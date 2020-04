Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen i Gudbrandsdalen var tidlig en av de hardest ramma av koronaviruset i Norge. Hver sjette innbygger var i karantene, nå venter de fem siste Sel-værene på å bli friskmeldt.

Og det har ikke kommet av seg sjøl. Kommunalsjef i Sel kommune, Iren Ramsøy, karakteriserer det hele som en svært tøff opplevelse.

– Mange har jobba døgnet rundt, og vi har satt inn tiltak som har begrensa folks frihet kraftig, sier hun.

– La oss på en svært streng linje

Smitten kom overraskende tidlig til kommunen og fikk derfor spre seg før en var klar over at viruset hadde nådd Nord-Gudbrandsdalen. De første positive testene kom 5. mars. De ble etter hvert sporet til reiser i utlandet. Sjøl om myndighetene da visste lite om hvilket omfang dette skulle få var kommunen tidlig ute med strenge tiltak.

STRENG: Kommunalsjef i Sel kommune, Iren Ramsøy, sier de nok har vært strengere enn mange andre. Foto: Privat

– Vi mistenkte tidlig at viruset smittet mye før enn man trodde, derfor innførte vi utvida karantenetid og spora smitta tilbake 48 timer før den som var smitta sjøl fikk symptomer. Det betydde at svært mange kom i karantene, sier Ramsøy.

Hun sier at registreringa også viste at viruset ikke trengte nærkontakt mellom personer for å spre seg.

– De hadde vært i samme omgangskrets, i samme rom. eller på samme sosiale arrangement. De ble eksponert for viruset uten nærkontakt. Derfor valgte vi å følge føre var prinsippet, noe som medførte at blant annet hele skoleklasser og personer som deltok ved samme festlig lag ble satt i karantene, i tilfelle det viste seg at en var smitta.

– Dette er ikke over

Men Sel er ikke selvtilfredse. Koronaviruset er ikke overvunnet. Derfor oppfordrer Ramsøy alle til å ta akkurat de samme forholdsregler som før.

– Vi registrerer at vi har færre sykdomstilfeller, men vi har nok smitte rundt oss som ikke er oppdaga eller håndtert. Vi har ikke helt oversikt og vi må forberede oss på det verste, sier Ramsøy.

Derfor ser hun ingen grunn til å tro at det hele er over.

– Vi har lyktes med å slå ned det første utbruddet. Nå må vi, i likhet med hele landet, være forberedt på den toppen som kan være her om noen uker. Så dette er kanskje bare ei pause, sier Ramsøy.

Ingen i kommunen har vært innlagt på sykehus eller vært så syke at det har vært fare for liv. Men Ramsøy er bekymret for hva som kan vente.

– Vi er i en region der vi har mange i risikogruppa, dette er fremdeles en alvorlig situasjon, sier hun.

Holder avstand

Hele 36 innbyggere i kommunen er bekrefta smitta av viruset. En av dem er Lars Blekastad fra kommunesenteret Otta.

– Jeg fikk viruset av en kollega. Vi var på et møte. Da ble både jeg og en annen kollega smitta, forteller han.

Blekastad er nå erklært frisk, men likevel merker han at folk holder seg på god avstand.

– Jeg føler at folk er litt redd meg, og tror at jeg kan smitte dem fortsatt. Mange spekulerer nok også på hvordan jeg har blitt smitta. Men ifølge kommunelegen som har friskmeldt meg, så er jeg ingen risiko nå, sier han.

Forskjellig sykdomsforløp i familien

Siden han hadde oppholdt seg i nærheten av en som var bekrefta smitta av viruset så ble både han og samboeren og de to barna testa. Den viste at alle fire var smitta.

– Sykdommen slo veldig forskjellig ut. Jeg følte jeg hadde en mild influensa med feber i noen dager, jeg var susete i hodet og slapp. Samboeren min hadde det hardere med feber i ni dager, og barna hadde en mellomvariant.

Blekastad tror nesten ikke går an å ha korona mildere enn det han har hatt.

– Jeg tror de andre i familien synes det var litt urettferdig at jeg slapp så billig unna, jeg hadde jo smitta dem, sier han.

Åpen om smitta

Med en gang prøva var bekrefta positiv fortalte han åpent om smitta på Facebook.

– Da var det greit for andre som hadde møtt meg, de fikk vite hvorfor vi var i karantene og de kunne se etter egne symptomer. Det er viktig å ha åpenhet rundt dette for å bekjempe sykdommen, sier Blekastad.

Han og familien kan glede seg over å være friske, slik nesten alle av de sjuke i verstingkommunen Sel nå altså er.