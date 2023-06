En annen sau ble funnet drept av ulven på et jorde utenfor. Det skriver avisene Tynsetingen og Arbeidets Rett søndag.

– Det som var skremmende var at det er tydelige spor på at ulven har vært inne i fjøset mitt, sier Kjersti An Bredesen til NRK.

Bonden opplyser at sauene hennes kan gå inn og ut fjøset som de vil gjennom en lav døråpning. På den måten kan de drikke vann og spise høy. Om natten sover dyrene også i fjøset.

Hun fortelle at det er tydelige blodspor i fjøset etter ulveangrepet.

– Ulven har faktisk gått inni fjøset gjennom to døråpninger og tatt med seg den ene tikka mi ut og dratt henne litt bortover. Og der lå hun oppspist. Da vi begynte å gå rundt og undersøke, så fant vi også rester av en sau til, sier Bredesen.

FUNNET OPPSPIST: Bonde Kjersti Ane Bredesen ved levningene etter en av sauene som ble tatt av ulven. Foto: Live Maren Mæhre Vold / Tynsetingen

Bekrefter at det er ulv

Saueangrepet antas å ha skjedd lørdag kveld eller natt til søndag. Statens Naturoppsyn gjorde søndag formiddag undersøkelser og fastslo at det dreier seg om et ulveangrep.

– Ingen tvil. Her er det bittmerker i nakke, kraftige nakkebitt over og under. Samt ulvespor i snøen. En teori kan være at ulven har angrepet ute og sauen har sprunget inn i fjøset etter den. For det ligger tarmer og blod ved inngangen, sier Jon Horten i SNO til avisa Arbeidets Rett.

Så sent som torsdag ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i Tynset kommune, og det letes nå etter spor. I tillegg settes det opp kameraer i Tynset Østs beitelags område.

I nabokommunene Tolga og Os er det tidligere blitt gitt skadefellingstillatelse på en ulv, skriver Tynsetingen.

– Maktesløs

Bonde Kjersti Ane Bredesen opplyser at alle gårdene i Teldalen i Tynset ligger innenfor et beiteprioritert området. Nå forberedes det beiteslipp i hele området.

– Det her er kjempeskremmende å tenke på, sier hun.

Hun håper jaktlaget klarer å felle rovdyret. Hvis ikke så må de vurdere tiltak for å beskytte dyrene. Selv har hun om lag 50 mordyr av gammel spælsau. Lammingen er ikke helt ferdig ennå, men foreløpig har hun ca. 75 lam som skal ut på beite.

I tillegg er det en del storfé av rasen Angus på gården og noen hester.

– Jeg følte meg veldig trygg med opplegget der dyrene har hatt stor frihet til å gå på områder ute, men at de har et fjøs de kan trekke inn i og hvor de føler seg trygge. Men når rovdyr da kommer etter dem inn så bli man litt maktesløs, sier Bredesen.

