– Ut fra informasjonen vi har, er vi sikre på at tispa har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelsen på kullet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

For å unngå forstyrrelser av ulvene har Statens naturoppsyn ikke oppsøkt valpene i felt for å bekrefte hvor mange som er født.

Ulveparet ble flyttet fra Deisjøreviret i Østerdalen til Våler i Viken i januar i år.

FLYTTES: Ulvetispa fraktes bort på akebrett etter å ha blitt bedøvet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Årsaken til flyttingen var at ulveparet anses som genetisk viktig, og at myndighetene ville unngå at de ble skutt under lisensjakten.

Hannulven er nemlig en krysning av en finsk-russisk ulv og dermed viktig for å redusere problemet med innavl i den norske ulvebestanden.

En suksess

Nå bekrefter Miljødirektoratet altså at flyttingen har vært en suksess, og at paret har fått valper.

– Et valpekull er den endelige bekreftelsen på at den innsatsen som er lagt ned, ser ut til å gi det ønskede resultatet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen.

SNO følger nå situasjonen og vil etter hvert få samlet DNA fra valpene.

– Det er fortsatt viktig å sikre at ulvene ikke blir forstyrret i denne sårbare perioden. SNO har tilstedeværelse i felt og vi vil også følge nøye med på GPS-dataen vi får. Om noen uker vil det være mulig å gå inn for å få samlet inn DNA, sier Vangen

FORNØYD: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med da ulveparet ble bedøvet og flyttet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Også miljøministeren er fornøyd.

– Formålet med å ta vare på slike individer er nettopp at de skal formere seg. At ulveparet nå har slått seg ned i ulvesona og fått valper, er derfor svært gledelig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det er veldig viktig at ulv fra Finland og Russland lykkes i å spre sine gener i den skandinaviske ulvebestanden. Den høye graden av innavl er en alvorlig trussel for ulven i Norge og Sverige, sier Sveinung Rotevatn.

Neppe tilbake til Østerdalen

Deisjøparet har slått seg ned i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

Hannulven i paret har blitt flyttet før. Den gangen slo den seg ikke til ro.

Nå tror Knut Morten Vangen i miljødirektoratet at ulveparet vil bli der de er.

Det kan være at selve utformingen av reviret vil kunne endre seg noe med tiden, men at det nå er født valper tilsier at de flyttede ulvene vil bli værende i disse områdene, og at vandring tilbake til reviret i Østerdalen nå kan utelukkes.

