Produksjonen av tannbørster på Flisa ble flytta til England for snart 20 år siden. Men tannbørstene som ble kasta som feilvare på 1970 og 1980-tallet, ligger fortsatt i skogen en mil unna sentrum.

Flere tusen kubikk plastikk er dumpa på den private eiendommen. Det skal ha vært en avtale Jordan gjorde med daværende grunneier.

– Dette er det verste jeg noensinne har vært borti, sier Robert Tollefsen i Plastpiratene i Innlandet.

Han frykter at plasten skal havne i bekken som renner like ved. Den renner ut i Flisa-elva, som ender i Glomma.

Kan forurense havet

Tannbørstene som ligger på bakken ble kasta på 1980-tallet og ser like ut i dag som da de ble kasta. Det er fordi de er laget av hygieneplast. Det har lengre nedbrytningstid.

– De påstår at denne type plast ikke er så farlig som annen type plast. Men plast er plast, sier Robert Tollefsen.

Selv om Plastpiratene skal til Flisa og rydde langs Glomma i helga kan ikke de ikke rydde vekk denne plasten.

– Det er så store mengder at det har vi verken kapasitet eller mannskap til, sier han.

TANNBØRSTER: De kasserte tannbørstene ble dekket til med jord, men ligger nå åpent i skogen i Åsnes. Foto: Frode Meskau / NRK

Han og Rita Fossmoen som bor i området mener at det må ryddes opp. For selv om mye av plasten ikke har gått i oppløsning ennå vil det komme til å gjøre det. Og da frykter de for Flisaelva og Glomma som igjen renner ut i havet.

– Det er ikke forsvarlig at det blir liggende i naturen, sier Fossmoen.

Hun mener at Orkla, som tok over for Jordan, og Åsnes kommune må tak tak i det før det er for sent.

Stort problem for kommunen

Miljøansvarlig i teknisk etat i Åsnes, Marius Skymoen, innrømmer at plasthaugen etter Jordanfabrikken er et stort problem for dem.

Det er tatt vannprøver i bekken som renner like der plasten ble gravd ned, og de viser litt forhøya verdier. Det skal tas nye prøver i høst.

Han mener det er et litt mindre problem enn hvis det hadde vært ordinær plast.

JOBBER MED LØSNING: Miljøansvarlig i teknisk etat i Åsnes, Marius Skymoen, jobber med å finne ut hvordan plasten skal fjernes.

– Det må gjøres noe for det vil bli mer avrenning, men vi har tid til å finne løsning, sier han.

En løsning er å få brutt ned plasten kjemisk og stenge av bekken. Kommunen har ansvar for å finne en løsning. Men som flere andre kommuner har de dårlig råd og flere gamle avfallsplasser som ble brukt før noen tenkte på miljøvern.

Vet ikke hvem som skal betale

Siden avtalen om tømming av søppelet i skogen ble gjort av Jordan, som er lagt ned, og en grunneier som ikke lever lengre, er det usikkert hvem som må ta regninga for oppryddinga.

I 2012 kjøpte Orkla Jordan-fabrikken. Og det er en ny grunneier som har tatt over skogsområdet.

Marius Skymoen i Åsnes kommune sier ansvaret er tredelt. Kommunen skal finne en løsning men det er Orkla som egentlig er årsaken til at det er plast der. Selv om det skjedde før de kjøpte fabrikken.

MYE PLAST: I tillegg til tannbørstene er det flere andre industriartikler som har blitt dumpa i skogen. Foto: Frode Meskau / NRK

Og det er grunneier som har stedet, selv om han ikke gjorde avtalen med Jordan i sin tid.

– Det må være Orkla som tar kostnaden, mener Einar Ottesen Toverud.

Det er han som nå er grunneier. Han kjøpte eiendommen i vår, vel vitende om at det ble gravd ned plast fra Jordan der.

– Alle visste det, sier han.

Det var ingen hemmelighet, og han mener at kommunen må ha godkjent det i sin tid siden det var tilrettelagt med rør i bekken.

Han var litt skeptisk til å kjøpe eiendommen men tenkte at det ville løse seg. Nå frykter han at opprydningen vil bli en stor økonomisk belastning for han. For en avtale han ikke hadde noe med å gjøre.

Har ikke ansvaret

Orkla mener ansvaret ligger hos Åsnes kommune og grunneier.

De har undersøkt saken og funnet ut at det lå en avtale om at den tidligere grunneieren hentet avfallet på fabrikken og deponert det på egen privat grunn fra 1960 til 1980-tallet. Det har bedriften betalt for.

Private deponier var vanlig og vurdert som egnet rundt om i landet for 50–60 år siden.

Men selv om Orkla mener de ikke har noe juridisk ansvar vil de være med og bidra til en løsning.

– Det er ikke et hyggelig syn å se gamle produkter fra oss ligge i naturen på denne måten, sier kommunikasjonssjef i Orkla, Anne Gjemdal.

Hun mener denne situasjonen viser behovet for å få på plass en sirkulær økonomi der brukt plast går tilbake til kretsløpet for så og brukes om igjen.