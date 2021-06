Lars Monsen er bekymret for slitasjen på naturen når «alle» skal ut.

Nå mener han at flere må lære seg å bruke naturen uten å sette spor etter seg. Og han starter med de unge. De har dratt på tur med Monsen i Femundsmarka for å lære av den beste.

Klassisk nybegynnerfeil

Nå skal ungdommene konkurrere om å få en kjele med vann til å fosskoke først.

Lars Monsen tipser dem om å lete etter never for å få fyr på bålet.

– Men husk, ikke bruk kniv på trestammen. Det er den klassiske nybegynnerfeilen. For da etterlater du et spor som blir sittende veldig lenge. Never skal du rive av med bare fingrene, sier Monsen bestemt.

Det er nettopp dette han ivrer etter å lære bort. Hvordan vi skal bruke naturen uten å sette spor etter oss.

– Dette er grunnleggende norsk friluftsliv. Det er en del av kulturen vår. Det å kunne klare seg i naturen. Fyre et lite bål. Holde varmen. Og samtidig ta vare på naturen.

– Sporløs ferdsel er kjempeviktig, sier Lars Monsen.

Han ser fornøyd rundt seg mens ungdommene løper til og fra med stein, kvister og never til bålet.

– Her er det god innsats. Når konkurranseinstinktet våkner blir det fart på dem, gliser han.

Visste du at Isak Dreyer har Lars Monsen som forbilde? Det sa han etter at han hadde vunnet konkurransen Norges tøffeste.

50 års jubileum

I år feires det 50-års jubileum for Femundsmarka nasjonalpark, et av Sør-Skandinavias største verneområder.

En del av jubileumsprosjektet er en ungdomsleir der deltakerne får dra på tur med Lars Monsen og teamet hans, for å oppleve naturen og lære å klare seg med minimalt med utstyr.

Packrafting på vannet, telting, pakking av sekk og bålkonkurranse er noe av det de gjør.

Hele tiden med fokus på å ikke sette spor etter seg. Femundsmarka skal være like fin og urørt de neste 50 årene også.

Lars Monsen sier det er viktig for ham personlig å få bidra med kunnskapen sin.

Lars Monsen sier det er viktig for ham personlig å få lære ungdom om sporløs ferdsel i Femundsmarka.

– Det jeg står for, som jeg har lært av den eldre generasjonen, gamlekara, fatter'n og hans barndomskamerater. De satte pris på en brødskalk. De kunne klare seg med veldig lite utstyr, sier Monsen.

Han har vokst opp med turer i Femundsmarka.

– Når jeg kan være med og bidra til at den kommende generasjonen tar vare på villmarksområdene, så betyr det veldig mye, sier han.

Streng læremester

Ungdommene synes de har lært mye på kort tid. Lars Monsen er en læremester som gir klare beskjeder og rikelig med både ris og ros.

– Vi satser på å lære å overleve ute, uten å sette spor da, sier Ronja Kristiansen Rangberg og Anne Haugen.

De holder i hver sin ende av en stokk, mens kjelen med vann henger over flammene. Nå håper de at vannet koker opp snart.

Ungdommene samarbeider om å få en kjele med vann til å fosskoke fortest mulig. Denne gjengen vant bålkonkurransen.

En guttegjeng litt bortenfor ligger godt an.

Men Lars Monsen gjør det klinkende klart at det ikke er over før det er over. Vannet skal ikke bare koke, det skal fosskoke, før han utroper en vinner.

– Det er ingen snarvei til seier her, asså. Blir en stående med hendene i lomma så dør bålet.

«Alle» skal ut i naturen

Lars Monsen mener det er viktigere enn noen gang å lære folk om naturen og sporløs ferdsel.

– Nå eksploderer friluftslivet og alle skal på tur i norsk natur. Veldig mange har ikke den basiskunnskapen de trenger og da blir det stor slitasje, sier han.

Toalettbesøk, risping i trærne med kniv, bålplasser overalt.

Det største problemet er kanskje søppel som blir etterlatt i bålgroper. Det er veldig vanlig, men veldig unødvendig. En pose med feltrasjon brenner aldri helt opp.

– Skyll den og putt den nederst i sekken i stedet.

– Det du klarer å bære med deg inn, det klarer du å bære med deg ut. Der må vi få lov til å løfte en pekefinger. Det klarer du, sier Lars Monsen.

Sporløst dobesøk

To av jentene på leiren, Ronja Kristiansen Rangberg og Anne Haugen, ser problemet med at naturen nærmest kan bli brukt opp.

– Uansett hvor man er i naturen så ser man jo spor av andre som har vært på tur.

Det ingen vil se er at andre har vært på do. Så det har de også lært. Å gå på do uten å etterlate seg spor.

– Papiret kan du brenne på bålet. Men du kan også bruke mose til å tørke deg. Det går det og, sier Anne og Ronja.