– Det kommer til å knake godt både i husveggen og kroppen på det kaldeste.

Det sier Hans Olav Hygen, klimaforsker i Meteorologisk institutt.

Han sier at de kaldeste målestasjonene er i Innlandet og Trøndelag.

– Nå er Tynset og Røros kaldest i landet med minus 32 grader.

– En del vil få antydning til sprengkulde disse dagene, sier klimaforsker Hans Olav Hygen. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

– Bikkjekaldt

Klimaforskeren forteller at Nordland har en dyp, dyp blå farge på kartet.

– De har derimot ikke disse sprengkalde kulpene, men det er generelt kaldt over større områder, forklarer han.

– Kulda kommer til å vare noen dager, men temperaturene kommer til å stige inn mot helga. I Osloområdet kan det til og med bli plussgrader søndag, sier Hygen.

På Namnå i Grue i Solør var det også uvanlig kaldt i dag sier NRK-tipser Tom Sollien.

– På mårran i dag var det bikkjekaldt, 33 kalde. Det er sjelden det er så kaldt. Vi har jo opplevd kaldere, men nå må det være stopp.

VENTA MYE SNØ: – Flere må forberede seg på et nytt lass med snø, sier klimaforsker Hygen. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Kommer nytt lass med snø

På Vestlandet er det venta opp mot 25 centimeter snø på Vestlandet fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

– Det er ikke bare Vestlandet som blir ramma. Flere områder må være forberedt på å få et nytt lass med snø tirsdag og onsdag, sier Hygen.

Innstiller flere bussavganger

Kulden har satt en brems for Ruters busstilbud i Oslo i vinter. Nå innstilles en rekke bussavganger for å lette på trykket i påvente av enda en kuldebølge.

Fra tirsdag og innover helgen er det meldt ned mot 20 kuldegrader i hovedstaden.

– Vi har hatt et godt samarbeid med operatørene våre de siste dagene og sammen utarbeidet en plan for å gi et forutsigbart tilbud til befolkningen i Oslo og Akershus, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i en pressemelding mandag.

INNSTILLER BUSSAVGANGER: Lave temperaturer skaper utfordringer for elektriske busser. Her lader busser på Strømsveien ved Alnabru. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Ved forrige kuldebølge fikk Ruters nye elbusser store utfordringer, blant annet som følge av ladeproblemer og redusert rekkevidde. Ifølge Aftenposten har 4 prosent av alle Ruters bussavganger blitt innstilt i løpet av årets første 15 dager.

Både Ruter og operatørene bemanner opp de neste dagene i møte med kulden. Likevel vil det innebære færre avganger på en rekke busslinjer.

Ruter lover fortsatt et godt busstilbud i morgen- og ettermiddagsrushet. Formålet er at bussene får tid til å lade opp batteriene oftere når det er lengre tid mellom hver avgang.

Fare for skred og ising på skip

Tirsdag ventes betydelig snøskredfare i region Nord- og Indre Troms, Helgeland og Lyngen.

Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og bebyggelse, ifølge Yr.

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem, ifølge Yr. Generelt anbefales det å unngå skredterreng.

Det er også sendt ut oransje farevarsel for ising på skip i en rekke havområder.

I tillegg er det sendt ut gult farevarsel om ising på skip for kyststrøkene nord i Trøndelag, og i kyststrøkene nord for Trondheimsfjorden.

Rask isvekst kan føre til at små båter mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr.

Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser.

Yr oppfordrer til å fjerne isen raskt fra båten.