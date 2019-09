– F*** hell!

– Det er blytungt.

Keeper Michael Wallis og lagkaptein Eskil Hauge har nettopp tapt 0–3 mot Strømsgodset 2 hjemme på Blåbærmyra på Fagernes.

Det sikrer 3.-divisjonsklubben en baklengsstatistikk uten sidestykke i norsk regionsfotball, med så mye som 156 baklengsmål på 20 kamper. Kun 11 ganger har laget kunnet juble for nettkjenning denne sesongen. Det er rekord i norsk tredjedivisjon.

– Jeg har aldri sett lignende resultater på dette nivået, det er helt forferdelig, sier NRKs tidligere fotballekspert Arne Scheie.

Fortsatt gjenstår seks kamper av sesongen og målene kan potensielt fortsette å renne inn.

Hvordan i all verden havnet klubben i denne situasjonen?

Sliter med spillertilgang

For å starte bakerst; Hvem er det egentlig som har sluppet inn alle disse målene?

Nysigneringen før dagens kamp, Daniel Michael Wallis fra Storbritannia, kunne ikke hindre baklengs. Han er klubbens fjerde keeper denne sesongen. Hugo Alain Fauroux og Rafael Almazan Cervantes har alle forsøkt å vokte Valdres-buret, uten hell. Ei heller Daniel Sletten, som nylig mistet plassen til nevnte Wallis.

Cumming, Dominguez, Rodriguez, Donaghey og Giordano er bare en håndfull av eksotiske navn som har figurert på hjemmebanen i dalføret i Oppland.

UFLAKS: – Det finnes verre ting enn å tape fotballkamper, sier styreleder i Valdres FK Silje Kristin Bakkene. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Store penger har blitt satset på å hente spillere, slik at klubben skulle slå fra seg og klatre oppover i seriesystemet.

– Det har blitt budsjettert feil inn mot sesongen, så vi har mistet mange spillere på grunn av at lønningene ikke lenger strakk til, sier styreleder Silje Kristin Bakkene.

– Her snakker vi lønninger og import av spillere i tredjedivisjon?

– Ja. Vi ligger slikt til geografisk at vi er avhengig at dette for rekruttering. Sponsorer fra næringslivet i Valdres og private investorer hjelper oss med dette, forteller Bakkene.

Målstatistikken viser at det åpenbart ikke har vært nok.

BAKLENGS: Daniel Michael Wallis måtte innse at Strømsgodset 2 ble for sterke mandag kveld. Her setter Martin Kjørum ballen i eget mål. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Tidenes verste av en klubb på dette nivået

At ingen lag noen gang har sluppet inn så mange mål på dette nivået tidligere, kan med relativt høy sikkerhet slås fast. Scheie får støtte fra sin mangeårige kollega Arnfinn Fagerli, som er sportsjournalist og forfatter.

– Siden jeg startet å følge med på statistikk sent på 60-tallet, kan jeg ikke minnes noen verre, konstaterer NRK-journalisten.

Flest baklengsmål som kan spores i statistikken hos Norges Fotballforbund, hadde Drag fra Nordland i 2006 med 154. Deres største tap var 17–1.

Også der er Valdres verre, med 19–0 i sekken etter en bortekamp mot Lysekloster. Forrige serierunde tapte de 10–0 borte mot Os. Da hadde laget kun ni spillere på banen, noe styrelederen begrunnet med karantener og juniorkamp samme helg.

– Det er en rekord jeg ikke er stolt av, men i dag er jeg fornøyd med at vi slapp inn kun tre mål. Det er det beste på gud vet hvor lang tid, konstaterer trener Ole Andreas Ulven, som har ledet Valdres til én seier denne sesongen.

Arne Scheie har fulgt norsk fotball siden 1970-tallet og kan ikke huske en dårligere målstatistikk enn Valdres FK. Foto: Magne Hansen / NRK

– Jeg har medlidenhet med de gutta som sitter i bussen så mange timer, for så å plukke ballen ut av nettet tosifret antall ganger før hjemreise, sier Scheie.

Han tror baklengsrekorden blir stående i mange år. Valdres fotballklubb ligger nå nederst på tabellen i 3. divisjon, 4. avdeling. Med seks kamper igjen å spille skal det scores mange mål for å komme seg over nedrykksstreken.