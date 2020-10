TV-aksjon-boikott ble gull for andre organisasjoner

Årets TV-aksjon fikk inn 228 millioner kroner. Det er det laveste beløpet som er samlet inn de siste fem årene. For en rekke kommuner var givergleden mer enn halvert siden i fjor.

Årets aksjon har vært digital på grunn av koronapandemien og omstridt fordi WWF Verdens naturfond vil ha flere rovdyr i norsk natur. Flere ordførere gjorde det på forhånd klart at de boikotter innsamlingen.

En oversikt NRK har laget viser at de 32 kommunene som har ikke støttet TV-aksjonen så langt har donert 175 000 kroner til andre organisasjoner. Flere av kommunene gav uttrykk for at de ønsket å støtte TV-aksjonens formål som i år var bekjempelse av plast i havet. Mest har Rivers. Global, som jobber mot havforurensning, fått inn.

– Vi har fått 150 000 kroner. Det er jo bare enestående, forteller grunnlegger av organisasjonen, Martin Alvsvåg.

Mindre giverglede i år

Innsamlingstallene viser at privatpersoner, næringsliv og organisasjoner i 30 av de 32 boikott-kommunene har gitt mindre penger til årets TV-aksjon enn snittet de siste tre årene. Også beløpene som kommunene har donert til andre formål er lavere enn tidligere år.

– Kommunestyret vedtok at vi skulle gi 10 000 kroner til Rivers. Global, sier ordfører i Våler kommune i Innlandet, Ole Cato Lie (Sp).

Både kommunens eget bidrag og totalbeløpet som er samlet inn til TV-aksjonen i kommunen er mindre enn tidligere år. Det synes ordføreren er leit.

– Beløpet har variert med formålet og så tror jeg det er spesielt i år fordi innsamlingen har vært digital, sier Lie.

Dette har kommunene som ikke støttet WWF samlet inn (foreløpige tall) Kommune Innsamlet beløp til tv-aksjonen 2020 (kommune, bedrifter, privatpersoner) Innsamlet beløp til tv-aksjonen siste tre år (snitt) (kommune, bedrifter, privatpersoner) Innsamlet beløp til andre organisasjoner (kommune) Os 50 711 kr 168 811 kr ikke avgjort Tynset 165 397 kr 314 966 kr 60 000 kr Alvdal 65 189 kr 151 273 kr 0 kr Rendalen 47 537 kr 120 093 kr Engerdal 34 006 kr 106 396 kr Folldal 43 461 kr 113 038 kr 0 kr Lesja 49 804 kr 140 794 kr 15 000 kr Ringebu 96 157 kr 222 497 kr 10 000 kr Sør-Fron 72 827 kr 146 490 kr 10 000 kr Åsnes 167 389 kr 367 224 kr Snåsa 42 442 kr 109 584 kr 5000 kr Tydal 17 343 kr 67 901 kr Meråker 59 609 kr 105 367 kr 5000 kr Namsskogan 15 815 kr 79 375 kr 0 kr Høylandet 24 781 kr 81 702 kr ikke avgjort Grong 53 290 kr 133 846 kr 0 kr Moskenes 68 239 kr 48 725 kr 0 kr Grane 31 646 kr 70 825 kr 0 kr Hattfjelldal 51 395 kr 77 347 kr 3000 kr Beiarn 28 136 kr 74 206 kr 10 000 kr Bardu 106 333 kr 185 435 kr 8000 kr Hemsedal 117 284 kr 153 555 kr 0 kr Flå 63 691 kr 69 085 kr 0 kr Åmot 97 766 kr 183 900 kr 0 kr Skjåk 51 712 kr 145 971 kr 20 000 kr Bygland 48 852 kr 89 927 kr 20 000 kr Lavangen 21 318 kr 64 640 kr 0 kr Øystre Slidre 92 688 kr 167 259 kr 0 kr Våler 101 113 kr 138 596 kr 10 000 kr Nore og Uvdal 69 029 kr 142 595 kr 0 kr Røyrvik 13 878 kr 64 914 kr Sunndal 316 393 kr 465 178 kr

– Synd for klimasaken

TV-aksjonens leder Vibecke Østby har uttalt at hun synes det er leit at det har kommet inn lavere beløp fra en rekke kommuner sammenliknet med tidligere år.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, er glad for at flere av kommunene som ikke støttet TV-aksjonen har gitt penger til andre miljøformål.

PROBLEM: Lederen i Natur og Ungdom mener det er en utfordring at mange fokuserer på enkeltstandpunkter i miljøsaker. Foto: THOR DUE / THOR DUE

– Det er vanskelig å uttale seg om beløpet fordi vi ikke vet hvor mye kommunene hadde donert til TV-aksjonen hvis det hadde gått til en organisasjon de hadde lyst til å støtte, sier Woie.

Hun mener det er et paradoks at nordmenn fokuserer på det de er uenige i i miljøsaker.

– Vi ser altfor mye i klima og miljøsaken at man henger seg opp i det man er uenig i og at man ikke klarer å skille fra sak til sak. Det er utrolig synd for klimasaken trenger at vi jobber på mange fronter, forteller Woie.

Flau over eget fylke etter TV-aksjon

BETENT: På grunn av rovdyrkonflikten med WWF har 32 kommuner valgt å ikke gi penger til TV-aksjonen i år. Foto: Heiko Junge / NPK

Storfornøyd med nye medlemmer

For Rivers. Global som startet opp i 2018 betyr de siste dagers innkomne midler at organisasjonen kan fortsette sitt arbeid med å byge en plastsamler til bruk i elver. Takket være boikott-kommunene kan denne bli klar allerede neste år.

Foto: Rivers.Global

– Det kommer stadig inn penger. For en liten organisasjon som vår, betyr pengene veldig mye, forteller Alvsvåg.

Plastsamleren, The River Cleaner, skal etter planen bruke strømmen i elva til å føre plast og annet inn i en stor trålpose, som kan tømmes på land hvor innholdet sorteres før videre håndtering.

Alvsvåg trekker også frem at Rivers. Global har fått flere nye medlemmer og blitt mer kjent den siste tiden.

– Den økte oppmerksomheten også gull verdt.

De digitale bøssene er åpne til 1. november, mens selve aksjonen holder på til 20. desember.

