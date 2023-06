– Eg trur ordninga kan ha mange negative konsekvensar og eg skjønnar ikkje kvifor vi skal halde fram med ho, seier Eva Kahrs.

Nyleg vedtok Vågå kommune å halde fram med ei fire dagars skuleveke for dei minste. Firebarnsmora som sjølv er lærar, har stilt seg kritisk til ordninga.

– Ungane får lengre skuledagar og for dei som må vere i SFO på onsdagar, så vil totalbelastninga for heile skuleveka bli større.

SFO «skulefritidsordning» Ekspander/minimer faktaboks SFO står for skulefritidsordning, noko som fleire stadar også blir kalla for AKS. Ordninga gjeld dei yngste elevane på barnetrinnet (1-4. trinn) og er ei ordning som kommunen har ansvar for. Regjeringa innførte frå hausten 2022 tilbod om 12 timar gratis SFO i veka for alle fyrsteklassingar, og over 90 prosent av førsteklassingane deltar nå i skulefritidsordninga. Nokre kommunar dekker den også for eldre elevar, Vågå val nyleg å dekke SFO for både 1. og 2. trinn. Sjølv om fleire distriktskommunar har fire dagars skuleveke for dei yngste elevane, er det nokre få skular som ikkje eit tilstrekkeleg SFO-tilbod på dagane dei har fri. På regjeringen.no kan du lese meir om skulefritidsordninga.

Kahrs legger også til at ordninga pålegg foreldre ei forventninga om å ta seg fri for å vere heime med saman barna, noko ikkje alle har moglegheit til. Ho veit fleire opplever det som sårt.

Kva er fire dagars skuleveke? Ekspander/minimer faktaboks Dei fleste går på skule fem dagar i veka, men i distriktet er det nokre trinn som har fire dagars skuleveke. Undervisningstida er den same, berre fordelt på fire dagar i staden for fem.

Korleis skuleveka skal bli organisert er opp til kvar enkelt kommune.

Fyrst og fremst gjeld ordninga barnetrinnet og ofte 1–2. trinn eller 1–4. trinn, men det er variasjonar innanfor kommunane.

Dei fleste kommunane vel å legge fridagen til onsdag, for å skape eit avbrekk midt i veka.

Kommunane har ofte tilbod om SFO dei dagane det ikkje er skule.

Dei siste åra har mange kommunar hatt skuleordninga oppe til diskusjon. Det har skapt stor debatt og meiningane er delte.

Færre kommunar no enn før

I ei kartlegging som nyleg vart gjort av NRK, kjem det fram at 66 kommunar i Noreg har fire dagars skuleveke for dei yngste. Ein nedgang frå 2020, då det vart registrert 83 kommunar som hadde ordninga.

NEDGANG: Tabellen viser kor mange kommunar i Noreg som har ei fire dagars skuleveke i 2023, samanlikna med 2020.

Desse kommunane har fire dagars skuleveke Ekspander/minimer faktaboks 242 kommunar av totalt 356 har svart på undersøkinga. Nokre kommunar har variasjonar av skuleordninga, men det er 66 kommunar som har fire dagars skuleveke kvar veke skuleåret 2022-2023. Viken: Krødsherad

Sigdal Innlandet: Alvdal

Etnedal

Lesja

Lom (avskaffa frå hausten 2023)

Sør Fron (oppe til vurdering)

Nord Fron (avskaffa frå hausten 2023)

Rendalen

Sør Aurdal

Tynset

Vågå Vestfold og Telemark: Fyresdal

Kviteseid

Tokke

Vinje Agder Evje og Hornnes (avskaffa frå hausten 2023)

Flekkefjord

Kvinesdal

Hægebostad

Sirdal

Åseral Rogaland Bjerkreim

Lund (avskaffa frå hausten 2023) Vestland Askvoll

Fjaler

Gloppen

Hyllestad

Høyanger

Lærdal

Masfjord

Solund

Stryn

Sunnfjord

Vik Møre og Romsdal Gjemnes

Tingvoll

Fjord

Rauma

Stranda

Volda Trøndelag Flatanger

Heim

Holtålen

Høylandet

Inderøy

Leka

Namsskogan

Oppdal

Rennebu

Steinkjer Nordland Bindaren

Bø

Flakstad

Gildeskål (avskaffa frå hausten 2023)

Hattfjelldal

Rødøy

Vega Troms og Finnmark Balsfjord

Karlsøy

Lavangen

Målselv

Senja

Tromsø

Måsøy Nokre av kommunane har innført fem dagars skuleveke for neste skuleår (2023-2024). Fleire av kommunane vi har vore i kontakt med er i ein prosess med å vurdere skuleordninga.

Årsaker til fire dagars skuleveke Ekspander/minimer faktaboks Stipendiat på lærarutdanninga ved NTNU, Elisa Farstad Djupedal, har forska på tidsbruk i skulen og peiker på nokre av grunnane bak skuleordninga. Utfordringar med lærardekning.

Dyre skyssordningar og lang reiseveg for dei yngste.

