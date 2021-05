Hun ante at det var ugler i mosen, den unge jenta på moped, som natt til søndag ble stoppet av en bil med blålys og sirener på en vei i Romedal i Stange kommune.

– Hun stilte seg noe undrende til både klesdrakt og oppførsel, og tok derfor kontakt med politiet, sier Dyre Antonsen, operasjonsleder i Politiet i Innlandet.

Stanset to unge gutter

Politiet kunne bekrefte at de ikke hadde hatt noen patruljer i det aktuelle området på det tidspunktet. Etter litt etterforskning stanset politiet en bil på Ilseng som passet til beskrivelsen.

– Det var en privatbil påmontert blålys og noe uniformering, og det var to personer i bilen, sier Antonsen.

Personen som kjørte bilen erkjente at de hadde stanset en mopedist for kontroll. Ifølge Østlendingen skal ikke eieren av bilen, som var passasjer, ha erkjent noe.

– Føreren av bilen, en mann i slutten av tenårene, fikk førerkortet sitt beslaglagt. Vi har også beslaglagt bilen, sier Antonsen.

Ser alvorlig på saken

Antonsen vil ikke spekulere i hva slags straff de to unge mennene kan vente seg. Men politiet ser alvorlig på saken, og det vil få konsekvenser:

– Det er selvsagt ikke bra at noen utgir seg for å være politi, og at de samtidig har påmontert utstyr som brukes av våre utrykningskjøretøy, sier operasjonslederen.

Begge de to unge mennene skal være kjenninger av politiet fra tidligere.

– Tror politiet at de kan ha stanset flere enn den ene mopedisten i løpet av natta?

– Per nå har vi bare opplysninger om at de har stoppet et kjøretøy i natt. Om dette er noe de har gjort tidligere også vet vi ikke nå, sier Dyre Antonsen.