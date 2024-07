I 2022 skrev NRK om tusenvis av gamle tannbørster som lå dumpet i skogen i Åsnes kommune.

Tannbørstene ble dumpet lovlig av tannbørstefabrikken Jordan på 70- og 80-tallet. Siden har flere tusen kubikk med plast ligget nær Flisaelva.

Saken fikk mye oppmerksomhet.

Nå, to år senere, ligger tannbørstene fortsatt urørt.

Det er to år siden haugen av tannbørster ble oppdaget i skogen i Åsnes. De ligger der fortsatt. Foto: Frode Meskau

– Vi ble lovet at dette virkelig skulle bli tatt tak i, men det har ikke skjedd noe som helst. Det ser rett og slett likt ut, sier Robert Tollefsen, som er leder for Plastpiratene i Innlandet.

Tollefsen var i området denne uken og filmet synet som møtte ham.

– Nitrist

Tannbørstene ligger i skogen en mil unna sentrum. De ligger på en privat eiendom nær Flisaelva, som renner ut i Glomma.

Plastpiratene peker på at tannbørstene er laget av gammelt, oljebasert plastmateriale.

– Det er nitrist å se at det fortsatt ligger der. Jeg vet at dette påvirker naturen rundt oss, sier Tollefsen.

Robert Tollefsen leder Plastpiratene i Innlandet og er skuffet over at tannbørstene fortsatt ikke er ryddet bort. Foto: Frode Meskau / NRK

Da NRK sist omtalte saken ble flere aktører pekt på som ansvarlige.

Åsnes kommune, grunneiere, Jordan og Orkla som overtok fabrikklokalene i 2012. Ingen av dem påtok seg det fulle ansvaret for veien videre.

Dette er mikroplast Foto: Pandora Film Plasten som havner i naturen brytes ikke ned, men brytes isteden opp i mindre og mindre biter. Til slutt blir den til det vi kaller for mikroplast, som er nesten umulig å fjerne fra naturen.

Mikroplast er små partikler av plast som har en størrelse mellom 0,001 og 5 millimeter.

Disse plastbitene varierer veldig i størrelse, farge og form og har ulike egenskaper og innhold av kjemikalier.

I dag finner vi mikroplast på alle verdens kontinenter, og den er i maten vi spiser, vannet vi drikker og lufta vi puster.

Mikroplast i naturen forstyrrer økosystemene våre, og kan være skadelige for både mennesker og dyr. Kilde: WWF

Tester om plasten kan gjenvinnes

Men det har vært dialog mellom flere av de ovennevnte og organisasjonen Plastpiratene de siste årene.

Åsnes kommune er ikke enig i at ingenting har blitt gjort.

– Vi har engasjert konsulentselskapet Sweco til et prøveprosjekt. Målet er å se om det går an å gjenvinne plasten, sier Marius Skymoen.

Marius Skymoen, miljøansvarlig i Åsnes kommune, sier de jobber med saken, men erkjenner at det har tatt lang tid. Foto: Mats Sparby / NRK

Han er miljøansvarlig i Åsnes kommune og har jobbet med saken i flere år. Han bekrefter at plastbørstene fortsatt ligger i skogen og erkjenner at prosessen har tatt tid.

– Vi har måttet hyre inn eksperter og det har vært en innkjøpsprosess. Vi skrev under kontrakten i slutten av 2023. Og så har det vært en del utskifting av personell hos dem, sier Skymoen.

– Det siste jeg hørte er at arbeidet starter i august, legger han til.

Ingeniørene i Sweco skal ta med seg en viss mengde plast for å sjekke om materialet er gjenvinnbart. Dersom det er mulig, kan plastdeponiet få nytt liv som for eksempel pionerbåter.

Hvorfor ikke bare fjerne plasten?

Åsnes kommune tar årlige prøver i elva for å måle nivået av plast i vannet.

Marius Skymoen forteller at prøvene har vist et lavt, stabilt nivå de siste årene og at situasjonen derfor ikke anses som kritisk.

I vår kom det kom det frem at kommunen gikk 44,5 millioner kroner i underskudd, ifølge avisa Glåmdalen. Plastpiratene frykter dette kan bidra til å forsinke prosessen ytterligere.

Foto: Frode Meskau / NRK

Kommunedirektør Morten Wenstad er klar på at saken har høy prioritet hos kommunen.

– Vi tar dette på alvor. Saken blir ikke nedprioritert. Det er avsatt midler på investeringsbudsjettet for å rydde opp, sier Wenstad.

– Samtidig er det en balansegang mellom dette og tilgjengelige ressurser. Det er den utfordringa en fattig kommune står overfor, sier han.

– Hvorfor kan man ikke bare fjerne plasten?

– Fordi at hvis man kan gjenvinne noe, så er det en vinn-vinn-situasjon. Da får man brukt materialet til noe annet i tillegg. Og skulle man fjernet alt måtte man blitt enige om en fordeling mellom partene og det er ikke bare bare, sier miljøansvarlig Skymoen.

Han tror ikke Åsnes kommune har midler til å fjerne all plasten selv i den økonomiske situasjonen de er i nå.

Hauger med plastsøppel ligger fortsatt i skogen ved Flisaelva i Åsnes. Foto: Plastpiratene/Robert Tollefsen

I ferd med å miste motet

Plastpiratene har engasjert seg i saken i lang tid.

– Vi lagde denne videoen fordi ingenting skjer. Drømmen hadde vært om vi kunne tatt opp all plasten og resirkulert den, sier Robert Tollefsen.

– Vi må rydde opp i gamle synder. Vi kan ikke la gammel søppel ligge igjen i naturen og overse det.

Også på nasjonalt nivå har lederen i Plastpiratene merket mangel på drivkraft. Han sier at mange av de frivillige begynner å miste motet.

– Det er jo demotiverende å se at alt som blir påpekt og prøvd gjort noe med, det skjer det ikke noe med, sier leder Andreas Brandvoll.