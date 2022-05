Tatyana Gavrylova åpner konvolutten med kontanter hun kan bruke på ting hun og sønnen mangler på akuttmottaket på Haslemoen i Våler.

I tre uker har hun ventet på lommepenger hun kan bruke på personlige utgifter.

– Det er vanskelig å spørre hele tiden om penger eller ting vi trenger, sier hun.

Pengene i konvolutten gir henne en liten frihetsfølelse i det nye landet hun har flyktet til.

LOMMEPENGER: I denne konvolutten ligger pengene Tatyana har venta på lenge. Nå kan hun dra i butikken og handle ting hun trenger. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Rundt 15 akuttmottak i Norge mangler en fungerende betalingsløsning for dette nå, opplyser UDI til NRK.

Pål Nesse, som er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), synes tre uker er for lenge å vente på disse pengene.

– I Norge er det ingen grunn til at dette skal ta så lang tid, sier han.

– Vanskelig å være så avhengig

Gavrylova og Valeriia Marchenko bor på et akuttmottak der de får mat, og det de trenger for å vaske tøy.

Ukrainske flyktninger som kommer til Norge får også såkalte «startpakker» med klær, hygieneprodukter og sengetøy.

Men de får ikke alt. De får ikke dekket telefon, transport eller en del hygieneartikler de selv gjerne vil ha.

Mens de er på mottaket kan de ikke jobbe. Og ikke alle har tilgang på penger fra hjemlandet.

Personer som på asylmottak, har krav på det som kalles «økonomiske ytelser til livsopphold», hvis ikke de kan betale disse utgiftene selv. Hensikten er at dette skal dekke personlige utgifter, og ting de ikke får i mottaket.

En voksen person kan få 447 kroner i måneden, som tilsvarer litt under femten kroner dagen.

De får tillegg hvis de har barn og har kommet alene til Norge med barna.

Men de 400 flyktningene på Haslemoen i Våler har ikke fått pengene første dagen de kom til mottaket, men har måttet vente.

Gavrylova og Marchenko sier at de i løpet av de siste ukene har spurt mange ganger, sendt brev til ledelsen av mottaket og til UDI.

Det er så vanskelig å spørre om penger hele tiden til ting vi trenger. Det blir som å være et barn. Tatyana Gavrylova, flykting fra Ukraina

Først fredag 6. mai fikk de lommepengene de har venta på. Da hadde de ventet i henholdsvis 18 og 22 dager på pengene.

VIL VÆRE UAVHENGIGE: Valeriia Marchenko og Tatyana Gavrylova vil gjerne være uavhengige og slippe å spørre om penger og hygieneartikler. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Nå føler jeg meg uavhengig, sier Marchenko som har puttet sedlene i den tomme lommeboka.

Siden hun har kommet alene til Norge med barnet sitt, får hun litt over 1000 kroner i måneden.

Men de pengene ventet hun tre uker på å få.

Her kan du lese mer om hva UDI krever at flyktninger skal få når de bor på akuttmottak.

Jobber for at det skal gå raskt

Flyktningene får basistilskuddet som kontanter eller kort.

UDI beregner beløpet og sender listene ut til mottakene, som utbetaler beløpene til flyktningene.

Ved Haslemoen betaler de ut kontanter og det skal egentlig skje den første og 16. i hver måned. Nå var det første gang de skulle utbetale.

TAR TID: Mottaksleder ved Haslemoen Kjell Åge Moen sier det var første gang de skulle betale ut pengene denne gangen. Han gir det som forklaring på at det tok tid før flyktningene fikk pengene. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det tar litt tid å få penger i hus. Så skal det beregnes hvor mye hver enkelt skal ha, sier mottaksleder Kjell Åge Moen.

Han gir det som forklaring på at det ble forsinkelse med utbetalingen, og sier at de også er avhengige av lister fra UDI hvor det står hvor mye penger hver enkelt person skal få.

