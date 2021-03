Deler av smitten som nå spres i Solør kan spores tilbake til en fest.

Denne uka blir alle de 400 elevene på Solør Videregående testa.

Ungdommene NRK traff på Haslemoen teststasjon i Våler mandag er oppgitte.

– Det er veldig dumt, sier Philip Pildahl og Oskar Rønning, som hadde håpet de skulle få feire russetid i mai.

Nå er de usikre på om det blir noe av feiringa.

39 smitta i Solør

Elevene ble sendt hjem fra skolen fredag og har digital undervisning fram til påske.

Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler, som har litt over 16 000 innbyggere, har nå 39 smittetilfeller.

Men de forventer flere når 400 elever testes.

– Det er alvorlig. En stor del skyldes en privat sammenkomst forrige helg i Grue, sier kommunelege i Våler, Bo Brendstrup.

Ungdom tør ikke si noe

Brendstrup og kollegene i Solør har fått vite at det var en fest med flere ungdommer, men vet ikke hvor mange som var til stede.

– Noen sier det var ti, andre sier det var 15. Men vi tror, og hører rykter, om at det kan ha vært en god del flere enn det, sier han.

ALVORLIG: Kommunelege i Våler, Bo Brendstrup, sier de nå har en alvorlig situasjon siden de ikke vet hvordan smitten kan ha spredd seg. Foto: Frode Meskau / NRK

Festdeltakerne har valgt å ikke fortelle hvem som var til stede.

Utfordringen med det er at kommunelegen ikke får oversikt over hvem som kan ha blitt utsatt for smitte.

– Jeg kan forstå at de er redd for å si at de har vært på festen fordi det har vært så mange der, men det gjør det vanskelig for oss å smittespore, sier Brendstrup.

Han sier flere av smittetilfellene de har fått de siste to ukene stammer fra festen. Det er både ungdom og nærkontakter til ungdommene som er smitta.

Også en barnehage i Åsnes er berørt av smitteutbruddet.

Men ikke alle smittetilfellene er knytta til ungdomsmiljøet. Noen stammer også fra besøk fra andre områder med høyt smittetrykk.

Smitten i Solør stenger skole med 1300 elever i Elverum

Siden kommunene ikke har oversikt over hvor mange ungdommer som kan være smittet har Solør videregående skole gått over til hjemmeundervisning.

STENGT SKOLE: Solør videregående skole, her ved avdelingen på Flisa, er stengt for undervisning. Alle elevene får nå hjemmeundervisning. Foto: Frode Meskau / NRK

– Noen av dem som er smittet er tilknytta skolen, sier Bo Brendstrup. Over 1000 personer er testa i regionen de siste dagene.

Mandag ettermiddag ble også alle de 1100 elevene ved Elverum videregående skole sendt hjem.

Skolen ligger i nabokommunen til Våler, og har flere elever fra Solør. Skoleledelsen frykter at smitten også sprer seg blant elevene i Elverum.

Det blir derfor digital undervisning også for dem fram til påske.

Noen av elevene jobber ved siden av skola, og har venner som jobber andre steder. Kommunelegen frykter derfor at smitten sprer seg.

– Vi oppfordrer på det sterkeste at folk følger de nasjonale retningslinjene, sier kommunelege Bo Brendstrup.

– Det har jo gått ut over hele Solør

Alle de 400 elevene ved Solør videregående fra blir altså testet denne uka.

Philip Pildahl og Oskar Rønning, som går på Solør videregående skoles avdeling på Flisa, er av dem som måtte teste seg mandag.

De var ikke på festen og synes det er synd at en ungdomsfest har ført til smittespredning.

– Det er unødvendig. Vi må klare å vente til det roer seg ned og flere blir vaksinert. Det er dumt å ha fester nå før russetida. Det ødelegger for oss siden vi er russ i år, sier gutta.

DUMT: Philip Pildahl og Oskar Rønning synes det er synd at noen ikke har klart å holde seg til flere har fått vaksine. Nå frykter de for russetida. Foto: Frode Meskau / NRK

De skjønner at mange vil feste, men hadde håpet de kunne vente litt til. De får støtte av Emma Ulfsbøl og Hedda Torkildsby som også testa seg mandag.

– Det er ikke bra. Det har jo gått ut over hele Solør, sier de.

Elevene er oppfordra til å holde seg hjemme og unngå å møte andre til de har fått svar på testen.

Det blir ingen undervisning på skolen før etter påske. Da håper både rektor og kommunelegen med at de har fått oversikt over hvor mange som er smittet av viruset.

Smittetallene i Solør har vært lave etter et større smitteutbrudd før jul i fjor.

Politiet ber festdeltakerne om åpenhet

Solør-kommunene innførte i dag lokale koronaforskrifter på grunn av smitteutbruddet. Treningssentre blir stengt, det er skjenkeforbud ved serveringssteder og påbud om hjemmekontor.

Men de har ikke satt opp en lokal forskrift på hvor mange folk kan ha besøk av.

Politiet har dermed mindre handlingsrom til å bøtelegge hvis det er flere personer samlet, enn fem som de nasjonale anbefalingene er på.

– Hvis det ligger i lokale forskrifter har vi mer å slå i bordet med, sier seksjonsleder for politiet i Solør Mathis Briskerud.

ANBEFALING: Seksjonsleder for politiet i Solør Mathis Briskerud oppfordrer ungdom til å si fra til kommunen hvis de var på festen. Foto: Halvor Mykleby

Politiet har ikke vært involvert i festen i Grue. De har hørt om den, men etterforsker ikke saken.

Briskerud sier ungdommene derfor ikke behøver å være redde for å fortelle at de var på festen. Det vil ikke få noen strafferettslige konsekvenser for dem.