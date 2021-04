Flere personer sitter «hyttefast» på Strynefjellet

Hallgeir Elvehøy er en av dem som nå sitter fast på hytta si på Grotli i Skjåk kommune.

Det gjør også en rekke andre personer: Ifølge Skjåk hytteservice er det rundt 35 biler som venter på å få komme ned fra fjellet.

De fleste tilhører folk på hytter i området.

HVOR ER BILEN?: Såvidt synlig under snøen fant Hallgeir Elvehøy og datteren bilen i dag. Foto: privat

– Det er snøføyke så det holder, og det har kommet store skavler rundt hytta. Vinduene er gjenklistra med snø, forteller Elvehøy, som til daglig jobber som glasiolog i NVE.

Elvehøy forteller at de hadde tenkt seg ned igjen andre påskedag, men det gikk ikke. Nå blir det i stedet en ekstra feriedag.

– Men ingen av oss måtte på jobb i dag, og vi har nok mat, forklarer han.

TUNGT FØRE: En hyttebeboer på veg ned fra hytta si på Grotli, mot parkeringsplassen ved hotellet. Det er rundt 200 hytter i området. Foto: privat

Uvisst når de får reise hjem

Hyttenabo Gro Øren og mannen sitter også fast på hytta på Grotli.

– Det har kommet masse snø de siste par-tre dagene. Det blåser og snør tett. Det er nesten umulig å ta seg fram. Heldigvis har Skjåk hytteservice vært her med skuter slik at vi har ei løype å gå på, forklarer hun.

Om vinteren må de gå på ski en kilometer for å komme seg på hytta. Nå står bilen innesnødd på vinterparkeringen.

De kommer seg uansett ikke noe sted før riksveg 15 over Strynefjellet åpner igjen. Når det er, er uvisst.

VÆR: Gro Øren trives godt på hytta på Grotli. Hun bor til daglig i Førde. Foto: privat

Paret har det etter forholdene greit. Mat har de, både til seg og hunden. De har ikke innlagt vann, men har strøm. Nok ved har de også, og Øren understreker at det er selvvalgt at de ble værende på fjellet.

– Vi så hva som kom. Vi forventa at det skulle bli slik, men valgte å bli. En god del hyttefolk reiste ned tidligere for å unngå uværet, forklarer hun.

Mannen til Gro har innstallert seg på hyttekontor. Selv er hun pensjonist og bruker dagene på å lese og gå tur med hunden.

– Bare vi kommer oss ut, jeg og hunden, så har vi det bra. Det er godt med naturkrefter og at det røsker litt, sier Øren.

Begynte å gå tom for rasjoner

Inger Einvik er daglig leder ved Grotli Høyfjellshotell. Også de er innestengt nå, på grunn av snøen og vinden.

– Vi sliter med å få åpna dørene på hotellet her, men vi jobber med saken, sier hun.

Enkelte som sitter fast på hyttene, har tatt kontakt med hotellet. Einvik forteller at ei mor med to små barn ringte og fortalte at hun begynte å gå tom for rasjoner.

HOTELL: Inger Einvik er daglig leder på Grotli Høyfjellshotell. Nå er de innestengt på grunn av snø og vind. Foto: Grotli høyfjellshotell

– De håpa å få kommet seg ned fra fjellet snart, forteller Einvik, som forteller at kvinnen nå får hjelp fra Skjåk hytteservice.

Einvik sier det ikke er noen dramatikk på Grotli, men at alle på hyttene er innestengt og nedsnødd.

– Vi håper det blir mulig å få åpnet vegen i morgen, sier Einvik.

Snørekord i Skjåk

Vakthavende meteorolog Pernille Borander sier det skal blåse mye i fjellet resten av dagen. Det er ikke meldt om bedring før sent i kveld.

– Når det har kommet så mye snø som det har gjort, er det ikke så mye som skal til før det fokker seg til og skaper problemer for kjøreforholdene, sier hun.

UVÆR: Parkeringsplassen på Grotli Høyfjellshotell tirsdag formiddag. Bilene her kommer seg ikke noe sted før vegen forbi hotellet åpner igjen. De fleste bilene tilhører hyttefolk. Foto: GROTLI HØYFJELLSHOTELL

Hun legger til at det er snørekord i Skjåk-fjella nå. Den handler om økning i snødybde på ett døgn i april måned. Det økte fra tre til trettifem centimeter på målestasjonen i Skjåk i går, og det er rekord fra målingen starta på slutten av 1800-tallet.

– Så her har vinteren virkelig kommet tilbake, sier Borander.