Moen sier mottaket har sørget for at flyktningene har fått hjelp, hvis de har måttet vente på basisstøtten.

Mottakslederen sier også at flyktningene får informasjon om at de har rett på penger når de er på ankomstmøter ved mottaket.

De har jo det nødvendigste av det de trenger dekka her med husrom, mat og hygieneartikler. Kjell Åge Moen, mottaksleder Haslemoen akuttmottak

PLASS TIL 900: Akuttmottaket på Haslemoen i Våler har plass til 900 flyktninger i det som tidligere var en militærleir. Nå bor nesten 400 ukrainske flyktninger her. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre, sier UDI jobber med at basistilskuddet skal utbetales så raskt som mulig.

Det har kommet mange flyktninger i løpet av kort tid, og det skal regnes ut hvor mye hver enkelt skal få utbetalt, sier Fløtre.

Det er forskjellige satser avhengig av om de får all mat på mottaket og om flyktningen er alene eller har barn.

TAR TID: Direktør for mottak og retur i UDI Borghild Fløtre sier en av hovedgrunnene til at utbetaling av basistilskuddet er forsinka flere steder er at det tar tid å få tak i kort og kontanter raskt nok. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Hun sier hovedårsaken til at det har tatt tid er at det tar tid å få tak i kort og kontanter. Også nye hvitvaskingsregler har gjort arbeidet enda mer omstendelig, sier UDI-direktøren.

– Hvor omfattende problem har det vært å betale ut penger til ukrainske flyktninger i Norge?

– Det har vært variert. Ved noen mottak har det tatt tid, ved andre mottak har det tatt kortere tid. I dag har vi rundt 15 mottak der vi venter på å få utbetalt nå i mai. Dette kan være mottak som har blitt etablert nylig, og der det ikke har kommet kort eller kontanter.

Hun understreker at hvis mottak er forsinket med utbetalingen, må de kompensere for at flyktningene ikke får pengene i tide.

Da må mottakene hjelpe til med å skaffe flyktningene det de mangler.

Jeg skulle gjerne sett at det gikk raskere. Vi har gjort det vi kan for å pushe framdriften. Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI

UDI jobber med at basistilskuddet skal utbetales så raskt som mulig.

– Har med verdighet å gjøre

Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, mener det må være mulig å løse dette enkelt.

Han sier han skjønner at det var mye i starten da flyktningene kom, men mener det er snakk om så beskjeden støtte at det må være mulig å få til raskere.

Han mener at det tar for lang tid, dersom det drøyer lenger med utbetalingene enn utover de vanlige utbetalingene, som altså skal skje to ganger hver måned.

MÅ GÅ RASKERE: Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, skjønner at det var mye å håndtere i starten men mener tre uker er for lang tid å vente. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Det har litt også med verdighet å gjøre. Når du skal ha små ting til deg selv, til en veldig rimelig kostnad, så skal du kunne håndtere det på egen hånd. Og ikke bli satt til å krype og spørre, om hver eneste lille ting, sier Nesse.

Nå har Marchenko og Gavrylova fått penger. De kan ta bussen til matbutikken tre kilometer unna mottaket for å handle det de mangler.

– Det er andre gangen jeg er her siden jeg kom for en måned siden, sier Tatyana.

Marchenko handler litt frukt og juice til datteren og noen hygieneartikler.

De er takknemlig for at Norge tar imot ukrainske flyktninger. Men de synes det er vanskelig å være så avhengig av andre i voksen alder.

UNDER 200 KRONER: Valeriia Marchenko og Tatyana Gavrylova holdt seg under 200 kroner hver på handleturen. Så da har de litt igjen til neste utbetaling. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

I handlekurven er det i tillegg vaskemidler for klær. Da slipper de å spørre på mottaket om noen kan låse opp rommet der det er vaskemidler.

Varene i handlekurven kom heldigvis på under 200 kroner for hver av damene.

Da er det litt igjen til neste utbetaling. Men det blir nok ikke så ofte de drar i butikken, tror de.