Eit kulturelt ønskje om meir tid heime saman med borna. Mange foreldre i distriktet arbeider deltid og nokre er heimeverande på fulltid.



Eit gode mange verdset

ONSDAGSFRI: – Det er fint med ein fridag heime saman med pappa og kaninane mine, fortel Eiril. For andreklassingen betyr onsdag skulefri og kvalitetstid saman med ein av foreldra.

– Onsdagsfri opnar opp for at vi som foreldre får meir tid saman med eigne ungar, seier Sigurd Rønningen.

Familiefaren er glad for at Vågå kommune har valt å fortsette med skuleordninga. Han meiner det er eit gode som mange set pris på.

– Overgangen til skulen kan vere hard og mine ungar har verkeleg hatt godt av eit avbrekk midt i veka.

Opp til kvar enkelt kommune

Undervisningstida er den same over heile landet, men kommunane kan sjølv velje korleis dei vil organisere skuleveka, fortel Kjetil Vevle, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

OPPTIL KVAR KOMMUNE: Kommunar i distriktet har ulike behov, difor er det viktig at dei sjølv får organisere skuleordninga, seier statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Kvar kommune har ulike behov og trenger difor fridom til å organisere seg forskjellig, seier Vevle.

Han oppmodar likevel alle kommunar til å velje ei løysing som gjer at alle foreldre kan arbeide heiltid.

– Det kan dei løyse ved å til dømes tilby skolefritidsordning heile veka eller å utvide skuleveka til fem dagar.

Forskar: fordelar og ulemper

Seniorforskar i NORCE, Nina Jentoft, var leiar for forskingsprosjektet som i 2019 gjorde ei konsekvensutgreiing av skuleordninga. Ho trur ei fire dagars skuleveke kan ha sine fordelar, men også nokre ulemper.

KONSEKVENSUTGREIING: Nina Jentoft har sett på konsekvensane skuleordninga kan ha for ungane, men også korleis den kan påverke samfunnsstrukturen. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Læringsutbytte var det same for elevar som gjekk på skule fire dagar i veka, samanlikna med dei som har gått fem dagar.

Jentoft legg til at for nokre ungar kan det vere positivt med eit avbrekk midt i veka, men er klar på at mange barn treng skulen kvar dag.

– Ikkje alle har eit like godt nettverk eller tilbod heime, for dei barna vil ordninga vere negativ.

INGEN RETTE SVAR: Nina Jentoft meiner skuleordninga kan fungere godt for mange familiar, men det vil krevja gode tiltak frå kommunen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ho understrekar at samfunnet legg opp til at ein arbeider fulltid og ikkje alle foreldre har råd eller moglegheit til å ta seg fri for å vere ilag med ungane sine. Noko ho meiner kan bidra til sosiale og økonomiske skilnadar.

– Nokre nyttar sjølvsagt tilbodet om SFO, men vi såg at dei fleste valde å arbeide redusert for å vere heime med barna og som oftast var det mødrer, fortel Jentoft.

Uheldig deltidskultur

Kultur og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen, meiner ei fire dagars skuleveke kan føre til ein uheldig deltidskultur. Både med tanke på sysselsettinga i kommunen, men også for likestillinga.

UHELDIG: Anette Trettebergstuen meiner ordninga pålegg foreldre ei forventning om å vere meir heime med ungane. Noko ho meiner kan ha negative konsekvensar. Foto: Stig Jaarvik

– Ordninga bidrar til å underbyggje eit stereotypisk kjønnsmønster som kan svekke likestillinga, vi veit at dei fleste som blir heime med barna er kvinner.

Trettebergstuen peiker på at det kan føre til at kvinner blir løns- og pensjonstaparar.

Sjølv om ho veit at det finst mange gode sider med ei redusert skuleveke, kan skuleordninga også ha ein negativ innverknad på samfunnsstrukturen. Noko ho meiner kommunane må ta omsyn til.

– Handlar ikkje om likestilling

POTETSETTING: Skulefri gjev rom for ein annleis dag for familien og i dag er det potetsetting som står på agendaen.

Rønningen meiner at diskusjonen om ein fire dagars skuleveke bør handle om barnets beste og ikkje om likestilling.

– Likestilling og rollefordeling mellom kjønna er noko som må bli avgjort av foreldra sjølve.

– Ikkje alle, men dei fleste, har moglegheit til å arbeide noko redusert. I vår familie har vi delt det heilt likt og har fri annan kvar onsdag.

Familiefaren kjenner til fleire som har løyst det på same måte og veit at mange set pris på moglegheita til å vere heime med borna.

Kahrs er ueinig, ho ønskjer eit likestilt samfunn der alle har dei same moglegheitene.

UEINIG: Eva Kahrs er heime på foreldrepermisjon og ønskjer at dottera på tre månadar skal få ei fem dagars skuleveke slik som dei fleste andre. Foto: Ingrid Turtum / NRK

– Skulen skal ikkje vere ei straff. Dei fleste elevar trivst på skulen og det skal vere skulen sitt hovudansvar å sørge for at alle har ein god skulekvardag, ikkje vi som foreldre.