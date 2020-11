Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nylig la Bent Høie ut en melding på Twitter der han ga en stor takk til alle single som dropper å date i koronaens tid.

Norge er i starten på sin andre smittebølge. Torsdag rådet Erna Solberg befolkningen til å holde seg mest mulig hjemme. I tillegg rådet hun folk til å ha minst mulig sosial kontakt med andre.

For 30 år gamle Emily MacPherson setter dette nok en sperre for det hun allerede savner. Nemlig kroppskontakt med andre mennesker.

Klemmer på bamsen

– Å dra til frisør eller til fysioterapeut for å bli tatt på er veldig godt nå. Da får jeg berøring og massasje. For ellers har jeg ikke kroppskontakt med noen som helst.

MacPherson har flyttet fra familie og venner for å studere. Hun bor alene i Lillehammer og har et par venner hun tilbringer tiden sammen med.

Men de har kjærester og andre nærkontakter og Emily klemmer ikke på noen av dem.

– Det er mye mer ensomt nå enn til vanlig. Jeg har måttet finne fram bamsen min igjen. Den klemmer jeg når jeg kjenner at jeg trenger det, sier hun.

Emily MacPherson sier hun setter pris på at Bent Høie også ser de single. Men hun hadde ikke fått med seg tweeten fra helseministeren.

Hun har nemlig valgt å slette alle sosiale medier for å skjerme seg selv fra det hun mener blir for mange inntrykk og for mye unødvendig kjip informasjon.

– Det har nok hjulpet meg i å være litt mindre ensom, siden jeg ikke alltid får se hva alle andre holder på med. Likevel kjenner jeg at jeg ikke kan holde på med dette i lengden. Anbefaler det, men mange kan jo trenge den falske nærheten og tryggheten man får gjennom skjermen.

GJELDER FLERE: Emily tror flere kjenner på mangelen på kroppskontakt for tiden. Både yngre og eldre. Foto: mette vollan / nrk

Dette er de nye tiltakene.

– Viktig å få pratet ut

Kristin Flaten Gunstad er samtaleterapeut ved Høgskolen i Innlandet. Hun snakker mye med studenter om hvordan det siste året har preget livene deres og sier hun har merket at flere kommer til henne nå.

– Mange studenter flagger behovet for å ha et ansikt å prate til som ikke er på en skjerm. Det å komme på kontoret og bare få pratet ut om det som ligger på hjertet er nok viktig.

TRENGER KJÆRLIGHET: – For unge er det ofte en kjæreste de ønsker seg. Nettopp for å ha noen å dele tiden sin med, sier samtaleterapeut, Kristin Flaten Gunstad. Foto: Høgskolen i Innlandet / Trude Sandvik

I tillegg tror hun at bare det å ikke kunne gi klemmer til folk oppleves vanskelig for mange.

– De som ønsker mer kontakt med folk har det vanskeligere nå. Å bli satt i ufrivillig isolasjon gjør jo noe med folk, sier hun.

Sin egen klemmevenn

Studentprest ved blant annet NTNU Gjøvik, Anne Anker Bolstad, sier studentene hun prater med opplever mye ensomhet for tiden.

Hun mener det er viktig å være nære seg selv, nå som mange mangler nærhet til andre.

EGENOMSORG: Studentprest, Anne Anker Bolstad, sier man må bli flinkere med egenomsorg dersom man ikke har noen å være nær. Foto: NTNU Gjøvik

– En av de tingene jeg utfordrer studentene på er viktigheten av egenomsorg. Det handler mye om at man ikke er alene om det man erfarer for tiden.

– Det er også viktig å gi seg selv en god klem ved å stryke seg selv på armene og si til seg selv at man er god nok, legger hun til.