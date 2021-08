Utset e-sportsarrangement grunna kopling til Smiths venner

Til helga skulle Norges e-sportforbund arrangere VM-kvalifisering i spela Counterstrike og Defence of the Ancients 2.

Forbundet, som vart etablert i fjor med kontor på Lillehammer, vart invitert av det internasjonale e-sportforbundet i juni til å arrangere VM-kvalifisering i Noreg. Eit eventuelt landslag vil få sjansen til å delta i Verdsmesterskapet i Israel i november.

Men grunna reaksjonar på arrangementsstaden Oslofjord Convention Center, må dei endre på kvalifiseringa i siste liten. Det var gamer.no som først omtala saka.

IKKJE GODT NOK FORANKRA: Thomas Breen i Norges e-sportsforbund meiner dei burde ha hatt ein betre prosess med å forankre arrangementet med deltakarane. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– No arbeider vi for å få til sluttspelet som eit online-event, slik at vi kan få det beste landslaget vi kan få, seier Thomas Breen, presseansvarleg i Norges e-sportforbund.

Reagerer på kopling til Smiths venner

Oslofjord Convention Center (OCC) sine lokale ligg Melsomvik i Vestfold. Det er eit aksjeselskap som er eigd av Brunstadstiftelsen. Stiftinga vart oppretta i 2002 av Brunstad Christian Church, også kalla Smiths venner.

Denne koplinga har blitt møtt med reaksjonar frå fleire spelarar og e-sportsklubbar, mellom anna Apeks, Timber E-sport og Bitfix Gaming. Det er særleg kyrkja sitt standpunkt på homofile som gjer at fleire har takka nei til å delta.

Det er ikkje første gongen eit sportsmiljø tek avstand frå OCC som arrangementsstad. I fjor vedtok Noregs Handballforbund at dei ikkje ville leggje arrangement til Oslofjord Arena.

Breen meiner den korte tidsfristen for å arrangere meisterskapen har gjort at dei ikkje fekk hatt ein god nok prosess i utarbeidinga av arrangementet med deltakarane.

– Eg står veldig godt inne for vurderinga vi gjorde med tanke på arrangementsstad, men vi burde ha forankra avgjerda betre opp mot laga som skulle delta.

Han seier at dei tenkte å opponere mot haldningane til frikyrkjesamfunnet, mellom anna ved å heise regnbogeflagg første dag. Dette var avklart med OCC.

– Vi tenkte det kunne vere fint å ha den markeringa på den staden, også for skape inkludering for dei 250 000 barna og ungdommane som tilhøyrer frikyrkjesamfunn i heile landet.

Kan ikkje støtte slike trussamfunn

Ein av klubbane som ikkje ønskte å delta i VM-kvalifiseringa er Apeks. Dei er ein e-sportsklubb med eit hovudfokus på skytespelet Counter-Strike, og har to forskjellige lag og trenarar for det spelet i stallen sin.

CEO i Apeks, Denise Anfinnsen, er fornøgd med at forbundet no snur, og meiner markeringa dei planla med regnbogeflagg ikkje var bra nok.

UTELUKKANDE POSITIV: Denise Anfinnsen i Apeks seier dei har fått god respons på avgjerda deira om å ikkje delta. Foto: Privat

– Det er fint at dei ville gjere ei markering på Oslofjord Convention Center, men det tek ikkje bort ifrå det faktum at vi ikkje ynskjer å økonomisk støtte eit trussamfunn som meiner at homofile lever i synd, og som bruker pengane på å spreie denne retorikken, seier ho.

Onsdag gjekk dei ut med ei pressemelding på Twitter der dei skriv at dei valte å ikkje melde seg på VM-kvalifiseringa, og oppfordra Norges e-sportforbund til å endre arrangementsstad.

Foto: Skjermdump

– Det var ei avgjerd alle spelarane var einige i, og vi har fått utelukkande god respons på valet om å ikkje delta.

Anfinnsen seier Apeks vil vurdere om dei skal delta i VM-kvalifiseringa etter kvart som dei får meir informasjon frå Norges e-sportforbund.

Uavhengig av trussamfunnet

Sals- og marknadsdirektør i Oslofjord Convention Center, Finn Erling Røgenæs, er tydeleg på at selskapet blir drive uavhengig, og ikkje er styrt av Brunstad Christian Church.

SKJØNAR FORVIRRINGA: Røgenes seier OCC er drive på reine kommersielle premissar, men at han forstår at folk blandar saman aktørane. Foto: Oslofjord Convention Center

– Oslofjord blir drive på reine kommersielle premissar, men vi forstår at ein kan blande saman aktørane slik strukturen er i dag. Vi har eit behov for eit enda tydelegare skilje mellom Brunstad Christian Church og Oslofjord Convention Center som ein kommersiell aktør. Det er også eit pågåande arbeid.

Brunstadstiftelsen vedtok i fjor å sørgje for at eigarforholdet mellom OCC og frikyrkja var tydeleg skilt frå kvarandre

Han seier dei tykkjer det er synd at dei ikkje får vere med på å arrangere VM-kvalifiseringa, og at det ikkje er nokon grunn til å ikkje nytte seg av lokala deira.

STORE LOKALE: Oslofjord Convention Center ligg i Vestfold. Foto: Oslofjord Convention Center / privat

– Vi ynskjer alle velkomne til Oslofjord Convention Center og vi praktiserer nulltoleranse mot diskriminering ovanfor våre gjestar, kundar og tilsette.

I fjor laga NRK brennpunkt ein dokumentar som tok for seg den økonomiske praksisen til frikyrkja, mellom anna gjennom forholdet deira til Brunstadstiftelsen.

