var det front mot front kollisjon mellom ein personbil og ein lastebil. Ved siste oppdatering var ingen kritisk skadde, men køyretøya fekk ein trykk.

– Staden vart rydda relativt fort, og førar av varebilen vart køyrd til sjukehus, utan nokon informasjon om alvorleg skadegrad, seier operasjonsleiar i Innlandet Haagen Løvseth.

Han fortel at det har vore nokre andre ulukker gjennom dagen, utan kritiske uhell.

– På kveldingen har det vore fleire lastebilar som står fast på dei strekningane som normalt er litt vanskelege.

Vogntog av vegen

Også i Vestfold og Telemark har det vore utfordrande køyreforhold måndag kveld.

Eit vogntog køyrde av vegen ved Ørvella i Notodden kommune ved 19-tida. Føraren måtte hentast i ambulanse, og er køyrd til sjukehus med ukjent skadeomfang. Vogntoget blir ståande utanfor vegbanen inntil vidare, då bilbergar ikkje hadde kapasitet til å ta det med seg frå staden.

Tidlegare i kveld har fleire vogntog fått stans på glatta ved Elgsjø på same vegstrekning. Ein førar vart meld for å ha køyrt med slitne dekk, som også førte til at vogntoget måtte bergast.

– Det er utfordrande køyreforhold med snø og mykje nedbør. No ser det ut til at trafikken går meir eller mindre som normalt igjen, seier Magnus Nilsen i Vegtrafikksentralen til NRK.

Snø og våte vegar

Dei fleste fjellovergangar er enno opne med nokre unnatak.

I nord er det kolonnekøyring over riksveg 94 mellom Kvalsund bru og Hammerfest. Det er uvêrsstengd over Båtsfjordfjellet, Kongsfjordfjellet, Snefjord - Havøysund, Bekkarfjord - Hopseidet, Ifjordfjellet, og Skarsvåg - Nordkapp.

Mellom aust og vest er Hardangervidda og Tyin - Årdal også stengt grunna uvêr. Over Vikafjellet og Hol - Aurland er det rekna med fare for snøskred, med stengde vegar og ei ny vurdering i morgon.

Kollektivtrafikken får også merke det kraftige snøfallet. I Oslo gjer store snømengder at frognerseterbanen ikkje kjem seg forbi Holmenkollen, og Sporveien arbeider med å setje opp alternativ transport.

– Det er vinterforhold, med litt meir fukt lenger nede. Vi frarår ikkje folk frå å køyre, men køyr etter forholda, oppmodar Løvseth hjå politiet i Innlandet.

Politiet i Vestfold og Telemark har gått ut med ei oppmoding til førarar av større køyretøy om å leggje på kjetting i snøvêret.