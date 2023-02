– Hvis jeg merker at han har en dårlig holdning. At han ikke er hyggelig mot andre.

Da mister Betina Trollsås (22) interessen. Hun går på TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet, og er for tiden uten kjæreste.

Men hva kan man gjøre hvis man ønsker en god date - som kanskje kan bli noe mer...?

Forskning på dating

I fjor høst publiserte forskere fra Universitetet på Kypros hele 69 «dealbreakers» for den som flørter. Altså årsaker til at flørten ikke fører frem.

Marius Stavang, psykolog og forsker ved NTNU, sier at bildet ser ganske likt ut i Norge.

– Funnene i studien passer godt med det vi vet om flørting og dating generelt.

DEALBREAKER: Man kommer ingen vei med uærlighet – og røyking er helt uaktuelt for Betina. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Rødt flagg... eller rødt kort?

Betina Trollsås har ikke planer for valentinsdagen. Hun er egentlig ikke så opptatt av å ha noe å gjøre akkurat denne dagen.

Men hvis Betina likevel skal se for seg en drømmedate, så vil hun gjerne ha det litt seriøst. Med god plass til humor.

– Det tror jeg må være at han har stelt i stand noe, at han har lagt litt arbeid i det. Gjøre noe gøy, men samtidig ha en prat.

Betina Trollsås (22) Beste datingtips: Minigolf Dealbreaker: Dårlig hygiene Valentinesday - yay or nay: Nn-yaay..?

Et «rødt flagg» betyr at det finnes et problem. Røde flagg varsler som kjent om «fare». Men kjærligheten kan som kjent gjøre blind.

Dermed kan man gå glipp av faresignalene, eller kanskje velger man å tolke de mer positivt enn man burde.

«Dealbreakers» derimot – «dealbreakers» er mer som et rødt kort. Da er det over-og-ut, der og da!

Kjærlighetstriangelet

Forskerne har spurt nesten tusen personer om hvilke grunner de har for å avvise den andre parten. Det var 69 årsaker som pekte seg ut.

Deltakere svarte på hvor sannsynlig det var at hver enkelt årsak ville få dem til å utelukke at flørten ville føre til noe.

En slibrig tilnærming, dårlig hygiene og å ikke vise eksklusiv interesse, viste seg å være blant det minst tiltrekkende.

Dealbreakere - dette mener forskerne at vi ikke ønsker oss Ekspandér faktaboks Vulgært språk som frekt og svakt ordforråd, ironi og mangel på gode manerer.

som frekt og svakt ordforråd, ironi og mangel på gode manerer. Uheldig utseende som lite attraktiv kropp, dårlig klesstil og måten hen går på.

som lite attraktiv kropp, dårlig klesstil og måten hen går på. Overdreven intimitet som å være nærgående, berøringer og for utfordrende klesstil.

som å være nærgående, berøringer og for utfordrende klesstil. Mangel på intelligens som dumme kommentarer, tomt blikk og å være kjedelig.

som dumme kommentarer, tomt blikk og å være kjedelig. Narsissisme som å være for selvsikker, være for opptatt av seg selv, jobbe for hardt for å imponere og komme med negative kommentarer om andre.

som å være for selvsikker, være for opptatt av seg selv, jobbe for hardt for å imponere og komme med negative kommentarer om andre. Mangel på humor og lav selvtillit som viser seg i dårlige vitser og at hen ikke smiler.

som viser seg i dårlige vitser og at hen ikke smiler. Gjerrighet som at hen forventer å splitte regningen eller ikke ønsker å betale.

som at hen forventer å splitte regningen eller ikke ønsker å betale. Dårlig hygiene som uheldig kroppslukt, råtne tenner og dårlig ånde.

som uheldig kroppslukt, råtne tenner og dårlig ånde. Slibrig tilnærming som kommentarer på utseende, seksistiske kommentarer eller å være frekk.

som kommentarer på utseende, seksistiske kommentarer eller å være frekk. Ulike syn på saker eller dårlig kommunikasjon.

Mangel på ekslusiv interesse som at hen ser på andre, virker uinteressert, er mest opptatt av telefonen eller stadig avbryter. Kilde: What constitutes bad flirting: An explorative study of dealbreakers

Yann Belov Beste datingtips: Uteaktivitet som fjelltur Dealbreaker: Brenner ikke for noe Valentinesday - yay og nay: Nay hvis det er en selvfølge at jeg skal betale Cassandra Elise Edvardsen Nilsen (26) Beste datingtips: Gjøre en aktivitet sammen Dealbreaker: Glattbarbert Valentinesday - yay or nay: Nay

Dealbreakers er egentlig motsetningen til det vi liker godt, sier Marius Stavang.

Ifølge Marius Stavang er det er ganske mye som skal treffe for å finne ekte kjærlighet.

– Vi ser etter å få oppfylt et slags triangel. Det vi kaller for kjærlighetstriangelet.

