Ukraina har på nytt henvendt seg til flere Nato-land om å få yttereligere støtte i form av blant annet våpen.

Fra før har Norge bidratt med 2000 panservernvåpen, og Sverige har allerede gitt uttrykk for at de kommer til å sende flere våpen.

I dag var Venstre-leder Guri Melby på besøk i Elverum under militærøvelsen Cold Response.

Der var hun helt tydelig på at Norge bør sende mer våpen til Ukraina, slik også Sverige gjør.

– Ja, det mener jeg absolutt vi bør. Angrepskrigen har endret sikkerhetspolitikken og ført til økt utrygghet. Da må Norge stille opp med det vi kan, sier Melby til NRK.

Ifølge Melby er det viktigere enn noen gang å stille opp akkurat nå.

– Denne krigen handler nemlig ikke bare om Ukraina, men om hvorvidt det skal være mulig å endre Europas grenser med våpenmakt, sier Melby.

Ja til å sende mer våpen

Da Norge i februar besluttet å sende våpen, brøt de med et forbud fra 1959 mot eksport av våpen i krig.

Fredag var også Stortingets Utenriks- og forsvarskomitéen på besøk i Elverum.

Ifølge Melby har regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre ryggdekning i Stortinget til å gå lenger når det gjelder hva Norge skal bidra med av hjelp til Ukraina.

Venstre-lederen mener det også bør innføres flere sanksjoner mot Russland, blant annet ved å stenge norske havner for russiske skip. Flere tiltak hun nevner er å gi flere våpen og frie midler slik at Ukraina kan kjøpe våpen.

– Vi må stille opp for Ukraina med all den hjelpen vi kan gi og alle midler som skal til. Vi må lære av historien og stille opp for Ukraina, Georgia og Moldova på samme måte som amerikanerne gjorde for oss etter krigen.

Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, gir støtte til Regjeringen rundt hva Norge skal gi av flere bidrag til Ukraina. Foto: Frode Meskau / NRK

Høyre positive til å sende mer våpen

Leder i komitéen, Ine Eriksen Søreide, vil ikke svare konkret på om Høyre mener Norge bør sende mer våpen, men at de gir regjeringen full støtte.

– Hvis det blir aktuelt å sende flere våpen til Ukraina, så har vi i Høyre signalisert at regjeringen vil ha vår støtte i det.

Torsdag deltok statsminister Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøtet i Brussel for å diskutere krigen i Ukraina.

Støre bekreftet da at Norge har fått en henvendelse om ytterligere våpenforsendelser.

– Vi har sammen med andre Nato-land fått en rekke henvendelser på det. Det har regjeringen til løpende vurdering, men jeg vil ikke kommentere sånn i detalj for dette er spørsmål som vi avgjør sammen med andre allierte, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Russisk etterretning følger med

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen forteller at russisk etterretning følger nøye med på hvilke våpen og forsyninger som sendes til Ukraina. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Oberstløytnant og hovedlærer på Forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen, vil ikke gå i detalj på hva han mener Norge bør sende til Ukraina.

– Det må være noe som er prioritert på Ukrainas behovsliste, det må være utstyr og våpen som Norge har nok av til å avgi, og noe som er enkelt å vedlikeholde, sier Hågen Karlsen.

Han forteller at russisk etterretning følger nøye med på hvilke våpen og forsyninger som sendes til Ukraina.

– Jeg tror tendensen i NATO nå er at man ikke ønsker å gå ut med det før det er sendt av gårde og godt på vei.