Politiaksjonen har pågått siden i 12-tiden mandag. Bevæpnet politi har omringet huset mannen har oppholdt seg i.

Like etter klokka 16.30 kunne operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt melde at mannen er pågrepet og blir fraktet til arresten på Hamar politistasjon.

Han ble ført ut av huset iført håndjern.

Trusselsituasjon

Politiet ville ha tak i mannen i forbindelse med en hendelse han var involvert i søndag kveld.

– Ja, han har vært involvert i en trusselhendelse i Ringsaker i går kveld. Så vi har søkt etter ham fordi vi ønsker å avhøre ham, sier operasjonsleder hos politiet, Kristian Bjaanes.

Store styrker fra politiet har forsøkt å få mannen til å overgi seg i hele dag.

Ville ikke samarbeide

De har vært i dialog med mannen store deler av tiden.

I 16-tiden oppdaterte politiet med at de fortsatt var i dialog med mannen, men at han ikke ville samarbeide med politiet.

Det er foreløpig uklart hvordan pågripelsen foregikk.

Ikke fare for naboene

Huset der den mistenkte mannen oppholder seg, ligger i et boligfelt i Brumunddal.

Politiet opplyser at de har hatt god kontroll på situasjonen, og at det ikke har vært fare for naboer eller andre i området.

– For utenforstående er det rolig på stedet. Det er ikke fare for andre beboere eller publikum, sier Kristian Bjaanes.