I triangelet finner du lidenskap og begjær i det ene hjørnet, og vennskap og kjemi i det andre. Det tredje elementet er viljen til forpliktelse.

IKKE OVERRASKET: Studien har funnet at det motsatte av det vi vanligvis opplever som attraktivt, er lite attraktivt for oss. – Vi vet at humor er veldig fint å ha med seg når man flørter, sier Stavang.

Stavang mener valentinsdagen kan være en mulighet til å gi litt mer slipp.

– Jeg tror valentinsdagen er en gylden mulighet og jeg anbefaler folk å kaste seg litt ut i det.

Valentinsdagen kan altså være dagen for å finne en partner. Men hvordan kan du unngå at din Valentin heiser det «røde flagget»?

Jens-Olav Ørpen Hausken (23) Beste datingtips: Ta daten med på en opplevelse Dealbreaker: Liker ikke natur Valentinesday - yay or nay: Nay Frida Aune (27) Beste datingtips: Gjøre noe hvor man kan prate sammen Dealbreaker: Negativ energi Valentinesday - yay or nay: Yay

«Krasjkurs» for deg som skal på date

Simone Quist Mathiesen er datingekspert i Happn – datingappen som lover at det er verdt det!

De har gjort en undersøkelse blant sine brukere for å finne ut hva som er «røde flagg».

– De fleste sier at sjekkelinjer som går igjen hele tiden er et stort «no-go». Det er ikke noe som motiverer eller inspirerer.

Det gjelder spesielt grove og seksualiserte sjekkelinjer, forklarer datingeksperten.

Generelt mener hun man bør begrense sjekkelinjer til de som er personlige og skiller seg ut.

GODE SJANSER FOR NYE BEKJENTSKAPER: De norske single er meget datelystne, sier Mathiesen. Hun har sett at aktiviteten på datingappen øker etter jul og nyttår. – Det er litt som om folk kickstarter deres egne liv i starten av det nye året. Foto: PRESSEFOTO / PR-OPERATØRENE

Mathiesen har flere tips til deg som leter etter lykken på nett.

Først og fremst: Se på profilen og bruk de opplysningene som faktisk er der. Da viser man at man er interessert og det blir litt mer personlig.

Mathisen oppfordrer til å starte en samtale, gjerne med litt humor. Hun mener det ikke gir stor suksess å bare skrive «hei».

Datingekspertens tre forslag til kveldens date Ekspandér faktaboks Hvis man ønsker en aktiv date kan man invitere til ski- eller skøytedate. For «bambi på isen» kan det bli gode muligheter for å holde hender. Gjøre det hyggelig og invitere til valentinesmiddag hjemme. For å gjøre litt ekstra ut av det, kan man melde seg på et onlinekurs for å utfordre seg selv. Dra frem madrasser, dyner og puter, og invitere til hjemmekino. En romantisk komedie anbefales, men en grøsser kan være et alternativ for den som har lyst til at det skal bli litt tafsing.

Espen Bye (24) Beste datingtips: Reise på fototur Dealbreaker: Smatting Valentinesday - yay or nay: Nay Iselin Elvira Krogh Spolèn (23) Beste datingtips: Puss tenna og smil Dealbreaker: Lange tånegler Valentinesday - yay or nay: Yay

Kjent og kjær kjærlighet

For alle i parforhold, tror Marius Stavang det er viktig å gi kjærligheten oppmerksomhet.

– Det går kanskje an å bruke valentinsdagen til å utvikle det som parterapeuter kaller «delt mening».

Da kan det være lurt å stille seg spørsmål som: Hva skal vårt parforhold dreie seg om? Hva slags liv skal vi skape sammen? Hva var det vi falt for når vi traff hverandre?

Simone Quist Mathiesen oppfordrer par til å spørre seg selv om de egentlig har lyst til å gå ut på valentinsdagen.

Kanskje kan man like godt gå på date dagen derpå – og skape sin egen dag.

DET FUNKET: Espen Bye (24) inviterte Frida Aune (27) med på fototur. – Det gir deg mange muligheter til å komme med komplimenter, sier han. Frida husker at hun ble «litt satt ut» av alle komplimentene. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hverdagsromantikk

Hvis Betina skulle sett en romantisk komedie, ville hun valgt Notting Hill.

Men det må ikke skje akkurat på valentinsdagen.

– Det viktigste er å sette pris på hverandre i hverdagen, ikke bare en dag i året, smiler hun.

TANKEEKSPERIMENT «NÅR JEG ER 50 ÅR» ...: Da ser Betina for seg en hjemmekveld med ektemannen der han har laget middag. – Biff og hele den pakka der, ler hun. Det kan jo være hyggelig hvis han har kjøpt blomster, men det viktigste er at han har satt av tid. – Tid er viktig for meg. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

NRK gjør oppmerksom på at Cassandra Elise Edvardsen Nilsen og Frida Aune er tilkallingsvikarer i NRK.

Les også: Lange kyss styrker parforholdet og bedrer helsa